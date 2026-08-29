Nach dem Bundesliga-Auftakt am Freitag steht am heutigen Samstagabend das erste Topspiel der neuen Saison auf dem Programm. Borussia Dortmund empfängt im Signal Iduna Park den Hamburger SV – zwei große Traditionsvereine, die nach dem Saisonstart direkt die ersten wichtigen Punkte anvisieren.

Der BVB geht vor heimischer Kulisse als Favorit in das Duell, doch auch der HSV dürfte sich einiges vorgenommen haben. Los geht es um 18.30 Uhr.

Wer nicht selbst im Stadion dabei sein kann, wird die Partie natürlich trotzdem live verfolgen können.

Doch wo genau läuft Dortmund gegen Hamburg heute im TV und Livestream? GOAL verrät, welcher Sender die Übertragung anbietet.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga?

Dortmund gegen Hamburg wird heute live und in voller Länge übertragen. Wer das Topspiel am Samstagabend verfolgen möchte, landet dabei bei Sky.

Der Pay-TV-Sender besitzt auch in dieser Saison die Rechte an den Samstagabendpartien der Bundesliga und zeigt entsprechend auch das Duell im Signal Iduna Park.

Durch die Übernahme von Sky durch RTL gibt es seit dieser Saison allerdings eine Neuerung: Ausgewählte Bundesliga-Spiele, die bei Sky laufen, werden parallel auch im Free-TV bei RTL gezeigt. Für BVB gegen HSV trifft das jedoch nicht zu. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es heute nicht.

Spiel Borussia Dortmund - Hamburger SV Datum 29. August 2026 Anstoß 18:30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Bei Sky Sport Bundesliga 1 ist Dortmund gegen Hamburg heute live zu sehen. Die Übertragung startet bereits um 17.30 Uhr und bietet damit eine Stunde Vorlauf bis zum Anpfiff des Topspiels.

Sebastian Hellmann übernimmt die Moderation. Unterstützung erhält er dabei von Lothar Matthäus und Tabea Kemme, die als Experten ihre Einschätzungen zum Duell abgeben. Den Live-Kommentar übernimmt wie gewohnt Wolff Fuss.

Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann ebenfalls problemlos einschalten. Sky bietet die Partie zusätzlich im Livestream über Sky Go und WOW an.

Fußball heute live: BVB vs. HSV bei Sky

Moderator Sebastian Hellmann Experte Lothar Matthäus, Tabea Kemme Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga? - Der 1. Spieltag der Bundesliga