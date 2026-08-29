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Bundesliga
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Ansehen auf Sky WOW
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga?

Borussia Dortmund - Hamburger SV
Borussia Dortmund
Hamburger SV
Bundesliga

Borussia Dortmund und der Hamburger SV bestreiten heute das erste Topspiel am Samstagabend in der neuen Bundesliga-Saison. Doch wo lässt sich das Duell der beiden Traditionsklubs live verfolgen? GOAL verrät, wie und wo man BVB gegen HSV heute im TV und Livestream sehen kann.

Nach dem Bundesliga-Auftakt am Freitag steht am heutigen Samstagabend das erste Topspiel der neuen Saison auf dem Programm. Borussia Dortmund empfängt im Signal Iduna Park den Hamburger SV – zwei große Traditionsvereine, die nach dem Saisonstart direkt die ersten wichtigen Punkte anvisieren.

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Der BVB geht vor heimischer Kulisse als Favorit in das Duell, doch auch der HSV dürfte sich einiges vorgenommen haben. Los geht es um 18.30 Uhr.

Wer nicht selbst im Stadion dabei sein kann, wird die Partie natürlich trotzdem live verfolgen können.

Doch wo genau läuft Dortmund gegen Hamburg heute im TV und Livestream? GOAL verrät, welcher Sender die Übertragung anbietet.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga?

Dortmund gegen Hamburg wird heute live und in voller Länge übertragen. Wer das Topspiel am Samstagabend verfolgen möchte, landet dabei bei Sky.

Der Pay-TV-Sender besitzt auch in dieser Saison die Rechte an den Samstagabendpartien der Bundesliga und zeigt entsprechend auch das Duell im Signal Iduna Park.

Durch die Übernahme von Sky durch RTL gibt es seit dieser Saison allerdings eine Neuerung: Ausgewählte Bundesliga-Spiele, die bei Sky laufen, werden parallel auch im Free-TV bei RTL gezeigt. Für BVB gegen HSV trifft das jedoch nicht zu. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es heute nicht.

Spiel

Borussia Dortmund - Hamburger SV

Datum

29. August 2026

Anstoß

18:30 Uhr

Ort

Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Bei Sky Sport Bundesliga 1 ist Dortmund gegen Hamburg heute live zu sehen. Die Übertragung startet bereits um 17.30 Uhr und bietet damit eine Stunde Vorlauf bis zum Anpfiff des Topspiels.

Sebastian Hellmann übernimmt die Moderation. Unterstützung erhält er dabei von Lothar Matthäus und Tabea Kemme, die als Experten ihre Einschätzungen zum Duell abgeben. Den Live-Kommentar übernimmt wie gewohnt Wolff Fuss.

Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann ebenfalls problemlos einschalten. Sky bietet die Partie zusätzlich im Livestream über Sky Go und WOW an.

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Fußball heute live: BVB vs. HSV bei Sky

Moderator

Sebastian Hellmann

Experte

Lothar Matthäus, Tabea Kemme

Kommentator

Wolff Fuss

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburg) in der Bundesliga? - Der 1. Spieltag der Bundesliga

Tag

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 28. August

20:30 Uhr

FC Bayern München – VfB Stuttgart

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – SC Paderborn 07

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

1. FC Köln – TSG 1899 Hoffenheim

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

SV Elversberg – Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 29. August

18:30 Uhr

Borussia Dortmund – Hamburger SV

Sonntag, 30. August

15:30 Uhr

SC Freiburg – SV Werder Bremen

Sonntag, 30. August

17:30 Uhr

FC Augsburg – FC Schalke 04

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