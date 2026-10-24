Drei Pflichtspiele ohne Sieg - Borussia Dortmund steht unter Druck und möchte möglichst schnell zurück in die Erfolgsspur. Die nächste Gelegenheit bietet sich am heutigen Samstag vor heimischem Publikum: Eintracht Frankfurt gastiert zum Top-Spiel des siebten Bundesliga-Spieltags im Signal Iduna Park. Der Anpfiff ist für 18.30 Uhr angesetzt.

Die Frankfurter reisen mit einem Erfolgserlebnis nach Dortmund. Am vergangenen Spieltag setzten sie sich mit 1:0 gegen den 1. FC Köln durch. In der Tabelle reichte das allerdings nur für Platz elf. Auch bei der SGE läuft die bisherige Saison alles andere als rund.

Wo wird das Duell zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt heute live übertragen? Läuft die Partie bei Sky, DAZN oder im Free-TV?

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Wer das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt in voller Länge live sehen möchte, kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Anbieter überträgt sämtliche Einzelpartien am Freitag und Samstag. Dazu zählt auch das Samstagabendspiel, das traditionell um 18.30 Uhr angepfiffen wird.

Nächste Spiele BVB Bundesliga 12:30 SGE Ansehen

Auch DAZN hat Bundesliga-Fußball im Programm, allerdings mit einer anderen Aufteilung der Übertragungsrechte: Der Streamingdienst zeigt die Samstagskonferenz sowie die Sonntagsspiele als Einzelübertragungen. Das Duell zwischen dem BVB und der SGE gehört somit nicht zum heutigen Angebot. Im Free-TV wird die Partie ebenfalls nicht live ausgestrahlt.

Spiel Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Datum 24. Oktober 2026 Anstoß 18:30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Nach den Begegnungen um 15.30 Uhr geht es bei Sky am Abend direkt mit dem Bundesliga-Topspiel weiter. Ab 17.30 Uhr stimmt der Pay-TV-Sender auf Sky Sport Bundesliga 1 auf das Duell zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ein.

Eine Änderung gibt es diesmal beim Moderationsteam: Sebastian Hellmann, der üblicherweise durch das Samstagabendspiel führt, ist nicht dabei. Diese Aufgabe übernimmt Laura Wontorra. Als Experte analysiert Lothar Matthäus das Geschehen, außerdem gehört Tabea Kemme zum Team der Live-Übertragung.

Wer die Partie nicht am Fernseher verfolgen kann, hat zwei Streaming-Möglichkeiten: Mit Sky Go oder WOW lässt sich das Spiel auch online live anschauen.

Fußball heute live: BVB vs. Eintracht Frankfurt bei Sky

Spiel Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Übertragungsstart 17:30 Uhr Moderatorin Laura Wontorra Experten Lothar Matthäus, Tabea Kemme Kommentator Wolf Fuss

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga? - Der 7. Spieltag

Datum Anstoß Begegnung Fr., 23.10.2026 20:30 Uhr VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach Sa., 24.10.2026 15:30 Uhr RB Leipzig – SV Elversberg Sa., 24.10.2026 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen Sa., 24.10.2026 15:30 Uhr 1. FC Köln – FC Schalke 04 Sa., 24.10.2026 15:30 Uhr FC Augsburg – 1. FC Union Berlin Sa., 24.10.2026 15:30 Uhr SC Paderborn 07 – Hamburger SV Sa., 24.10.2026 18:30 Uhr Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt So., 25.10.2026 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen So., 25.10.2026 17:30 Uhr SC Freiburg – FC Bayern München



