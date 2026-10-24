Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoEintracht Frankfurt
Live bei Sky
Filip Knopp
Unterstützt von

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt zum Top-Spiel des siebten Bundesliga-Spieltags. Doch welcher Sender zeigt das Duell zwischen BVB und SGE heute live? Läuft die Partie bei Sky, DAZN oder im Free-TV? GOAL liefert alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Drei Pflichtspiele ohne Sieg - Borussia Dortmund steht unter Druck und möchte möglichst schnell zurück in die Erfolgsspur. Die nächste Gelegenheit bietet sich am heutigen Samstag vor heimischem Publikum: Eintracht Frankfurt gastiert zum Top-Spiel des siebten Bundesliga-Spieltags im Signal Iduna Park. Der Anpfiff ist für 18.30 Uhr angesetzt.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Die Frankfurter reisen mit einem Erfolgserlebnis nach Dortmund. Am vergangenen Spieltag setzten sie sich mit 1:0 gegen den 1. FC Köln durch. In der Tabelle reichte das allerdings nur für Platz elf. Auch bei der SGE läuft die bisherige Saison alles andere als rund.

Wo wird das Duell zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt heute live übertragen? Läuft die Partie bei Sky, DAZN oder im Free-TV?

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Wer das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt in voller Länge live sehen möchte, kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Anbieter überträgt sämtliche Einzelpartien am Freitag und Samstag. Dazu zählt auch das Samstagabendspiel, das traditionell um 18.30 Uhr angepfiffen wird.

Auch DAZN hat Bundesliga-Fußball im Programm, allerdings mit einer anderen Aufteilung der Übertragungsrechte: Der Streamingdienst zeigt die Samstagskonferenz sowie die Sonntagsspiele als Einzelübertragungen. Das Duell zwischen dem BVB und der SGE gehört somit nicht zum heutigen Angebot. Im Free-TV wird die Partie ebenfalls nicht live ausgestrahlt.

Spiel

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

Datum

24. Oktober 2026

Anstoß

18:30 Uhr

Ort

Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Nach den Begegnungen um 15.30 Uhr geht es bei Sky am Abend direkt mit dem Bundesliga-Topspiel weiter. Ab 17.30 Uhr stimmt der Pay-TV-Sender auf Sky Sport Bundesliga 1 auf das Duell zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ein.

Eine Änderung gibt es diesmal beim Moderationsteam: Sebastian Hellmann, der üblicherweise durch das Samstagabendspiel führt, ist nicht dabei. Diese Aufgabe übernimmt Laura Wontorra. Als Experte analysiert Lothar Matthäus das Geschehen, außerdem gehört Tabea Kemme zum Team der Live-Übertragung.

Wer die Partie nicht am Fernseher verfolgen kann, hat zwei Streaming-Möglichkeiten: Mit Sky Go oder WOW lässt sich das Spiel auch online live anschauen.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Fußball heute live: BVB vs. Eintracht Frankfurt bei Sky

Spiel

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

Übertragungsstart

17:30 Uhr

Moderatorin

Laura Wontorra

Experten

Lothar Matthäus, Tabea Kemme

Kommentator

Wolf Fuss

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga? - Der 7. Spieltag

Datum

Anstoß

Begegnung

Fr., 23.10.2026

20:30 Uhr

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

RB Leipzig – SV Elversberg

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

1. FC Köln – FC Schalke 04

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

FC Augsburg – 1. FC Union Berlin

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – Hamburger SV

Sa., 24.10.2026

18:30 Uhr

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

So., 25.10.2026

15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen

So., 25.10.2026

17:30 Uhr

SC Freiburg – FC Bayern München


HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen