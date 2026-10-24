Drei Pflichtspiele ohne Sieg - Borussia Dortmund steht unter Druck und möchte möglichst schnell zurück in die Erfolgsspur. Die nächste Gelegenheit bietet sich am heutigen Samstag vor heimischem Publikum: Eintracht Frankfurt gastiert zum Top-Spiel des siebten Bundesliga-Spieltags im Signal Iduna Park. Der Anpfiff ist für 18.30 Uhr angesetzt.
Die Frankfurter reisen mit einem Erfolgserlebnis nach Dortmund. Am vergangenen Spieltag setzten sie sich mit 1:0 gegen den 1. FC Köln durch. In der Tabelle reichte das allerdings nur für Platz elf. Auch bei der SGE läuft die bisherige Saison alles andere als rund.
Wo wird das Duell zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt heute live übertragen? Läuft die Partie bei Sky, DAZN oder im Free-TV?
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?
Wer das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt in voller Länge live sehen möchte, kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Anbieter überträgt sämtliche Einzelpartien am Freitag und Samstag. Dazu zählt auch das Samstagabendspiel, das traditionell um 18.30 Uhr angepfiffen wird.
Auch DAZN hat Bundesliga-Fußball im Programm, allerdings mit einer anderen Aufteilung der Übertragungsrechte: Der Streamingdienst zeigt die Samstagskonferenz sowie die Sonntagsspiele als Einzelübertragungen. Das Duell zwischen dem BVB und der SGE gehört somit nicht zum heutigen Angebot. Im Free-TV wird die Partie ebenfalls nicht live ausgestrahlt.
Spiel
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Datum
24. Oktober 2026
Anstoß
18:30 Uhr
Ort
Signal Iduna Park, Dortmund
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky
Nach den Begegnungen um 15.30 Uhr geht es bei Sky am Abend direkt mit dem Bundesliga-Topspiel weiter. Ab 17.30 Uhr stimmt der Pay-TV-Sender auf Sky Sport Bundesliga 1 auf das Duell zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ein.
Eine Änderung gibt es diesmal beim Moderationsteam: Sebastian Hellmann, der üblicherweise durch das Samstagabendspiel führt, ist nicht dabei. Diese Aufgabe übernimmt Laura Wontorra. Als Experte analysiert Lothar Matthäus das Geschehen, außerdem gehört Tabea Kemme zum Team der Live-Übertragung.
Wer die Partie nicht am Fernseher verfolgen kann, hat zwei Streaming-Möglichkeiten: Mit Sky Go oder WOW lässt sich das Spiel auch online live anschauen.
Fußball heute live: BVB vs. Eintracht Frankfurt bei Sky
Spiel
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Übertragungsstart
17:30 Uhr
Moderatorin
Laura Wontorra
Experten
Lothar Matthäus, Tabea Kemme
Kommentator
Wolf Fuss
Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt in der Bundesliga? - Der 7. Spieltag
Datum
Anstoß
Begegnung
Fr., 23.10.2026
20:30 Uhr
VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach
Sa., 24.10.2026
15:30 Uhr
RB Leipzig – SV Elversberg
Sa., 24.10.2026
15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen
Sa., 24.10.2026
15:30 Uhr
1. FC Köln – FC Schalke 04
Sa., 24.10.2026
15:30 Uhr
FC Augsburg – 1. FC Union Berlin
Sa., 24.10.2026
15:30 Uhr
SC Paderborn 07 – Hamburger SV
Sa., 24.10.2026
18:30 Uhr
Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt
So., 25.10.2026
15:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen
So., 25.10.2026
17:30 Uhr
SC Freiburg – FC Bayern München