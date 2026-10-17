Borussia Dortmund hat nach dem 2:2 gegen Werder Bremen trotz zwischenzeitlicher Zwei-Tore-Führung und der 0:1-Niederlage gegen den FK Bodö/Glimt zuletzt zweimal hintereinander einen Rückschlag hinnehmen müssen. In Berlin will der BVB nun zurück in die Erfolgsspur finden. Union hingegen dürfte wenig dagegen haben, die Dortmunder Negativserie zu verlängern.

Am Samstag gastieren die Westfalen im Stadion An der Alten Försterei. Die Köpenicker reisen mit Rückenwind an, nachdem sie sich mit einem 1:0 gegen die SV Elversberg ihren ersten Bundesliga-Sieg der laufenden Saison gesichert haben. Los geht es um 15.30 Uhr.

Sky, DAZN oder Free-TV? Wo das Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund heute live im Fernsehen und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) bei Union Berlin in der Bundesliga?

Wer Union Berlin gegen Borussia Dortmund von der ersten bis zur letzten Minute live verfolgen möchte, ist heute bei Sky richtig. Der Pay-TV-Anbieter überträgt die Bundesliga-Einzelspiele am Freitag und Samstag. Die Sonntagspartien sind dagegen bei DAZN zu sehen.

Nächste Spiele FCU Bundesliga 09:30 BVB Ansehen

Auch DAZN zeigt Ausschnitte der Begegnung zwischen den Eisernen und dem BVB - allerdings im Rahmen der Samstagskonferenz. Diese gehört seit der Saison 2025/26 nicht mehr zum Angebot von Sky, sondern wird von DAZN ausgestrahlt.

Im frei empfangbaren Fernsehen ist das Duell nicht zu sehen. Eine Live-Übertragung bei RTL oder einem anderen Free-TV-Sender gibt es nicht.

Spiel Union Berlin - Borussia Dortmund Datum 17. Oktober 2026 Anstoß 15:30 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei, Berlin Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) bei Union Berlin in der Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Ab 14 Uhr stimmt Sky Sport Bundesliga 1 auf den Bundesliga-Samstag mit seinen fünf zeitgleich stattfindenden Partien ein. Auch das Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund ist dort zu sehen.

Die Einzelspielübertragung beginnt um 15.15 Uhr, durch die Partie führt Kommentator Kai Dittmann. Wer nicht am Fernseher dabei sein kann, hat mit Sky Go und WOW die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen.

Fußball heute live: Union Berlin vs. BVB bei Sky

Spiel Union Berlin - Borussia Dortmund Übertragungsstart 15:15 Uhr Kommentator Kai Dittmann

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) bei Union Berlin in der Bundesliga? - Duelle am 6. Spieltag