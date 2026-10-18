Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg - dieses Duell hat sich die Bezeichnung Spitzenspiel gerade allemal verdient. Am heutigen Sonntag empfängt die Werkself in der BayArena den aktuellen Tabellenführer der Bundesliga. Der kommt allerdings weder aus München noch aus Dortmund, sondern spielt im Breisgau: Freiburg führt das Klassement an.

Die Mannschaft von Julian Schuster beendete den fünften Spieltag mit 13 Punkten auf Platz eins. Leverkusen rangierte nach dem vergangenen Wochenende auf Platz vier, hinter Borussia Dortmund (ebenfalls 13 Punkte) und dem FC Bayern München (elf). In der BayArena beginnt die Begegnung um 15.30 Uhr.

Setzt Freiburg seinen Lauf fort oder gelingt Leverkusen der nächste Erfolg? GOAL verrät, wo das Bundesliga-Duell heute live im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg in der Bundesliga?

Die Übertragungsfrage ist schnell beantwortet: Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg läuft heute live bei DAZN.

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Seit der vergangenen Saison zeigt der Streamingdienst aus der Bundesliga ausschließlich die Sonntagsspiele als Einzelübertragungen. Die Freitags- und Samstagspartien sind dagegen bei Sky zu sehen. Darüber hinaus gehört die Samstagskonferenz zum Angebot von DAZN.

Für die Partie in der BayArena ist Sky somit nicht die richtige Anlaufstelle. Auch eine Übertragung im Free-TV gibt es heute nicht.

Bei DAZN ist derzeit ein 24-Monats-Abo für 24,99 Euro pro Monat erhältlich. Gegenüber dem monatlich kündbaren Flex-Tarif für 44,99 Euro lassen sich damit monatlich 20 Euro sparen - auf ein Jahr gerechnet ergibt das eine Ersparnis von 240 Euro. Das Angebot gilt allerdings nur für begrenzte Zeit.

Wer die Champions League, die Bundesliga und internationale Ligen zu einem günstigeren Preis verfolgen möchte, kann sich den reduzierten Tarif sichern. Zu beachten ist jedoch, dass DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League nur noch für die laufende Saison besitzt.

Spiel Bayer Leverkusen - SC Freiburg Datum 18. Oktober 2026 Anstoß 15:30 Uhr Ort BayArena, Leverkusen Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Die Vorberichterstattung zum Duell zwischen Leverkusen und Freiburg startet bei DAZN um 14.45 Uhr. Bis zum Anpfiff um 15.30 Uhr haben Zuschauer damit 45 Minuten Zeit, sich auf das Spitzenspiel einzustimmen.

Mario Rieker übernimmt den Job des Kommentators zu der Partie. Unterstützt wird er von Turid Knaak, die als Expertin und Co-Kommentatorin im Einsatz ist. Reporter Jan Wochner fängt unterdessen die Stimmen der Beteiligten ein.

Fußball heute live: Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg bei DAZN

Spiel Bayer Leverkusen - SC Freiburg Übertragungsstart 14:45 Uhr Kommentator Mario Rieker Expertin / Co-Kommentatorin Turid Knaak Reporter Jan Wochner

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg in der Bundesliga? - Der 6. Spieltag