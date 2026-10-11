Am fünften Spieltag der Bundesliga steht das Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach an. Beide Klubs sind bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben: Während die Kölner immerhin vier Punkte gesammelt haben, wartet Gladbach nach vier Spieltagen noch auf den ersten Zähler und bildet damit das Tabellenende.

Bei den Fohlen hat die sportliche Krise bereits Konsequenzen gehabt. Eugen Polanski musste gehen, Alexander Blessin hat übernommen und steht nun direkt vor seinem ersten Spiel - ausgerechnet im Derby. Die Partie steigt am heutigen Sonntag im Rhein-Energie-Stadion, der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.

Doch wo lässt sich das Rheinderby zwischen Köln und Gladbach heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Köln vs. Gladbach in der Bundesliga?

Wer das Rheinderby zwischen Köln und Gladbach heute live in voller Länge sehen möchte, muss bei DAZN einschalten. Der Streamingdienst zeigt die Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv, während Sky für die Einzelpartien am Freitag und Samstag zuständig ist.

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Eine Liveübertragung bei Sky gibt es für das Duell im Rhein-Energie-Stadion daher ebenso wenig wie im Free-TV. Für die komplette Partie ist DAZN die einzige Anlaufstelle.

Spiel 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach Datum 11. Oktober 2026 Anstoß 15:30 Uhr Ort Rhein-Energie-Stadion, Köln Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Köln vs. Gladbach in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Übertragung des Rheinderbys heute bereits um 14.45 Uhr. Damit können sich Fußballfans 45 Minuten lang auf die Partie einstimmen, bevor im Rhein-Energie-Stadion der Anpfiff ertönt.

Durch die Sendung führt Christina Rann. Max Siebald kommentiert das Aufeinandertreffen, während Tobias Schweinsteiger als Experte und Co-Kommentator mitwirkt.

Fußball heute live: 1. FC Köln vs. Gladbach bei DAZN

Spiel 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach Übertragungsstart 14:45 Uhr Moderatorin Christina Rann Kommentator Max Siebald Experte / Co-Kommentator Tobias Schweinsteiger

Fußball heute live: Sky, DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Köln vs. Gladbach in der Bundesliga? - Der 5. Spieltag