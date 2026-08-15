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Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN, MagentaTV oder nur FC Bayern TV Plus für FCB vs. RB Leipzig?

Bayern München - RB Leipzig
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Der FC Bayern München trifft im Telekom Cup auf RB Leipzig – im Testspielbetrieb. Wo können Fans das Duell heute live verfolgen: Sky, DAZN, MagentaTV oder nur FC Bayern TV PLUS? SPOX liefert die Antwort.

Bevor Borussia Dortmund und der FC Bayern am 22. August im Super Cup um den ersten Titel der neuen Saison kämpfen, steht heute noch ein anderer Pokal auf dem Programm: der Telekom Cup. Dabei empfängt der FC Bayern RB Leipzig in der Allianz Arena, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Sportlich handelt es sich zwar "nur" um ein Testspiel, ganz gewöhnlich ist das Duell allerdings nicht. Die Partie geht auf den Wechsel von Julian Nagelsmann im Sommer 2021 von Leipzig nach München zurück.

Damals vereinbarten beide Klubs neben einer Ablöse von 25 Millionen Euro auch ein Testspiel, dessen Einnahmen RB zugutekommen sollten. Fünf Jahre später wird diese Vereinbarung nun eingelöst.

Doch wo ist das Aufeinandertreffen heute live zu sehen? GOAL verrät, welcher Sender die Partie überträgt.

Fußball heute live: Sky, DAZN, MagentaTV oder nur FC Bayern TV Plus für FCB vs. RB Leipzig?

Wer Bayern gegen Leipzig heute live verfolgen möchte, hat gleich mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist FC Bayern TV PLUS: Der Münchner Klubkanal überträgt das Duell wie schon die vorherigen Testspiele der Vorbereitung in voller Länge. Kostenlos ist das Angebot allerdings nicht – für den Zugang werden vier Euro im Monat fällig.

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Daneben zeigt auch MagentaTV den Telekom Cup live. Für diese Partie gibt es dabei eine erfreuliche Ausnahme: Obwohl MagentaTV grundsätzlich kostenpflichtig ist, wird Bayern gegen Leipzig dort kostenlos übertragen.

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Zusätzlich läuft das Duell bei MagentaSport. Dort ist die Begegnung allerdings nicht gratis zu sehen. Zur Einordnung: MagentaTV ist das allgemeine TV- und Streaming-Angebot der Telekom, während MagentaSport als separates Paket beziehungsweise Einzelabo speziell auf Live-Sport ausgerichtet ist.

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Bei Sky oder DAZN wird man zu Bayern gegen Leipzig nicht fündig.

Spiel

FC Bayern München - RB Leipzig

Datum

15. August 2026

Anstoß

15:30 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

MagentaTV

Livestream mit Abo

MagentaSport / FC Bayern TV PLUS

Fußball heute live: Sky, DAZN, MagentaTV oder nur FC Bayern TV Plus für FCB vs. RB Leipzig? - Die letzten fünf Duelle

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

11.02.2026

DFB-Pokal (Viertelfinale)

FC Bayern – RB Leipzig

2:0

17.01.2026

Bundesliga (2025/26)

RB Leipzig – FC Bayern

1:5

22.08.2025

Bundesliga (2025/26)

FC Bayern – RB Leipzig

6:0

24.02.2024

Bundesliga (2023/24)

FC Bayern – RB Leipzig

2:1

30.09.2023

Bundesliga (2023/24)

RB Leipzig – FC Bayern

2:2

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