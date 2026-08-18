Zwischen dem Telekom Cup gegen RB Leipzig und dem Supercup bei Borussia Dortmund wartet auf den FC Bayern noch ein letzter Härtetest: Die Münchner gastieren beim 1. FC Heidenheim.
Der Bundesliga-Absteiger hat bereits zwei Spieltage der neuen Zweitliga-Saison absolviert, während Bayern sich auf den ersten Titelkampf vorbereitet. Anpfiff in der Voith-Arena am heutigen Dienstag ist um 18 Uhr.
Noch in der vergangenen Saison trafen beide Klubs zweimal in der Bundesliga aufeinander – nun gibt es im freundschaftlichen Rahmen schon ein Wiedersehen. Doch wo können Fußballfans Heidenheim gegen Bayern heute live verfolgen? GOAL verrät, welcher Sender die Partie im TV und Livestream zeigt.
Fußball nur bei FC Bayern TV PLUS heute live? FCB vs. 1. FC Heidenheim im TV und Livestream sehen
Die gute Nachricht vorweg: Auch das letzte Testspiel des FC Bayern vor dem Supercup wird live übertragen. Eine große Auswahl an Sendern gibt es allerdings nicht – die 90 Minuten aus Heidenheim sind exklusiv bei FC Bayern TV PLUS zu sehen.
Der vereinseigene Sender der Münchner übernimmt damit erneut die Live-Bilder. Bereits die Vorbereitungsspiele gegen Wehen Wiesbaden, Jeju SK und Aston Villa liefen exklusiv über diese Plattform.
Eine Übertragung im Free-TV oder bei Pay-TV-Anbietern wie DAZN, Sky oder MagentaTV ist diesmal nicht vorgesehen. Für den Zugriff auf FC Bayern TV PLUS ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Dieses kostet vier Euro pro Monat.
Spiel
1. FC Heidenheim - FC Bayern München
Datum
18. August 2026
Anstoß
18.00 Uhr
Ort
Voith-Arena, Heidenheim
Übertragung im kostenpflichtigen Livestream
FC Bayern TV PLUS
Fußball nur bei FC Bayern TV PLUS heute live? FCB vs. 1. FC Heidenheim im TV und Livestream sehen - Die Testspiele in der Saisonvorbereitung
Datum
Uhrzeit
Testspiel
Austragungsort
Übertragung im TV und Livestream
Samstag, 25. Juli
15.30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München
Brita-Arena (Wiesbaden)
FC Bayern TV PLUS
Donnerstag, 30. Juli
18 Uhr
FC Rottach-Egern vs. FC Bayern München
Rottach-Egern
Kostenlos auf den Kanälen des FC Bayern (z.B. YouTube)
Dienstag, 4. August
13 Uhr (deutsche Zeit)
Jeju SK vs. FC Bayern München
Jeju World Cup Stadium (Seogwipo, Südkorea)
FC Bayern TV PLUS
Freitag, 7. August
14 Uhr (deutsche Zeit)
FC Bayern München vs. Aston Villa
Kai Tak Stadion (Hong Kong)
FC Bayern TV PLUS
Samstag, 15. August
15.30 Uhr
FC Bayern München vs. RB Leipzig
Allianz Arena (München)
FC Bayern TV PLUS / MagentaTV (kostenlos) / MagentaSport
Dienstag, 18. August
18 Uhr
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern München
Voith-Arena (Heidenheim)
FC Bayern TV PLUS