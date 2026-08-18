Zwischen dem Telekom Cup gegen RB Leipzig und dem Supercup bei Borussia Dortmund wartet auf den FC Bayern noch ein letzter Härtetest: Die Münchner gastieren beim 1. FC Heidenheim.

Der Bundesliga-Absteiger hat bereits zwei Spieltage der neuen Zweitliga-Saison absolviert, während Bayern sich auf den ersten Titelkampf vorbereitet. Anpfiff in der Voith-Arena am heutigen Dienstag ist um 18 Uhr.

Noch in der vergangenen Saison trafen beide Klubs zweimal in der Bundesliga aufeinander – nun gibt es im freundschaftlichen Rahmen schon ein Wiedersehen. Doch wo können Fußballfans Heidenheim gegen Bayern heute live verfolgen? GOAL verrät, welcher Sender die Partie im TV und Livestream zeigt.

Fußball nur bei FC Bayern TV PLUS heute live? FCB vs. 1. FC Heidenheim im TV und Livestream sehen

Die gute Nachricht vorweg: Auch das letzte Testspiel des FC Bayern vor dem Supercup wird live übertragen. Eine große Auswahl an Sendern gibt es allerdings nicht – die 90 Minuten aus Heidenheim sind exklusiv bei FC Bayern TV PLUS zu sehen.

Der vereinseigene Sender der Münchner übernimmt damit erneut die Live-Bilder. Bereits die Vorbereitungsspiele gegen Wehen Wiesbaden, Jeju SK und Aston Villa liefen exklusiv über diese Plattform.

Eine Übertragung im Free-TV oder bei Pay-TV-Anbietern wie DAZN, Sky oder MagentaTV ist diesmal nicht vorgesehen. Für den Zugriff auf FC Bayern TV PLUS ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Dieses kostet vier Euro pro Monat.

Spiel 1. FC Heidenheim - FC Bayern München Datum 18. August 2026 Anstoß 18.00 Uhr Ort Voith-Arena, Heidenheim Übertragung im kostenpflichtigen Livestream FC Bayern TV PLUS

Fußball nur bei FC Bayern TV PLUS heute live? FCB vs. 1. FC Heidenheim im TV und Livestream sehen - Die Testspiele in der Saisonvorbereitung