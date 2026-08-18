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Klub Freundschaftsspiele
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Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN, MagentaTV oder nur FC Bayern TV Plus für FCB vs. 1. FC Heidenheim?

FC Heidenheim - Bayern München
FC Heidenheim
Bayern München
Klub Freundschaftsspiele

Der FC Bayern München bestreitet beim 1. FC Heidenheim den letzten Test vor dem Pflichtspiel-Start. Doch wo ist das Duell live zu sehen – ausschließlich bei FC Bayern TV PLUS oder gibt es noch eine weitere Übertragung? GOAL liefert die Antwort.

Zwischen dem Telekom Cup gegen RB Leipzig und dem Supercup bei Borussia Dortmund wartet auf den FC Bayern noch ein letzter Härtetest: Die Münchner gastieren beim 1. FC Heidenheim.

Der Bundesliga-Absteiger hat bereits zwei Spieltage der neuen Zweitliga-Saison absolviert, während Bayern sich auf den ersten Titelkampf vorbereitet. Anpfiff in der Voith-Arena am heutigen Dienstag ist um 18 Uhr.

Noch in der vergangenen Saison trafen beide Klubs zweimal in der Bundesliga aufeinander – nun gibt es im freundschaftlichen Rahmen schon ein Wiedersehen. Doch wo können Fußballfans Heidenheim gegen Bayern heute live verfolgen? GOAL verrät, welcher Sender die Partie im TV und Livestream zeigt.

Fußball nur bei FC Bayern TV PLUS heute live? FCB vs. 1. FC Heidenheim im TV und Livestream sehen

Die gute Nachricht vorweg: Auch das letzte Testspiel des FC Bayern vor dem Supercup wird live übertragen. Eine große Auswahl an Sendern gibt es allerdings nicht – die 90 Minuten aus Heidenheim sind exklusiv bei FC Bayern TV PLUS zu sehen.

Der vereinseigene Sender der Münchner übernimmt damit erneut die Live-Bilder. Bereits die Vorbereitungsspiele gegen Wehen Wiesbaden, Jeju SK und Aston Villa liefen exklusiv über diese Plattform.

Eine Übertragung im Free-TV oder bei Pay-TV-Anbietern wie DAZN, Sky oder MagentaTV ist diesmal nicht vorgesehen. Für den Zugriff auf FC Bayern TV PLUS ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Dieses kostet vier Euro pro Monat.

Spiel

1. FC Heidenheim - FC Bayern München

Datum

18. August 2026

Anstoß

18.00 Uhr

Ort

Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

FC Bayern TV PLUS

Fußball nur bei FC Bayern TV PLUS heute live? FCB vs. 1. FC Heidenheim im TV und Livestream sehen - Die Testspiele in der Saisonvorbereitung

Datum

Uhrzeit

Testspiel

Austragungsort

Übertragung im TV und Livestream

Samstag, 25. Juli

15.30 Uhr

SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München

Brita-Arena (Wiesbaden)

FC Bayern TV PLUS

Donnerstag, 30. Juli

18 Uhr

FC Rottach-Egern vs. FC Bayern München

Rottach-Egern

Kostenlos auf den Kanälen des FC Bayern (z.B. YouTube)

Dienstag, 4. August

13 Uhr (deutsche Zeit)

Jeju SK vs. FC Bayern München

Jeju World Cup Stadium (Seogwipo, Südkorea)

FC Bayern TV PLUS

Freitag, 7. August

14 Uhr (deutsche Zeit)

FC Bayern München vs. Aston Villa

Kai Tak Stadion (Hong Kong)

FC Bayern TV PLUS

Samstag, 15. August

15.30 Uhr

FC Bayern München vs. RB Leipzig

Allianz Arena (München)

FC Bayern TV PLUS / MagentaTV (kostenlos) / MagentaSport

Dienstag, 18. August

18 Uhr

1. FC Heidenheim vs. FC Bayern München

Voith-Arena (Heidenheim)

FC Bayern TV PLUS

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