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Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: Sky, DAZN, MagentaTV oder nur FC Bayern TV Plus für Aston Villa vs. FCB?

Bayern München - Aston Villa
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Testspiel gegen Aston Villa: Der FC Bayern München ist heute in China im Einsatz. Gehen Sky, DAZN oder MagentaTV dazu aber auch live auf Sendung oder nur FC Bayern TV PLUS? Die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Nächster Härtetest für den FC Bayern München: Im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 treffen die Münchner am heutigen Freitag auf Aston Villa. Anpfiff des Duells zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Europa-League-Sieger ist um 14 Uhr deutscher Zeit.

Ausgetragen wird die Partie in Hongkong, wo sich beide Teams derzeit im Rahmen ihrer Asien-Tour aufhalten. Aufgrund der Zeitverschiebung wird der Ball dort ab 20 Uhr Ortszeit rollen.

Doch wie lässt sich das Testspiel aus Deutschland live verfolgen? GOAL verrät, welcher Sender die Begegnung im TV und Livestream überträgt.

Fußball heute live: Sky, DAZN, MagentaTV oder nur FC Bayern TV Plus für Aston Villa vs. FCB?

Die gute Nachricht vorweg: Auf das Testspiel zwischen dem FC Bayern und Aston Villa muss heute niemand verzichten. Obwohl die Partie in Hongkong ausgetragen wird und sportlich vor allem der Vorbereitung dient, wird sie live und in voller Länge gezeigt.

Allerdings übernimmt diesmal weder ein klassischer TV-Sender noch ein großer Streamingdienst die Ausstrahlung. Keine Übertragung bei Sky, keine Übertragung bei DAZN, keine Übertragung bei MagentaTV.

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Stattdessen zeigt der Rekordmeister die Begegnung über seine eigene Plattform FC Bayern TV PLUS. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das derzeit vier Euro pro Monat kostet.

Bereits die Testspiele gegen den SV Wehen Wiesbaden und Jeju SK waren dort exklusiv zu sehen. Auch das letzte Vorbereitungsspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstag in der Allianz Arena wird unter anderem von FC Bayern TV PLUS übertragen.

Spiel

FC Bayern München - Aston Villa

Datum

7. August 2026

Anstoß

14.00 Uhr

Ort

Kai Tak Stadion, Hong Kong

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

FC Bayern TV PLUS

Fußball heute live: Sky, DAZN, MagentaTV oder nur FC Bayern TV Plus für Aston Villa vs. FCB? - Die Testspiele in der Saisonvorbereitung

Datum

Uhrzeit

Testspiel

Austragungsort

Übertragung im TV und Livestream

Samstag, 25. Juli

15.30 Uhr

SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München

Brita-Arena (Wiesbaden)

FC Bayern TV PLUS

Donnerstag, 30. Juli

18 Uhr

FC Rottach-Egern vs. FC Bayern München

Rottach-Egern

Kostenlos auf den Kanälen des FC Bayern (z.B. YouTube)

Dienstag, 4. August

13 Uhr (deutsche Zeit)

Jeju SK vs. FC Bayern München

Jeju World Cup Stadium (Seogwipo, Südkorea)

FC Bayern TV PLUS

Freitag, 7. August

14 Uhr (deutsche Zeit)

FC Bayern München vs. Aston Villa

Kai Tak Stadion (Hong Kong)

FC Bayern TV PLUS

Samstag, 15. August

15.30 Uhr

FC Bayern München vs. RB Leipzig

Allianz Arena (München)

FC Bayern TV PLUS / MagentaTV (kostenlos) / MagentaSport

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