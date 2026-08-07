Nächster Härtetest für den FC Bayern München: Im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 treffen die Münchner am heutigen Freitag auf Aston Villa. Anpfiff des Duells zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Europa-League-Sieger ist um 14 Uhr deutscher Zeit.

Ausgetragen wird die Partie in Hongkong, wo sich beide Teams derzeit im Rahmen ihrer Asien-Tour aufhalten. Aufgrund der Zeitverschiebung wird der Ball dort ab 20 Uhr Ortszeit rollen.

Doch wie lässt sich das Testspiel aus Deutschland live verfolgen? GOAL verrät, welcher Sender die Begegnung im TV und Livestream überträgt.

Fußball heute live: Sky, DAZN, MagentaTV oder nur FC Bayern TV Plus für Aston Villa vs. FCB?

Die gute Nachricht vorweg: Auf das Testspiel zwischen dem FC Bayern und Aston Villa muss heute niemand verzichten. Obwohl die Partie in Hongkong ausgetragen wird und sportlich vor allem der Vorbereitung dient, wird sie live und in voller Länge gezeigt.

Allerdings übernimmt diesmal weder ein klassischer TV-Sender noch ein großer Streamingdienst die Ausstrahlung. Keine Übertragung bei Sky, keine Übertragung bei DAZN, keine Übertragung bei MagentaTV.

Stattdessen zeigt der Rekordmeister die Begegnung über seine eigene Plattform FC Bayern TV PLUS. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das derzeit vier Euro pro Monat kostet.

Bereits die Testspiele gegen den SV Wehen Wiesbaden und Jeju SK waren dort exklusiv zu sehen. Auch das letzte Vorbereitungsspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstag in der Allianz Arena wird unter anderem von FC Bayern TV PLUS übertragen.

Spiel FC Bayern München - Aston Villa Datum 7. August 2026 Anstoß 14.00 Uhr Ort Kai Tak Stadion, Hong Kong Übertragung im kostenpflichtigen Livestream FC Bayern TV PLUS

Fußball heute live: Sky, DAZN, MagentaTV oder nur FC Bayern TV Plus für Aston Villa vs. FCB? - Die Testspiele in der Saisonvorbereitung