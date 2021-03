Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Schalke 04 vs. Mainz 05 - die Übertragung der Bundesliga

Krisenduell zum Start in den 24. Spieltag: Der FC Schalke 04 empfängt den 1. FSV Mainz 05. Goal erklärt, wie das Fußballspiel heute gezeigt wird.

Nachbarschaftsduell in der Bundesliga: Die beiden Krisenvereine FC Schalke 04 und 1. FSV Mainz 05 treffen heute aufeinander. Anpfiff in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist um 20.30 Uhr.

Wenn man auf die Statistiken schaut, spielt Not gegen Elend - allerdings gibt es trotzdem einen klaren Favoriten: Der 1. FSV Mainz 05 konnte zuletzt gegen die Europa-League-Kandidaten Union Berlin, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach punkten und hat sich somit an das rettende Ufer herangearbeitet.

Ein Punkt hinter dem 15. und 16. Platz befinden sich die Mainzer aktuell - das sieht bei den Schalkern ganz anders aus. Mit gerade einmal neun Punkten aus 23 Spielen hat man aktuell halb so viele Zähler wie der 16. Arminia Bielefeld.

Schafft es Neu-Trainer Grammozis, den Schalkern neues Leben einzuhauchen? Oder kann Mainz den Schwung aus den letzten Wochen mitnehmen? Goal erklärt in diesem Artikel, wie die Bundesliga heute LIVE übertragen wird.

FC Schalke 04 vs. Mainz 05: Die Bundesliga auf einen Blick

Duell FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 Wettbewerb Bundesliga, 24. Spieltag Datum 05. März 2021 (20.30 Uhr) Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen Trainer Schalke: Dimitrios Grammozis | Mainz: Bo Svensson

Fußball heute LIVE: FC Schalke 04 vs. FSV Mainz 05 im TV - so seht ihr die Bundesliga im Fernsehen

Die Bundesliga ist der beliebteste Wettbewerb in Deutschland - vor allem Vereine wie der FC Schalke 04 haben eine große Fanbasis, die wichtige Spiele wie heute auf keinen Fall verpassen möchte.

Allerdings gibt es viele Anhänger:innen, die sich nicht zu früh freuen wollen. In den letzten Jahren haben viele Fans den Überblick verloren, welcher Sender / Anbieter wann was überträgt. Wird denn heute die Bundesliga im TV übertragen?

FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 heute nicht LIVE im TV - kostenlose Alternative verfügbar

Die Antwort wird viele Fans schockieren: Nein, Schalke - Mainz wird heute nicht im TV übertragen! Keiner der zahlreichen Fernsehsender, sei es im Pay-TV (Sky) oder im Free-TV (ZDF), konnte sich Übertragungslizenzen sichern.

Alle Begegnungen am Samstag und die meisten am Sonntag werden bei Sky im Pay-TV übertragen. Um die anderen kümmert sich Streamingdienst DAZN - für die meisten Fans eine hervorragende Botschaft! Die Plattform bietet nicht nur ein quantitativ ein umfassenderes Programm an, sondern ist dazu wesentlich günstiger beziehungsweise kostenlos.

FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05 heute nicht bei Sky, sondern LIVE auf DAZN: Das ist die Aufteilung der Übertragungslizenzen der Bundesliga in der Saison 2020/2021

Sky Wochentag DAZN - Freitag das 20.30-Uhr-Spiel im LIVE-STREAM (ausgewählte Spieltage auch im ZDF) alle 15.30-Uhr-Spiele live als Einzelspiel und in der Konferenz, das 18.30 Uhr-Spiel im TV und LIVE-STREAM Samstag die Spiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr im TV und LIVE-STREAM Sonntag mögliche Spiele um 13.30 Uhr im LIVE-STREAM Montag mögliche Spiele um 20.30 Uhr im LIVE-STREAM

Fußball - FC Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05: So wird die DAZN-Übertragung der Bundesliga heute LIVE ablaufen

DAZN überträgt also heute die Bundesliga - das wäre also schon geklärt. Die Bundesligaübertragung beginnt heute wieder eine Viertelstunde vor Anpfiff, in denen Experte Ralph Gunesch einen Ausblick auf das kommende Spiel geben wird.

Plattform: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentar: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Moderation: Alex Schlüter

FC Schalke 04 vs. Mainz 05 auf eurem TV-Gerät: So seht ihr die Bundesliga auf dem Fernseher

Ihr seid es gewohnt, die Bundesliga auf eurem Fernseher zu verfolgen, und habt Angst, dass das mit DAZN nicht mehr möglich ist? Keine Sorge, dafür ist gesorgt - Stichwort Smart-TV.

Mit einem Smart-TV könnt ihr euch nämlich kostenlos die DAZN-App herunterladen, kostenlos registrieren / anmelden und das Bundesligaspiel verfolgen. Alternative: Laptop/Spielekonsole etc. per HDMI-Kabel mit eurem Flachbildschirm verbinden.

Fußball heute LIVE: FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 - So wird die Bundesliga im LIVE-STREAM gezeigt

DAZN überträgt die Bundesliga, um 20.15 Uhr geht es los, DAZN funktioniert sogar auf dem Smart-TV: Einige Fragen konnten wir bereits klären. Da DAZN aber verhältnismäßig jung ist (seit 2016 auf dem Markt) gibt es viele Verbraucher:innen in Deutschland, die sich mit dem Streamingdienst noch nicht ideal auskennen. Das wissen wir - deswegen fassen wir euch die wichtigsten Informationen in den nächsten Abschnitten zusammen.

Fußball heute LIVE: DAZN zeigt FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05 kostenlos!

Ihr seid noch nicht vertraut mit DAZN und wollt den Streamingdienst erst einmal testen? Das ist kostenlos möglich! Der DAZN Probemonat bietet euch Zugang zu dem gesamten Programm, was DAZN ausstrahlt!

Dabei ist der Probemonat nicht nur kostenlos, sondern auch unverbindlich! Heißt: Wenn ihr nach dem Probemonat euer Abonnement nicht fortführen wollt, könnt ihr ganz einfach kündigen!

Fußball heute LIVE: Über 8.000 LIVE-Events pro Jahr - so günstig ist nur DAZN!

Wenn der kostenlose Probemonat abgelaufen ist müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen - sofern ihr weiterhin das Programm von DAZN sehen wollt.

Dabei habt ihr gleich zwei Varianten: Das Monatsabo und das Jahresabo. Die beiden zeigen exakt das gleiche Programm, wie auch der Probemonat. Nur Laufzeit und Kosten sind unterschiedlich.

Monatsabo Monatliche Kündigung möglich Monatliche Abbuchung 11,99 Euro pro Monat Jahresabo Jährliche Kündigung möglich Jährliche Abbuchung 119,99 Euro pro Jahr

Fußball, Wintersport, Tennis, Basketball: So viel LIVE-Sport gibt's nur bei DAZN

Ihr wisst gar nicht so wirklich, was euch bei DAZN erwarten wird? Das lässt sich ungefähr so zusammenfassen: Ein riesiger Haufen LIVE-Sport! Über 8.000 LIVE-Events überträgt DAZN jährlich, die Auswahl der Sportarten ist immens. Überblick gefällig? Nur zu!

Fußball ​Bundesliga / Highlights 2. Bundesliga Champions League / Europa League / Nations League / Copa Libertadores Ligue 1 / LaLiga / Serie A / FA Cup / Eredivisie / Liga NOS / MLS

Basketball NBA / Basketball Champions League / ACB

Tennis

Wintersport ​Biathlon Skisprung Ski Alpin Nordische Kombination

Eishockey

American Football

Kampfsport ​MMA Boxen WWE

Motorsport

Leichtathletik

Radsport

Reitsport

Darts

E-Sport

Baseball

Handball

Eurosport 1 / Eurosport 2

Fußball heute LIVE: Die Aufstellungen der Bundesliga - so laufen der FC Schalke 04 und der FSV Mainz 05 heute auf

Die Vereine veröffentlichen ungefähr eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen, woraufhin wir diese hier eintragen. Ihr wollt bestens auf das Spiel vorbereitet sein? Dann klickt euch rechtzeitig in diesen Artikel!

Fußball heute LIVE: FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05 in Echtzeit verfolgen - so wird die Bundesliga heute übertragen

Fußball heute LIVE - Schalke 04 vs. Mainz 05: Die Formkurven der Krisenklubs

FC SCHALKE 04 FSV MAINZ 05 Werder Bremen 1:1 (A) 19. Spieltag VfB Stuttgart 0:2 (A) RB Leipzig 0:3 (H) 20. Spieltag Union Berlin 1:0 (H) Union Berlin 0:0 (A) 21. Spieltag Bayer Leverkusen 2:2 (A) Borussia Dortmund 0:4 (H) 22. Spieltag Borussia Mönchengladbach 2:1 (A) VfB Stuttgart 1:5 (A) 23. Spieltag FC Augsburg 0:1 (H)

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Schalke 04 vs. Mainz 05 - Aufstellung

Aufstellung Schalke 04:

Rönnow - Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac - Serdar - William, Harit, Calhanoglu, Raman - Hoppe

Aufstellung Mainz 05:

Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa, Kohr, Barreiro, Mwene - Latza - Szalai, Burkhardt