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Deutschland 2 Bundesliga
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Ansehen auf Sky WOWAnsehen auf RTL
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: RTL oder Sky für 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC (KSC) in der 2. Bundesliga?

Kaiserslautern - Karlsruher SC
Kaiserslautern
Karlsruher SC
Deutschland 2 Bundesliga

Derby-Zeit in der 2. Bundesliga: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den Karlsruher SC zum Samstagabendspiel. Doch wo ist das Duell heute live zu sehen – bei Sky oder RTL? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Nach dem Auftakt am 7. August steht an diesem Wochenende bereits der zweite Spieltag der neuen Zweitliga-Saison auf dem Programm. Für den 1. FC Kaiserslautern geht es dabei erneut am Samstagabend zur Sache – diesmal allerdings vor den eigenen Fans im Fritz-Walter-Stadion.


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F

Zum Saisonstart trotzten die Roten Teufel dem Aufstiegsfavoriten VfL Wolfsburg ein 0:0 ab. Nun wartet mit dem Karlsruher SC der nächste namhafte Gegner. Der KSC reist nach seinem 2:1-Erfolg gegen Arminia Bielefeld mit drei Punkten im Gepäck zum Derby, das heute um 20.30 Uhr angepfiffen wird.

Das Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC kommt heute live auf die Bildschirme – und das sogar sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV. GOAL verrät, wo die Partie zu sehen ist und welche Sender die Übertragung anbieten.

Fußball heute live: RTL oder Sky für 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC (KSC) in der 2. Bundesliga?

Wer das Südwest-Derby zwischen Kaiserslautern und Karlsruhe live verfolgen möchte, hat am Samstagabend gleich zwei Anlaufstellen. Im Free-TV ist die Partie bei RTL zu sehen, das die Rechte an den Samstagabendspielen der 2. Bundesliga besitzt. Das gleiche Livebild läuft zudem beim Schwestersender NITRO.

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KSC

Auch Sky überträgt das Duell in voller Länge. Der Pay-TV-Anbieter verfügt über die Rechte an sämtlichen Spielen der 2. Bundesliga und zeigt entsprechend auch das Aufeinandertreffen im Fritz-Walter-Stadion.

Spiel

1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC

Datum

15. August 2026

Anstoß

20.30 Uhr

Ort

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Übertragung live im Free-TV

RTL / NITRO

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

RTL+

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: RTL oder Sky für 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC (KSC) in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Sky startet seine Übertragung zum Südwest-Derby bereits um 20 Uhr und liefert damit eine halbe Stunde lang die wichtigsten Vorab-Informationen zum Duell. Laura Papendick begleitet durch die Sendung, Felix Kroos ordnet das Geschehen als Experte ein.

Den Live-Kommentar übernimmt Marco Hagemann. Auch unterwegs lässt sich das Derby verfolgen. Über Sky Go und WOW steht die Partie im Livestream zur Verfügung, sodass auch außerhalb des heimischen Sofas keine Szene verpasst werden muss.

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Fußball heute live: 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC bei Sky

Übertragungsbeginn

20 Uhr

Moderation

Laura Papendick

Experte

Felix Kroos

Kommentator

Marco Hagemann

Fußball heute live: RTL oder Sky für 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC (KSC) in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei RTL

Bei RTL und NITRO beginnt die Übertragung des Südwest-Derbys um 20.15 Uhr und damit eine Viertelstunde vor dem Anpfiff. Zum Einsatz kommt dabei dasselbe On-Air-Team wie bei Sky: Laura Papendick übernimmt die Moderation, Felix Kroos ist als Experte dabei und Marco Hagemann kommentiert die Partie.

Hinter dem einheitlichen Auftritt steckt die Übernahme von Sky durch RTL. Für das Samstagabendspiel wird deshalb eine gemeinsame Live-Crew eingesetzt, deren Berichterstattung sowohl bei Sky als auch bei RTL und NITRO zu sehen ist.

Im linearen Fernsehen ist RTL frei empfangbar. Wer stattdessen streamen möchte, kann das über RTL+ tun. Der Streamingdienst ist allerdings kostenpflichtig und setzt eine entsprechende Mitgliedschaft voraus.

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Fußball heute live: 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC bei RTL

Übertragungsbeginn

20:15 Uhr

Moderation

Laura Papendick

Experte

Felix Kroos

Kommentator

Marco Hagemann

Fußball heute live: RTL oder Sky für 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC (KSC) in der 2. Bundesliga? - Duelle am 2. Spieltag

Termin

Begegnung

Freitag, 14. August, 18.30 Uhr

Holstein Kiel - 1. FC St. Pauli

Freitag, 14. August, 18.30 Uhr

Eintracht Braunschweig - VfL Bochum

Samstag, 15. August, 13.00 Uhr

Hertha BSC - 1. FC Heidenheim

Samstag, 15. August, 13.00 Uhr

Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg

Samstag, 15. August, 13.00 Uhr

VfL Osnabrück - 1. FC Magdeburg

Samstag, 15. August, 20.30 Uhr

1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC

Sonntag, 16. August, 13.30 Uhr

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

Sonntag, 16. August, 13.30 Uhr

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98

Sonntag, 16. August, 13.30 Uhr

Arminia Bielefeld - Energie Cottbus

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