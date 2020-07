Fußball heute live: So wird die Relegation (FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg) übertragen

Das Relegationsrückspiel steht an: Der FC Ingolstadt empfängt den 1. FC Nürnberg. Goal verrät Euch, wie die Relegation heute übertragen wird.

Die letzte Partie einer langen Saison im deutschen Profifußball steht bevor: Der empfängt den zum Rückspiel der Relegation zwischen der 2. und . Die Partie wird um 18.15 im Audi-Sportpark angepfiffen.

Im Hinspiel konnte der Club nach einem Doppelpack von Fabian Nürnberger 2:0 gewinnen – die Ausgangslage könnte für die Franken also kaum besser sein. Die Schanzer aus Ingolstadt brauchen also einen Sieg mit mindestens drei Toren Differenz, um den Aufstieg doch noch perfekt zu machen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo die Relegation heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Mehr Teams

Fußball heute live: So wird die Relegation (FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg) übertragen – die Details

Wettbewerb : Relegation

: Relegation Datum : 11.07.2020

: 11.07.2020 Uhrzeit : 18.15 Uhr

: 18.15 Uhr Ort: Audi Sportpark

Fußball heute live: So wird die Relegation (FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg) übertragen

Das Derby will keiner verpassen – vor allem, wenn es um so viel geht. Nürnberg hatte als Absteiger aus der eine Horrorsaison und will den Abstieg natürlich vermeiden. Ingolstadt hat sich in einer unglaublich spannenden Drittligasaison gegen Teams wie oder den durchgesetzt. Jetzt lautet die Frage, wo das Spiel heute übertragen wird. Goal klärt auf.

Unser Stadion. Unsere Heimat. ⚫️🔴

Samstag, 11.07., 18.15 Uhr vs. @1_fc_nuernberg ⚽️

Wir wissen, dass ihr bei uns sein werdet 🤜🤛

Die Aufgabe ist gewaltig, doch die Chance lebt. Und nur das zählt, #Schanzer! pic.twitter.com/fttMugwwMi — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) July 9, 2020

Fußball heute live: So wird die Relegation (FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg) übertragen

Das Spiel wird heute im Free-TV übertragen! Das ZDF konnte sich die Rechte sichern und überträgt die Relegation als öffentlich-rechtlicher Sender selbsterklärend kostenlos. Das ZDF geht ab 18 Uhr auf Sendung, Jochen Breyer moderiert und Claudia Neumann kommentiert.

Fußball heute live: So wird die Relegation (FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg) übertragen

Das Derby gibt es auch im LIVE-STREAM auf mehreren Plattformen zu sehen. Zum einen wäre da die Übertragung des Streamingdienstes DAZN, die auch um 18 Uhr ihre Übertragung beginnt. Für DAZN moderiert Daniel Herzog, Mario Rieker sitzt mit Sebastian Kneißl in der Kommentatorenkabine.

Wenn Ihr Neukunden bei DAZN seid, könnt Ihr das Spiel kostenlos im Stream sehen, da DAZN Euch den ersten Monat schenkt. Danach kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro für das gesamte Jahr. DAZN überträgt auch andere Fußballevents live, wie zum Beispiel die , , Bundesliga, oder La Liga. Um DAZN sehen zu können, müsst Ihr einfach nur die App auf Euer mobiles Endgerät einladen oder über diesen Link das Spiel über den Browser schauen.

Fußball heute live: So wird die Relegation (FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg) übertragen

Das ZDF bietet für das heutige Spiel auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Hier ist der Link zum Stream des Zweiten.



Quelle: imago images / Daniel Marr

Fußball heute live: So wird die Relegation (FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg) übertragen

Wer Amazon Prime besitzt, kann das Spiel auch über diesen Weg verfolgen, denn der Internetgigant hält neben DAZN und dem ZDF die Übertragungsrechte.

Fußball heute live: So wird die Relegation (FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg) übertragen

Wer unterwegs ist oder eine Ergänzung zur Übertragung braucht, kann sich den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal durchlesen. Hier erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, was auf dem Platz des Audi-Sportparks passiert

Fußball heute live: So wird die Relegation (FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg) übertragen

Hier noch mal alle Übertragungen im Überblick: