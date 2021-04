Fußball heute live: Real Madrid - FC Chelsea im TV und LIVE-STREAM - so wird die Champions League übertragen

Es ist endlich so weit: Das Halbfinale der Champions League steht an! Real Madrid empfängt im Estadio Alfredo di Stefano heute den FC Chelsea, Anstoß ist um 21 Uhr.

Dem FC Chelsea und Trainer Thomas Tuchel liegt auf dem Weg ins Finale ein mächtiger Brocken im Weg: Real Madrid ist seit 17 Spielen ungeschlagen! Am 30. Januar gab es eine Niederlage gegen UD Levante, seitdem konnte man von den besagten 17 Pflichtspielen zwölf gewinnen.

So wurden unter anderem der FC Barcelona und die Königsklassengegner Atalanta Bergamo und der FC Liverpool besiegt - alles andere als Laufkundschaft. Der FC Chelsea sollte also gewarnt sein.

Die Blues ihrerseits spielen auch keine schlechte Saison, aktuell steht man in der Premier League einen Punkt hinter dem Drittplatzierten, Leicester City. In der Champions League setzten sich Kai Havertz und Co. gegen Atletico Madrid und den FC Porto durch.

Es ist die Runde der letzten Vier - hochklassiger und spannender Fußball ist hier also programmiert. Goal erklärt, wie das Fußballspiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Es ist der wichtigste und beliebteste Wettbewerb im Klubfußball - wer am Ende der Saison mit dem Henkelpott auf der obersten Stufe des Podests steht, der darf sich zurecht als beste Mannschaft Europas betiteln.

Es verwundert also nicht, dass sowohl Spieler als auch Fans sehr an diesem Wettbewerb hängen - heute werden wieder viele Anhänger:innen einschalten wollen. Aber wird die Champions League heute überhaupt im TV gezeigt?

Exzellente Nachrichten für alle Fans, die heute gerne die Königsklasse LIVE verfolgen wollen: Real Madrid gegen den FC Chelsea ist heute LIVE im Fernsehen zu sehen - und das gleich mehrfach!

Sowohl der Pay-TV-Sender Sky als auch der teilweise kostenlos verfügbare Streamingdienst DAZN haben heute die Champions League im Programm - für Fans also ein wahres Fest! Wir schauen uns die Übertragungen genauer an.

Fangen wir bei dem beliebten Streamingdienst DAZN an: Dieser hat in dieser Saison die Mehrheit der Champions-League-Spiele gezeigt und wird auch heute wieder eine hochwertige Übertragung anbieten.

Los geht hier die LIVE-Übertragung bereits um 20.30 Uhr, wie immer bei wichtigen Fußballspielen werden gleich drei fachkundige Stimmen zu hören sein. Der heutige Experte ist der ehemalige Mittelfeldspieler Sebastian Kneißl, welcher fünf Jahre lang beim FC Chelsea unter Vertrag stand.

Wie man ein kostenloses Abonnement beim Streaminganbieter abschließt, wird im Laufe dieses Artikels noch ausführlich erklärt - Geld sparen tut schließlich jeder gern! An dieser Stelle wollen wir uns aber eine weitere Eigenheit von DAZN anschauen.

Da DAZN ja ein Streamingdienst ist, kann man das Programm nicht wie bei einem Fernsehsender in der normalen Senderliste finden. Was man dafür benötigt, ist ein Gerät mit Internetverbindung (zum Beispiel einen Smart-TV), auf welchen man dazn.com aufruft oder die kostenlose DAZN-App herunterlädt.

Ihr habt keinen Smart-TV, wollt aber trotzdem das Spiel unbedingt auf dem Fernseher sehen? Dann könnt ihr beispielsweise auch mit einem HDMI-Kabel euren Laptop an das TV-Gerät anschließen - die Möglichkeiten sind groß! Die kostenlose App für Handy und Smartphone findet ihr im Play Store und App Store.

Kommen wir nun zum zweiten Anbieter, der heute Real Madrid vs. Chelsea im Programm hat: Hierbei handelt es sich um den Fernsehsender Sky. Sky Sport 1 (HD) ist heute die richtige Adresse.

Chelsea FC will boycott social media between 30 April and 3 May in response to the discriminatory abuse targeted at players and many others.



We are united with all in English football in saying that this cannot continue. Social media companies must do more to stop online hate.