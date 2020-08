Fußball heute live: RB Leipzig vs. PSG live im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung der Champions League

Champions-League-Halbfinale: RB Leipzig trifft auf PSG. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

, Habfinale, nur noch zwei Spiele zu gehen: RB Leipzig kämpft in der Runde der letzten Vier gegen Paris Saint-Germain (PSG) um den Einzug ins Endspiel der Königsklasse. Los geht's am heutigen Abend um 21 Uhr im Estadio da Luz in Lissabon.

Es ist das bisher größte und bedeutendste Spiel in der Geschichte von : Das Champions-League-Halbfinale. Nachdem die Mannen von Trainer Julian Nagelsmann im Achtelfinale bereits Vorjahresfinalist Tottenham aus dem Wettebewerb gekegelt haben, musste mit Atletico Madrid im Viertelfinale ein weiteres Top-Team dran glauben. Nun wartet mit PSG der nächste Gigant auf die Sachsen. Wie wird sich der Bundesligist gegen Neymar, Mbappe und Co. schlagen?

Die Partie gegen Paris ist zudem ein Duell zweier deutscher Trainer. PSG-Coach Thomas Tuchel und Nagelsmann kennen sich noch aus gemeinsamer Zeit bei der Zweitvertretung des FC Augsburg. Damit ist auch klar, dass mindestens ein deutscher Trainer im Endspiel um den Henkelpott stehen wird. Die Franzosen schlugen im Viertelfinale nach einer dramatischen Schlussphase Außenseiter Atalanta Bergamo in letzter Sekunde mit 2:1. Zuvor setzte man sich gegen den BVB durch.

In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell zwischen RB Leipzig und heute Abend live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Darüber hinaus präsentieren wir Euch eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der beiden Teams. Falls Ihr zudem wissen wollt, wie Ihr die zweite Halbfinalpaarung zwischen dem und am Mittwoch erleben könnt, klickt einfach auf diesen Link!

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM – die Partie in der Übersicht

Wettbewerb UEFA Champions League (Halbfinale) Datum Dienstag, 18. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio da Luz (Lissabon) Schiedsrichter Björn Kuipers ( )

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM – Wer besitzt die Übertragungsrechte?

RB Leipzig gegen PSG: Ein absoluter Leckerbissen steht auf dem Programm. Doch wo könnt Ihr die Partie live sehen? Für die laufende Champions-League-Spielzeit hat sich kein Sender im Free-TV die Übertragungsrechte gesichert. Das heißt allerdings nicht, dass es keine Optionen gibt, das Spiel zu verfolgen.

DAZN und Sky, die beide die Rechte für die Übertragungen der diesjährigen Spiele in der Königsklasse besitzen, zeigen das Duell zwischen RB Leipzig und PSG heute Abend live und in voller Länge.

Wie und wo Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV

Ihr wollt die Partie zwischen RB Leipzig und PSG im TV verfolgen? Dann steht Euch Sky zur Seite, genauer gesagt Sky Sport 1 HD.

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender geht bereits um 19.30 Uhr auf Sendung. Moderator Michael Leopold versorgt Euch gemeinsam mit den Experten Didi Hamann und Erik Meijer mit den wichtigsten Informationen vorab.

Ab 20.55 Uhr übernimmt dann Kommentator Kai Dittmann und führt Euch durch die 90 Minuten. Um die Partie verfolgen zu können, benötigt Ihr allerdings einen Sky-Receiver sowie das Sport-Paket-Abo. Was Ihr dabei beachten müsst und welche Angebote es aktuell gibt, erfahrt Ihr hier!

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-STREAM sehen

Eine weitere Option bietet DAZN, zwar nicht im TV, aber dafür im LIVE-STREAM. Dieser ist kostenlos empfangbar, allerdings unter einer kleinen Bedingung: Als Neukunde könnt ihr den Ismaninger Streamingdienst einen Monat lang kostenfrei nutzen. Nach Ablauf der Gratisphase könnt ihr DAZN auch weiterhin abonnieren. Alle weiteren Informationen sowie Kosten findet Ihr hier!

DAZN startet um 20.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Moderator Alex Schlüter meldet sich hierbei zu Wort, ehe Kommentator Uli Hebel und Experte Per Mertesacker ab 21 Uhr pünktlich zum Anstoß übernehmen.

Wie ist PSG zu knacken? DAZN-Ex-Per-te Per Mertesacker ist euer Co-Kommentator für heute Abend und voller Vorfreude auf Leipzig - PSG. pic.twitter.com/mbdmuo0iXt — DAZN DE (@DAZN_DE) August 18, 2020

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-STREAM – Downloadlinks

In der Übersicht haben wir für Euch die Downloadmöglichkeiten für die jeweilige Plattform noch einmal verlinkt:

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Neben DAZN bietet Sky zusätzlich zur TV-Übertragung ebenfalls die Möglichkeit, die Partie zu streamen: Und zwar mit Sky Go und Sky Ticket.

Beide Apps stehen kostenlos zum Download zur Verfügung und sind identisch mit der Übertragung im TV. In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr mehr darüber.

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-STREAM auf Sky Go: So geht's

Wer bereits ein Abo bei Sky besitzt, der kann auch kostenfrei auf Sky Go zugreifen, denn die App ist in jedem Abo-Paket inklusive. Einfach App herunterladen, einloggen und schon seid Ihr dabei. Die App ist sowohl für Apple als auch für Android verfügbar. Klickt einfach auf einen der folgenden Links und gelangt in den jeweiligen Store:

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) heute live im STREAM bei Sky Ticket

Ihr habt kein Abo bei Sky? Dann könnt Ihr auf Sky Ticket zurückgreifen. Das Gute daran: Ihr müsst kein langfristiges Abo abschließen und benötigt keinen Receiver.

Alle weiteren Informationen und Voraussetzungen findet Ihr unter diesem Link!

🔴 TODAY IS THE DAY ⚪



Nur noch ein Sieg trennt uns vom Finale!! 🤯#MissaoFinal pic.twitter.com/5IvLPXAR5l — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 18, 2020

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Solltet Ihr am Dienstagabend keine Zeit haben, das Spiel live im TV oder LIVE-STREAM zu erleben, liefern wir Euch die perfekte Lösung! Schaut einfach die komplette Begegnung noch einmal im Re-Live auf DAZN. Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, die Highlights der Partie zu sehen!

Wie bereits erwähnt, erhaltet Ihr als DAZN-Neukunde die ersten 30 Tage Eures Abos komplett kostenfrei. Im Anschluss könnt Ihr entweder ein Monatsabo (11,99 Euro monatlich) oder direkt ein Jahresabo (einmalig 119,99 Euro) abschließen. Zudem ist DAZN monatlich kündbar. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier!

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM: Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal

Ihr seid verhindert, unterwegs oder könnt aus anderen Gründen die Partie zwischen RB Leipzig und PSG nicht live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann schaut einfach bei Goal vorbei. Wir liefern Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zum Spiel!

Verpasst keine strittige Szenen, Tore oder Großchancen! Zudem liefern wir Euch alles Wissenswerte rund um die Partie.

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsoptionen im Überblick

Fußball heute live: RB Leipzig vs PSG (Paris Saint-Germain) - Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie geben die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt. Schaut also gegen 20 Uhr noch einmal vorbei und erfahrt, welche 22 Mann um den Einzug ins Champions-League-Finale kämpfen.