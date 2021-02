Fußball heute live: RB Leipzig vs. FC Augsburg im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga wird heute der 21. Spieltag eröffnet: RB Leipzig empfängt den FC Augsburg. Goal erklärt, wie Fußball heute live übertragen wird.

Der 21. Spieltag in dieser Bundesligasaison steht an: RB Leipzig empfängt heute den FC Augsburg, um den 4. Spieltag der Rückrunde zu eröffnen. Anpfiff in der Red Bull Arena ist heute um 20.30 Uhr.

Die Vorzeichen zu diesem Spiel sind klar: Favorit sind die Sachsen aus Leipzig, die sich, wie schon in den letzten Jahren, wieder einmal nach oben in der Tabelle schieben konnten und sich aktuell auf Rang zwei befinden.

Weniger rosig sieht es bei den Schwaben aus Augsburg, die sich nach einem starken Saisonstart mittlerweile mit Platz 13 begnügen müssen - nur fünf Punkte Abstand sind es bis zum Relegationsplatz 16.

Der FC Augsburg will sich nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel rächen - allerdings müssen die Fuggerstädter zu eines der heißesten Teams der Liga. Goal erklärt, wie das Fußballspiel heute LIVE übertragen / gezeigt wird.

RB Leipzig vs. FC Augsburg heute: Die Bundesliga am Freitag

Begegnung RB Leipzig vs. FC Augsburg Datum Freitag | 12.02.2021 Wettbewerb Bundesliga | 21. Spieltag | 4. Spieltag der Rückrunde Anstoß 20.30 Uhr Ort Red Bull Arena | Leipzig Geschätzter Marktwert Leipzig: 552 Millionen Euro | FC Augsburg: 110 Millionen Euro

Quelle: GettyImages

Fußball heute LIVE: RB Leipzig vs. FC Augsburg im TV - so läuft die Bundesliga im Fernsehen

Schlechte Nachrichten für alle Fußball-Anhänger:innen, die sich schon auf die Bundesliga im Fernsehen gefreut hatten: Kein TV-Sender überträgt die Bundesliga heute LIVE im TV.

Sowohl die Fernsehsender im Free-TV als auch die im Pay-TV konnten sich keine Übertragungsrechte für die Bundesliga-Begegnung sichern. Das heißt allerdings nicht, dass das Spiel gar nicht übertragen wird,

Fußball heute LIVE: DAZN überträgt die Bundesliga freitags und montags

Streamingdienst DAZN konnte sich die Übertragungsrechte für alle Freitagsspiele in dieser Saison sichern und zeigt daher auch RB Leipzig gegen den FC Augsburg! Die Übertragung wird heute Abend wie folgt ablaufen.

Beginn der Übertragung: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Anpfiff der Begegnung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Plattform: DAZN

DAZN Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Expertise: Sebastian Kneißl

Fußball heute LIVE im Fernsehen: So seht ihr mit DAZN Leipzig gegen Augsburg auf dem TV-Gerät

Viele Fans, die sich noch nicht mit DAZN auskennen, werden sich jetzt wohl ärgern: Wie soll man denn jetzt das Spiel verfolgen, schließlich ist man doch gewohnt das Spiel auf dem Flachbildschirm im Wohnzimmer zu verfolgen?!

Dafür gibt es allerdings eine Lösung: DAZN ist zwar "nur" ein Streamingdienst, trotzdem lässt sich das Programm auf dem Fernseher abspielen. Wenn man einen Smart-TV hat, also einen modernen Fernseher mit Internetverbindung, ist das kein Problem.

Draußen ist´s 🥶

Der Blick auf die @Bundesliga_DE-Tabelle hilft, um sich warme Gedanken machen zu können. 💪 #MondayMotivation pic.twitter.com/YsXcNdAYjh — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) February 8, 2021

Fußball heute live: Mit diesen Geräten könnt ihr die Bundesliga streamen

Auf dem Smart TV müsst ihr euch nur die kostenlose DAZN-App herunterladen und euch mit einem gültigen Abonnement anmelden - schon könnt ihr euch den LIVE-STREAM eurer Wahl ansehen. Wie ihr ein kostenloses Abo abschließt erklären wir in den nächsten Abschnitten.

Natürlich ist der Smart-TV nicht das einzige DAZN-kompatible Gerät, mit welchem ihr die Bundesliga verfolgen könnt - das zeigt euch unter anderem die folgende Tabelle.

PC / Laptop: Browser (Keine App benötigt | dazn.com)

Smart TV

Spielekonsolen (PS3 / PS4 / PS5 | XBox One / XBox Series X / S)

Smartphones (Apple & Android)

Amazon Fire TV/Stick

Apple TV

Chromecast

Fußball heute LIVE: RB Leipzig gegen FC Augsburg im LIVE-STREAM verfolgen - die Übertragung der Bundesliga im Internet

Rund um DAZN bleiben noch ein paar ungeklärte Fragen, die wir bisher nicht beantwortet haben - das tun wir in den folgenden Abschnitten. Besonders interessant: Wie man DAZN kostenlos sehen kann.

Bundesliga kostenlos streamen: Das ist der DAZN Probemonat

Damit fangen wir direkt an, denn dabei handelt es sich um den DAZN Probemonat. Mit diesem habt ihr 30 Tage lang Zeit, auf alle Inhalte von DAZN zuzugreifen - ohne auch nur einen Cent bezahlen zu müssen.

Der Probemonat ist sogar ein Multitalent: Er ist nicht nur kostenlos, sondern auch unverbindlich. Ihr könnt ihn also ganz einfach rechtzeitig kündigen und lauft so nicht blind in einen Knebelvertrag rein.

Die Bundesliga heute LIVE streamen: So teuer / günstig ist DAZN

Der Probemonat hat euch soweit überzeugt, dass ihr bereit seid, für die über 8.000 LIVE-Events auf DAZN Geld zu bezahlen? Dann habt ihr gleich zwei Möglichkeiten - diese unterschieden sich nur in Kosten und Laufzeit, nicht aber in dem gezeigten Programm.

Monatsabo: Monatliche Kündigung möglich | Monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Jahr

Jahresabo: Jährliche Kündigung möglich | Jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr

Liebe Grüße von unserem Schnee-Experten ❄️ Emil #Forsberg 🇸🇪 👋 pic.twitter.com/pRHV34JsR8 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) February 8, 2021

So viel LIVE-Sport zeigt niemand anderes: Das Programm auf DAZN

Bevor ihr für DAZN Geld bezahlt, wollt ihr euch einen Überblick beschaffen, was DAZN alles im Programm hat? Das ist verständlich, weshalb wir für euch hier die prominentesten Sportarten und Wettbewerbe zusammengefasst haben.

Fußball ein Bundesligaspiel pro Spieltag, zusätzlich die Highlights aller Spiele Bundesliga + 2. Bundesliga Champions League / Europa League Ligue 1 / Serie A / LaLiga / Eredivisie / Liga NOS / MLS / Copa Libertadores...

American Football unter anderem Super Bowl (mit Auswahl: deutscher oder original Kommentar)

Basketball

Handball

Motorsport

Reitsport

Leichtathletik

Darts

Wintersport

Kampfsport Boxen MMA WWE

Eurosport / Eurosport 2

Fußball heute live - RB Leipzig vs. FC Augsburg: Die Aufstellungen

Aufstellung RB Leipzig:

Gulacsi - Klostermann, Orban, Halstenberg - Mukiele, Kampl, Haidara, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen.

Aufstellung FC Augsburg:

Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Suchy - Gumny, Strobl, Gruezo, Pedersen - Caligiuri, Hahn, Benes

Mit dieser 1️⃣1️⃣ starten wir in Leipzig! #RBLFCA — FC Augsburg (@FCAugsburg) February 12, 2021

Fußball heute live: RB Leipzig gegen FC Augsburg heute exklusiv im TV und LIVE-STREAM - der Vorbericht

Wenn RB Leipzig am Freitag den FC Augsburg empfängt, wird das Stadion zum Eisschrank. Doch Trainer Julian Nagelsmann ist trotz der beißenden Kälte heiß auf drei Punkte.

Leipzig/Berlin (SID) Die klirrende Kälte störte Julian Nagelsmann kein Stück. Vergnügt schnallte sich der Trainer von RB Leipzig Skier unter die Füße - und ab dafür. Von einem Auto ließ sich der 33-Jährige unter der Woche zum Spaß durch den Schnee ziehen und trotzte den unerbittlichen Minusgraden. "Ich bin gerne in den Bergen, hier gibt es leider keine Berge. Dann haben wir es so gemacht", sagte Nagelsmann. Für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg im Eisschrank Red Bull Arena sollten die eisigen Temperaturen ebenfalls kein Problem werden.

Die Austragung der Partie sah der Coach nicht gefährdet, obwohl es "frostig" werden dürfte, wie Nagelsmann sagte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die Nacht zum Samstag in Sachsen Tiefstwerte im zweistelligen Minusbereich voraus. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf SID-Anfrage mitteilte, liegt die Einschätzung hinsichtlich der Durchführung einer Partie beim zuständigen Schiedsrichter. Vor allem gesundheitsgefährdende Umstände, "wie zum Beispiel Eisregen, Hagel oder Eisflächen auf dem Platz" könnten zu einer Absage führen.

Minusgrade seien jedoch "aus Schiedsrichtersicht noch kein alleiniges Kriterium ein Spiel abzusagen." Ungemütlich wird es für die Akteure am Freitagabend in Leipzig auf dem Rasen aber allemal. "Wenn es so extrem kalt ist und du viel kalte Luft einatmest, kann es eine Gefahr sein", sagte Nagelsmann und fügte dennoch schmunzelnd hinzu, dass es als Trainer wichtig sei, "sich ordentlich anzuziehen mit warmen Füßen". Sportmediziner Wilhelm Bloch warnte im SID-Gespräch indessen vor steigender muskulärer Verletzungsgefahr, "wenn die Muskulatur die Betriebstemperatur verliert".

Zumindest über die Rasenverhältnisse im Stadion müssen sich die Leipziger offenbar keine Sorgen machen. Eine Absage aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes wie am vergangenen Sonntag bei Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen muss nicht befürchtet werden. Der Dauerfrost mit teilweise minus zehn Grad sei natürlich kontraproduktiv, sagte RB-Greenkeeper Mathias Eichner, der wohl wie so viele seiner Kollegen momentan Überstunden schieben muss: "Aber nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass den drei Punkten am Freitag nichts im Wege steht."

Und die wären wichtig, um Tabellenplatz zwei zu sichern. Auf Spitzenreiter Bayern München sind es bei 41 Punkten derzeit sieben Punkte Abstand, aber der Dritte VfL Wolfsburg ist nur drei Zähler hinter RB. "Demnach ist es ratsamer, nach hinten zu schauen", so Nagelsmann: "Wenn wir unsere Spiele gewinnen, werden wir den zweiten Platz behalten - sollte bei Bayern alles normal laufen. Dann wäre es eine sehr gute Saison."

Gegner FC Augsburg hat dagegen ganz andere Baustellen. Nach fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Spielen wird über die Zukunft des Trainers Heiko Herrlich spekuliert. Stefan Reuter, der Geschäftsführer Sport, wiegelte zuletzt jedoch ab. Er räumte im Interview mit der Süddeutschen Zeitung zwar ein, dass Ertrag und Spielweise aktuell nicht zufriedenstellend seien: "Aber wir fangen deshalb keine Trainerdiskussion an." - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi – Klostermann, Upamecano, Orban – Mukiele, Sabitzer, Angelino – Dani Olmo, Haidara – Sörloth, Nkunku. - Trainer: Nagelsmann

Augsburg: Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Strobl, Gruezo – Caligiuri, Benes, Hahn – Niederlechner. - Trainer: Herrlich

Fußball heute live: RB Leipzig gegen FC Augsburg heute exklusiv im TV und LIVE-STREAM - Die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht

