Fußball heute live: PSG (Paris-Saint Germain) - Manchester City im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Das zweite Halbfinalduell in der CL steht an: PSG (Paris Saint-Germain) empfängt heute Manchester City. Goal erklärt, wie das Spiel übertragen wird.

Topspiel in der Königsklasse: Das zweite Halbfinale der Champions League steht an! In der Stadt der Liebe empfängt PSG (Paris Saint-Germain) heute Manchester City , Anstoß im Prinzenpark ist um 21.00 Uhr.

Beide Teams waren zuletzt erfolgreich, gerade bei Premier-League-Spitzenreiter Manchester City war das durchaus wichtig: Am Sonntagabend setzte sich das Team von Pep Guardiola mit 1:0 gegen Tottenham Hotspur durch und gewann zum vierten Mal in Folge den Carabao Cup.

Bei PSG läuft die Saison auf nationaler Ebene nicht ganz so dominant wie für City auf der Insel: Neymar und Co. befinden sich in der Ligue 1 aktuell einen Punkt hinter Spitzenreiter OSC Lille . Allerdings sind jetzt alle Augen auf das Halbfinale gerichtet, PSG ist die einzige Mannschaft die sich sowohl in der letzten als auch in dieser Spielzeit für die Runde der letzten Vier qualifizieren konnte.

PSG gegen Manchester City - schon beim Lesen der beiden Mannschaftsnamen ist klar, dass heute jede Menge Qualität auf dem Platz stehen wird. Goal erklärt, wie das Fußballspiel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen / gezeigt wird.

Fußball heute LIVE - PSG (Paris Saint-Germain) gegen Manchester City: Die Champions League in der Übersicht

Begegnung PSG (Paris Saint Germain) - Manchester City Datum Mittwoch | 28.04.2021 Wettbewerb Champions League | Halbfinale | Hinspiel Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Parc des Princes | Paris | Frankreich

Fußball heute LIVE: PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City - die Champions League im TV

Obwohl keine deutschen Teams mehr in dieser Phase der Champions League dabei sind, dürften mehr als genug Anhänger:innen aus Deutschland heute einschalten wollen: Zu Spitzenfußball sagt man schließlich nicht nein!

Außerdem sollten sowohl PSG (spielte in dieser Saison gegen RB Leipzig und den FC Bayern München ) als auch Manchester City (spielte in dieser Saison gegen den BVB und Borussia Mönchengladbach ) bei deutschen Fans noch in Erinnerung geblieben sein - wenn auch nicht im positiven Sinne.

Fußball heute LIVE: PSG vs. ManCity ist im TV zu sehen!

An dieser Stelle stellt sich aber eine ganz bestimmte Frage: Wird das Fußballspiel heute überhaupt im TV übertragen? Gute Frage, noch bessere Antwort: Ja, die Partie zwischen PSG und ManCity ist heute LIVE im TV zu sehen!

Gleich zwei unterschiedliche Anbieter werden heute die Champions League zeigen, sowohl Pay-TV-Sender Sky als auch Streamingdienst DAZN konnten sich die Übertragungsrechte für die Begegnung sichern. Wir schauen uns beide etwas genauer an.

Fußball heute LIVE: So überträgt DAZN heute PSG - Manchester City

Fangen wir beim beliebten Streamingdienst an: DAZN ist zwar erst seit wenigen Jahren auf dem Markt (2016), ist aber jetzt schon der Anbieter in Deutschland mit dem größten Angebot was Sportevents angeht.

Nicht nur das umfassende Angebot, auch die günstigen/kostenlosen Abonnements sowie die hohe Qualität bei Übertragungen machen DAZN so beliebt. Auch heute hat der Streamingdienst wieder drei Profis an die Mikrofone beordert, Experte ist heute der ehemalig beste deutsche Stürmer Sandro Wagner.

Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentar : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Trailer : Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Streaming im TV? So seht ihr Paris Saint-Germain vs. Manchester City auf eurem Fernseher

Die LIVE-Übertragung wird es in sich haben, soviel steht fest. Aber kann man sich die überhaupt auf dem Fernseher anschauen? Da DAZN ja sein Programm via LIVE-STREAMS ausstrahlt, ist das ja nicht einfach so im TV zu sehen, oder?

Eine gute und angebrachte Frage, allerdings gibt es auch hierfür eine Lösung: Mit einem Smart-TV kann man die kostenlose DAZN-App einfach herunterladen , sich kostenlos registrieren und den Fußballabend genießen.

Kein Smart-TV zuhause? Auch das ist kein Problem. Egal ob im Browser , wenn man einen PC oder Laptop hat, auf dem Handy , der Spielekonsole oder dem Tablet : Mindestens ein DAZN-kompatibles Gerät haben die meisten in der Bude!

Fußball heute LIVE: Auch Sky überträgt heute PSG vs. Manchester

Zeit für Anbieter Nummer Zwei, jetzt schauen wir uns Sky etwas genauer an. Der Fernsehsender überträgt ebenfalls die Champions League, heute über die Sender Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport UHD.

Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Sender : Sky Sport 1 (HD) Sky Sport UHD

: Kommentar : Wolff Fuss

Halbfinale der Champions League heute LIVE auf DAZN: So teuer ist Sky

Einen Nachtrag zur TV-Übertragung von Sky müssen wir aber noch liefern: Der Fernsehsender ist nämlich nicht kostenlos und auch nicht günstig . Bei Sky muss man nämlich Pakete buchen, welche jeweils ein Gebiet abdecken.

Das Cinema-Paket steht zum Beispiel für Kinofilme, das Sport-Paket beinhaltet Champions League (nur noch diese Saison), Formel 1 und DFB-Pokal . Alles weitere Wissenswerte findet ihr hier.

Fußball heute LIVE: PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City wird im LIVE-STREAM übertragen!

Champions-League-Halbfinale - darüber haben wir euch ausführlich aufgeklärt. Sky und DAZN übertragen die Königsklasse, ihr habt also die Qual der Wahl. Einige Fragen gibt es aber noch zu beantworten, wir widmen uns in den nächsten Abschnitten den Unklarheiten rund um das Streaming der Champions League.

Fußball heute LIVE: #PSGMCI mit dem DAZN Probemonat kostenlos sehen

Als Erstes wollen wir uns genauer mit DAZN beschäftigen, da der Streamingdienst so jung ist könnte es noch Sportanhänger:innen in Deutschland geben, die damit noch wenig anfangen können.

Das wichtigste vorneweg: Ihr könnt DAZN kostenlos testen! Mit dem DAZN Probemonat habt ihr 30 Tage lang Zugriff auf alle DAZN-Inhalte - ohne Ausnahme!

Kostenlos ist ja schön und gut, aber das war's noch nicht: Der Probemonat ist auch noch unverbindlich ! Heißt: Ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr nach dem Probemonat in einen Knebelvertrag stolpert und hohe Ausgaben habt, ihr könnt ganz einfach rechtzeitig kündigen!

"Netflix des Sports": So viel Sport zeigt DAZN!

Ihr wisst nicht genau, was euch bei DAZN erwartet? Die Antwort: Genug! Über 8.000 LIVE-Events überträgt der Streamingdienst, wobei man die meisten auch noch Tage später im Re-LIVE verfolgen kann - hier ist wirklich für jeden etwas dabei!

Fußball heute LIVE: So günstig ist Champions League etc. auf DAZN!

Nach dem Probemonat könnt ihr problemlos kündigen, ihr könnt aber auch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, um keinen Sport zu verpassen. Dafür habt ihr zwei Möglichkeiten, die sich in Kosten und Laufzeit unterscheiden, das gezeigte Programm bleibt hierbei gleich.

Monatsabo: Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Jahr

Jahresabo: Jährlich kündbar | Jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr

Sky Go oder Sky Ticket? So seht ihr heute die Champions League im LIVE-STREAM

Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Mit richtigen Login-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen

Die Champions League heute LIVE im LIVE-STREAM sehen - das die kostenlosen Apps von DAZN und Sky

Fußball heute LIVE: Die Übertragungen von PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City - so wird die CL im TV und LIVE-STREAM gezeigt

PSG (Paris St. Germain) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Titelsammler Gündogan fehlt nur noch der Henkelpott: "Will ihn so sehr"

Ilkay Gündogan träumte schon als Kind von der Champions League. Neun Pokale hat er mit Manchester City gewonnen, dem fehlenden kann er am Mittwoch ein Stück näher kommen.

Köln (SID) Wenn Ilkay Gündogan an die Champions League denkt, denkt er automatisch an seine Kindheit in Gelsenkirchen. "Diese Abende waren immer etwas Besonderes. Vor allem für Kinder aus einer Einwanderer-Familie wie mich", schreibt der Fußball-Nationalspieler in der neuesten Ausgabe der Player's Tribune. Wenn Galatasaray oder Fenerbahce spielten, habe seine Familie alles stehen und liegen lassen.

Wohl auch deshalb kritisierte Gündogan zuletzt die Reform seiner geliebten Königsklasse deutlich. Schließlich sei die Champions League für ihn stets "das größte Turnier der Welt" gewesen, schreibt der 30-Jährige in seinem Gastbeitrag weiter und fragt schließlich: "Können Sie sich vorstellen, was es mir bedeuten würde, sie zu gewinnen?"

Die Antwort: eine Menge. Wenn der seit Monaten formstarke Gündogan am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) mit Manchester City zum Halbfinal-Hinspiel bei Paris St. Germain antritt, ist er seinem großen Traum so nahe wie seit 2013 nicht mehr. Vor acht Jahren traf er mit Borussia Dortmund im Finale auf Bayern München, schoss sogar ein Tor - und verlor 1:2. "Ganz ehrlich, dieses Finale verfolgt mich noch immer. Ich möchte diese Trophäe so sehr", so Gündogan.

Dabei hat der gebürtige Gelsenkirchener allein in England schon so viele Pokale gewonnen: Der Triumph mit City am Wochenende im englischen Ligapokal war schon sein neunter Titel auf der Insel. Damit ist er gleichauf mit Dietmar Hamann der erfolgreichste Deutsche bei einem englischen Klub. Mit einem kleinen, aber feinen Unterschied: Hamann triumphierte 2005 mit dem FC Liverpool auch in der Champions League.

In diesem Jahr ist Gündogan mit City der große Favorit. Das Team von Pep Guardiola holte in der Gruppenphase fünf Siege und ein Remis und schaltete anschließend Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund mit vier weiteren Siegen aus. Kaum zu glauben, dass City erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale steht, 2016 war gegen Real Madrid Endstation. Endspiel-Teilnahmen? Fehlanzeige.

Weil die Meisterschaft in der Premier League so gut wie perfekt ist, hat City längst die Konzentration auf den Henkelpott gelenkt. Das Duell mit dem Bayern-Bezwinger PSG wird ohne Zweifel die bislang schwerste Aufgabe - und für Gündogan zudem das Wiedersehen mit Julian Draxler und Thilo Kehrer, beides ebenfalls ehemalige Schalker, wenn auch aus einer anderen Zeit.

Gündogan ist jedenfalls heiß, schließlich fragte er sich schon nach dem verlorenen Finale 2013: "Wann werde ich wieder so eine Chance bekommen? Ich möchte diese Trophäe so unbedingt!" Nun könnte es klappen, aber zu früh freuen will er sich nicht. "Ich habe auch Angst, dass man etwas, das man so sehr haben möchte, vielleicht nie bekommt", schreibt er weiter und gibt zu: "Diese Gedanken halten mich sogar nachts wach."

