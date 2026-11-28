Im Topspiel der 2. Bundesliga genießt heute der VfL Osnabrück an der Bremer Brücke Heimrecht. Die Gastgeber warten allerdings seit mittlerweile drei Partien auf ein eigenes Tor: Nach zwei Niederlagen in Folge reichte es am vergangenen Wochenende beim Karlsruher SC immerhin zu einem torlosen 0:0 und damit zu einem Punktgewinn.

Ganz anders stellt sich die Lage bei Hannover 96 dar, das unter Trainer Sandro Wagner zunehmend besser in Schwung kommt. Am vergangenen Samstag feierten die Roten einen 2:1-Erfolg gegen Greuther Fürth – als gefeierter Siegtorschütze trat dabei Waniss Taibi in Erscheinung, der erst in der Nachspielzeit (90.+1) für die Entscheidung sorgte.

Osnabrück gegen Hannover heißt es heute ab 20:30 Uhr. GOAL sagt Euch, wo das Spiel live gezeigt wird.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfL Osnabrück vs. Hannover 96 in der 2. Bundesliga?

Dank einer Partnerschaft arbeiten Sky und RTL bei den Übertragungen der 2. Bundesliga zusammen. Das Heimspiel des VfL Osnabrück gegen Hannover 96 an der Bremer Brücke lässt sich daher heute über verschiedene Kanäle verfolgen.

Nächste Spiele OSN Deutschland 2 Bundesliga 14:30 H96 Ansehen

Im Internet zeigt unter anderem RTL+ das Zweitliga-Topspiel im kostenpflichtigen Livestream. Erfreulich für alle Fans ohne Abo: Die Partie läuft zusätzlich frei empfangbar im Free-TV bei NITRO. Im Pay-TV überträgt Sky das Duell auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Top Event.

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Für bestehende Sky-Kunden steht zudem der Stream via Sky Go bereit, alternativ lässt sich das Spiel über ein kostenpflichtiges WOW-Abonnement abrufen.

Übertragungsart Anbieter Sender / Plattform Voraussetzung / Hinweis Free-TV RTL NITRO Kostenlos / frei empfangbar Pay-TV Sky Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Top Event Kostenpflichtiges Sky-Abo erforderlich Livestream RTL RTL+ Kostenpflichtiges Abo erforderlich Livestream Sky Sky Go Inbegriffen für Sky-Bestandskunden Livestream WOW WOW Kostenpflichtiges Abo erforderlich

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Die wichtigsten Informationen zu den Übertragungen von RTL und Sky

Auch rund um das eigentliche Spiel ist für eine umfassende Begleitung gesorgt: Bei NITRO führen ab 20:15 Uhr Moderatorin Jana Wosnitza und Experte Patrick Helmes live aus dem Stadion an der Bremer Brücke durch die Vorberichte und ordnen die Ausgangslage ein.

Auf Sky Sport startet die Übertragung bereits 15 Minuten früher um 20:00 Uhr. Für die Eindrücke unmittelbar am Rasen sowie die Interviews mit Spielern und Trainern ist Field-Reporter Marcel Klein zuständig, ehe Kai Dittmann mit dem Anpfiff den Live-Kommentar der Partie übernimmt.

Kategorie Details (NITRO & Sky Sport) Übertragungsbeginn 20:00 Uhr (Sky Sport) / 20:15 Uhr (NITRO) Moderation Jana Wosnitza Experte Patrick Helmes Field-Reporter Marcel Klein Kommentator Kai Dittmann

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Osnabrück und Hannover im Direktvergleich