Entgegen allen düsteren Prognosen vor der Saison, die Hertha BSC im Tabellenkeller sahen, stürmen die Berliner durch die 2. Bundesliga: Sensationelle neun Siege aus zehn Partien sprechen eine deutliche Sprache. Der Schlüssel zum Erfolg ist das homogene Mannschaftsgefüge ohne egoistische Störgeräusche.
Nun wartet mit dem VfL Wolfsburg das nominell stärkste Team der Liga als ultimativer Härtetest. Brisantes Detail am Rande: Ex-Herthaner Fabian Reese kehrt nach seinem viel diskutierten Wechsel erstmals ins Olympiastadion zurück – ein gellendes Pfeifkonzert der Berliner Anhänger dürfte ihm gewiss sein.
Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Hertha und Wolfsburg steigt heute Abend um 20:30 Uhr. Bei GOAL findet Ihr alle wichtigen Details zur Live-Übertragung.
Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga?
Fans haben am Samstag zwei Optionen, um das Spitzenspiel live zu verfolgen. Zum einen wird die Partie frei empfangbar im Free-TV bei NITRO ausgestrahlt, wozu es auf RTL+ auch einen kostenpflichtigen Livestream gibt.
Zum anderen zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Begegnung live im Fernsehen auf Sky Sport Bundesliga 2 sowie digital über die kostenpflichtigen Streaming-Dienste Sky Go und WOW.
Kategorie
Details zur Übertragung
Free-TV
NITRO (Kostenlose Ausstrahlung im Fernsehen)
Livestream (Free-TV-Alternative)
RTL+ (Kostenpflichtiges Abonnement nötig)
Pay-TV
Sky Sport Bundesliga 2 (Kostenpflichtiges Abonnement nötig)
Pay-TV-Livestream
Sky Go und WOW (Kostenpflichtiges Abonnement nötig)
Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? Sport auf der ganzen Welt mit NordVPN anschauen
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Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? Die wichtigsten Informationen zu den Übertragungen von RTL und Sky
Für das Flutlicht-Match zwischen Hertha und Wolfsburg bündeln RTL und Sky mal wieder ihre Kräfte und setzen auf ein gemeinsames TV-Team. Moderator Yannick Erkenbrecher führt durch den Abend, während Cornelius Küpper für beide Sender am Kommentatoren-Mikrofon sitzt. Unterstützt werden sie von Experte Felix Kroos und Interview-Reporter Thomas Wagner.
Während Sky-Abonnenten (sowie Nutzer von WOW und Sky Go) bereits ab 20:00 Uhr die Vorberichte sehen können, startet die Free-TV-Übertragung auf NITRO und der Stream auf RTL+ um 20:15 Uhr.
Kategorie
Details zur Übertragung
Gemeinsamer Kommentator
Cornelius Küpper
Gemeinsamer Experte
Felix Kroos
Gemeinsamer Reporter
Thomas Wagner (Interviews am Spielfeldrand)
Gemeinsamer Moderator
Yannick Erkenbrecher
Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? Die Zweitliga-Tabelle vor dem 11. Spieltag
Platz
Verein
Spiele
S
U
N
Tore
Tordiff.
Punkte
1
Hertha BSC
10
9
1
0
23:8
+15
28
2
1. FC Nürnberg
10
6
3
1
24:13
+11
21
3
VfL Wolfsburg
10
5
4
1
25:14
+11
19
4
1. FC Kaiserslautern
10
5
3
2
9:7
+2
18
5
1. FC Magdeburg
10
5
2
3
21:13
+8
17
6
1. FC Heidenheim
10
4
3
2
17:18
-1
15
7
Arminia Bielefeld
10
4
2
4
16:15
+1
14
8
FC St. Pauli
10
2
6
2
12:12
0
12
9
SpVgg Greuther Fürth
10
3
3
4
13:16
-3
12
10
VfL Osnabrück
10
3
2
5
14:17
-3
11
11
VfL Bochum
10
3
2
5
8:11
-3
11
12
Hannover 96
10
3
2
5
10:16
-6
11
13
Karlsruher SC
10
3
2
5
13:21
-8
11
14
Energie Cottbus
10
2
4
4
18:20
-2
10
15
Eintracht Braunschweig
10
3
1
6
16:18
-2
10
16
SV Darmstadt 98
10
2
3
5
9:19
-10
9
17
Holstein Kiel
10
1
5
4
10:12
-2
8
18
Dynamo Dresden
10
2
2
6
12:20
-8
8