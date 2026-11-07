Entgegen allen düsteren Prognosen vor der Saison, die Hertha BSC im Tabellenkeller sahen, stürmen die Berliner durch die 2. Bundesliga: Sensationelle neun Siege aus zehn Partien sprechen eine deutliche Sprache. Der Schlüssel zum Erfolg ist das homogene Mannschaftsgefüge ohne egoistische Störgeräusche.

Nun wartet mit dem VfL Wolfsburg das nominell stärkste Team der Liga als ultimativer Härtetest. Brisantes Detail am Rande: Ex-Herthaner Fabian Reese kehrt nach seinem viel diskutierten Wechsel erstmals ins Olympiastadion zurück – ein gellendes Pfeifkonzert der Berliner Anhänger dürfte ihm gewiss sein.

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Hertha und Wolfsburg steigt heute Abend um 20:30 Uhr. Bei GOAL findet Ihr alle wichtigen Details zur Live-Übertragung.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga?

Fans haben am Samstag zwei Optionen, um das Spitzenspiel live zu verfolgen. Zum einen wird die Partie frei empfangbar im Free-TV bei NITRO ausgestrahlt, wozu es auf RTL+ auch einen kostenpflichtigen Livestream gibt.

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Zum anderen zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Begegnung live im Fernsehen auf Sky Sport Bundesliga 2 sowie digital über die kostenpflichtigen Streaming-Dienste Sky Go und WOW.

Kategorie Details zur Übertragung Free-TV NITRO (Kostenlose Ausstrahlung im Fernsehen) Livestream (Free-TV-Alternative) RTL+ (Kostenpflichtiges Abonnement nötig) Pay-TV Sky Sport Bundesliga 2 (Kostenpflichtiges Abonnement nötig) Pay-TV-Livestream Sky Go und WOW (Kostenpflichtiges Abonnement nötig)

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? Sport auf der ganzen Welt mit NordVPN anschauen

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Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? Die wichtigsten Informationen zu den Übertragungen von RTL und Sky

Für das Flutlicht-Match zwischen Hertha und Wolfsburg bündeln RTL und Sky mal wieder ihre Kräfte und setzen auf ein gemeinsames TV-Team. Moderator Yannick Erkenbrecher führt durch den Abend, während Cornelius Küpper für beide Sender am Kommentatoren-Mikrofon sitzt. Unterstützt werden sie von Experte Felix Kroos und Interview-Reporter Thomas Wagner.

Während Sky-Abonnenten (sowie Nutzer von WOW und Sky Go) bereits ab 20:00 Uhr die Vorberichte sehen können, startet die Free-TV-Übertragung auf NITRO und der Stream auf RTL+ um 20:15 Uhr.

Kategorie Details zur Übertragung Gemeinsamer Kommentator Cornelius Küpper Gemeinsamer Experte Felix Kroos Gemeinsamer Reporter Thomas Wagner (Interviews am Spielfeldrand) Gemeinsamer Moderator Yannick Erkenbrecher

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? Die Zweitliga-Tabelle vor dem 11. Spieltag