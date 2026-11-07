Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoHertha BSC
Olympiastadion
team-logoVfL Wolfsburg
Sport live sehenJetzt streamen
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga?

Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC - VfL Wolfsburg
Hertha BSC
VfL Wolfsburg

Das absolute Highlight des Unterhauses: Hertha BSC bittet den VfL Wolfsburg zum mit Spannung erwarteten Samstagabend-Topspiel ins Olympiastadion. GOAL verrät Euch, welche Sender und Streaming-Dienste den Zweitliga-Kracher live übertragen.

Entgegen allen düsteren Prognosen vor der Saison, die Hertha BSC im Tabellenkeller sahen, stürmen die Berliner durch die 2. Bundesliga: Sensationelle neun Siege aus zehn Partien sprechen eine deutliche Sprache. Der Schlüssel zum Erfolg ist das homogene Mannschaftsgefüge ohne egoistische Störgeräusche.

RTL+1:1

RTL+

Jetzt auf RTL+ streamen

Jetzt live sehen

Nun wartet mit dem VfL Wolfsburg das nominell stärkste Team der Liga als ultimativer Härtetest. Brisantes Detail am Rande: Ex-Herthaner Fabian Reese kehrt nach seinem viel diskutierten Wechsel erstmals ins Olympiastadion zurück – ein gellendes Pfeifkonzert der Berliner Anhänger dürfte ihm gewiss sein.

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Hertha und Wolfsburg steigt heute Abend um 20:30 Uhr. Bei GOAL findet Ihr alle wichtigen Details zur Live-Übertragung.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga?

Fans haben am Samstag zwei Optionen, um das Spitzenspiel live zu verfolgen. Zum einen wird die Partie frei empfangbar im Free-TV bei NITRO ausgestrahlt, wozu es auf RTL+ auch einen kostenpflichtigen Livestream gibt.

WOW NEU

WOW

Dein Zuhause für Live-Sport

Jetzt anmelden
Nächste Spiele
BSC

BSC

Deutschland 2 Bundesliga

07. Nov. 2026

WOB

WOB

Zum anderen zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Begegnung live im Fernsehen auf Sky Sport Bundesliga 2 sowie digital über die kostenpflichtigen Streaming-Dienste Sky Go und WOW.

Kategorie

Details zur Übertragung

Free-TV

NITRO (Kostenlose Ausstrahlung im Fernsehen)

Livestream (Free-TV-Alternative)

RTL+ (Kostenpflichtiges Abonnement nötig)

Pay-TV

Sky Sport Bundesliga 2 (Kostenpflichtiges Abonnement nötig)

Pay-TV-Livestream

Sky Go und WOW (Kostenpflichtiges Abonnement nötig)

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? Sport auf der ganzen Welt mit NordVPN anschauen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? Die wichtigsten Informationen zu den Übertragungen von RTL und Sky

Für das Flutlicht-Match zwischen Hertha und Wolfsburg bündeln RTL und Sky mal wieder ihre Kräfte und setzen auf ein gemeinsames TV-Team. Moderator Yannick Erkenbrecher führt durch den Abend, während Cornelius Küpper für beide Sender am Kommentatoren-Mikrofon sitzt. Unterstützt werden sie von Experte Felix Kroos und Interview-Reporter Thomas Wagner.

Während Sky-Abonnenten (sowie Nutzer von WOW und Sky Go) bereits ab 20:00 Uhr die Vorberichte sehen können, startet die Free-TV-Übertragung auf NITRO und der Stream auf RTL+ um 20:15 Uhr.

Kategorie

Details zur Übertragung

Gemeinsamer Kommentator

Cornelius Küpper

Gemeinsamer Experte

Felix Kroos

Gemeinsamer Reporter

Thomas Wagner (Interviews am Spielfeldrand)

Gemeinsamer Moderator

Yannick Erkenbrecher

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? Die Zweitliga-Tabelle vor dem 11. Spieltag

Platz

Verein

Spiele

S

U

N

Tore

Tordiff.

Punkte

1

Hertha BSC

10

9

1

0

23:8

+15

28

2

1. FC Nürnberg

10

6

3

1

24:13

+11

21

3

VfL Wolfsburg

10

5

4

1

25:14

+11

19

4

1. FC Kaiserslautern

10

5

3

2

9:7

+2

18

5

1. FC Magdeburg

10

5

2

3

21:13

+8

17

6

1. FC Heidenheim

10

4

3

2

17:18

-1

15

7

Arminia Bielefeld

10

4

2

4

16:15

+1

14

8

FC St. Pauli

10

2

6

2

12:12

0

12

9

SpVgg Greuther Fürth

10

3

3

4

13:16

-3

12

10

VfL Osnabrück

10

3

2

5

14:17

-3

11

11

VfL Bochum

10

3

2

5

8:11

-3

11

12

Hannover 96

10

3

2

5

10:16

-6

11

13

Karlsruher SC

10

3

2

5

13:21

-8

11

14

Energie Cottbus

10

2

4

4

18:20

-2

10

15

Eintracht Braunschweig

10

3

1

6

16:18

-2

10

16

SV Darmstadt 98

10

2

3

5

9:19

-10

9

17

Holstein Kiel

10

1

5

4

10:12

-2

8

18

Dynamo Dresden

10

2

2

6

12:20

-8

8

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen