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Deutschland 2 Bundesliga
team-logoHannover 96
Heinz von Heiden-Arena
team-logoSt. Pauli
Sport live bei RTL+ sehenStream die volle Dosis Fußball live mit WOW
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hannover 96 vs. St. Pauli in der 2. Bundesliga?

Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 - St. Pauli
Hannover 96
St. Pauli

Am Samstagabend kommt es in der 2. Bundesliga zum packenden Topspiel zwischen Hannover 96 und dem FC St. Pauli. Nach einem holprigen Saisonbeginn steht Hannover-Coach Sandro Wagner unter Zugzwang und fordert von den Niedersachsen einen Heimsieg. GOAL zeigt Euch, wo Ihr das Duell live im Fernsehen und im Stream miterleben könnt.

Sandro Wagners Einstand als neuer starker Mann an der Seitenlinie von Hannover 96 ging gründlich daneben. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage in Magdeburg am vergangenen Wochenende stehen die Niedersachsen heute unter Zugzwang.

Jetzt auf RTL+ streamen

Im prestigeträchtigen Samstagabend-Kracher der 2. Bundesliga soll vor eigenem Publikum Wiedergutmachung betrieben werden. Leicht wird das nicht: Zu Gast ist kein Geringerer als Erstliga-Absteiger FC St. Pauli. Anpfiff in der Heinz von Heiden Arena ist um 20:30 Uhr.

Wird die Partie zwischen Hannover und St. Pauli im Free-TV und auf Sky übertragen? GOAL beantwortet Euch diese Frage.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hannover 96 vs. St. Pauli in der 2. Bundesliga?

Wie gewohnt teilen sich Sky und RTL auch an diesem Wochenende die Live-Rechte für das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Während Pay-TV-Kunden das Topspiel wie gewohnt bei Sky verfolgen können, läuft die Free-TV-Übertragung diesmal bei NITRO – da RTL zur besten Sendezeit „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ zeigt.

Für den Livestream stehen Sky Go sowie der hauseigene Streamingdienst WOW bereit. Das flexible WOW-Monatsabo kostet 44,99 Euro und ist monatlich kündbar, während das Jahresabo in den ersten zwölf Monaten für 29,99 Euro pro Monat zu haben ist.

Fans unter 27 Jahren sparen mit dem Youth-Tarif für 24,99 Euro monatlich noch mehr. Wer NITRO nicht empfängt, streamt das Spiel alternativ einfach über RTL+ Premium für 9,99 Euro im Monat.

Dein Zuhause für Live-Sport

Begegnung

Hannover 96 vs. FC St. Pauli

Wettbewerb

2. Bundesliga, Spieltag

Datum & Uhrzeit

Samstag, 17. Oktober, 20:30 Uhr

Austragungsort

Heinz von Heiden Arena (Hannover)

Kostenlos im Free-TV

RTL NITRO (über Satellit, Kabel oder Antenne)

Streaming über RTL+

Ab RTL+ Premium (9,99 €/Monat) im Live-Stream des Senders NITRO

Streaming über Sky / WOW

Im WOW Live-Sport Abo (Monatsabo für 44,99 € oder Jahresabo ab 29,99 €)

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hannover 96 vs. St. Pauli in der 2. Bundesliga? - alle Infos zur Übertragung auf Sky und RTL

Für das Sky-Publikum sitzt Marco Hagemann am Mikrofon, während Stefan Hempel als Moderator und Union-Ikone Torsten Mattuschka als Experte dabei sein wird. Durch eine exklusive Senderkooperation schaltet auch NITRO auf die Tonspur von Hagemann.

Das Free-TV-Team vor Ort ist dennoch ein anderes: Hier führen Jana Wosnitza und Experte Felix Kroos durch die Berichterstattung rund um das Topspiel.

Sender

Rolle

Personal

Details zur Übertragung

Sky / WOW

Moderation

Stefan Hempel

Eigene Vor- und Nachberichte ab 20:00 Uhr


Experte

Torsten Mattuschka

Analysen im Sky-Studio vor Ort


Kommentator

Marco Hagemann

Gemeinsamer Live-Kommentar für beide Sender

NITRO / RTL+

Moderation

Jana Wosnitza

Eigene Vor- und Nachberichte ab 20:15 Uhr


Experte

Felix Kroos

Analysen im NITRO-Studio vor Ort


Kommentator

Marco Hagemann

Gemeinsamer Live-Kommentar für beide Sender

St. Pauli v Karlsruher SC - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hannover 96 vs. St. Pauli in der 2. Bundesliga? - Die Begegnungen des 7. Spieltags der 2. Bundesliga

Tag

Anstoß

Heimmannschaft

Auswärtsmannschaft

Freitag, 16.10.

18:30 Uhr

Holstein Kiel

Hertha BSC


18:30 Uhr

Energie Cottbus

1. FC Nürnberg

Samstag, 17.10.

13:00 Uhr

SpVgg Greuther Fürth

Eintracht Braunschweig


13:00 Uhr

1. FC Kaiserslautern

VfL Bochum


13:00 Uhr

VfL Wolfsburg

1. FC Heidenheim


20:30 Uhr

Hannover 96

FC St. Pauli

Sonntag, 18.10.

13:30 Uhr

Dynamo Dresden

1. FC Magdeburg


13:30 Uhr

Arminia Bielefeld

VfL Osnabrück


13:30 Uhr

Karlsruher SC

SV Darmstadt 98

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