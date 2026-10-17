Sandro Wagners Einstand als neuer starker Mann an der Seitenlinie von Hannover 96 ging gründlich daneben. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage in Magdeburg am vergangenen Wochenende stehen die Niedersachsen heute unter Zugzwang.
Im prestigeträchtigen Samstagabend-Kracher der 2. Bundesliga soll vor eigenem Publikum Wiedergutmachung betrieben werden. Leicht wird das nicht: Zu Gast ist kein Geringerer als Erstliga-Absteiger FC St. Pauli. Anpfiff in der Heinz von Heiden Arena ist um 20:30 Uhr.
Wird die Partie zwischen Hannover und St. Pauli im Free-TV und auf Sky übertragen? GOAL beantwortet Euch diese Frage.
Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hannover 96 vs. St. Pauli in der 2. Bundesliga?
Wie gewohnt teilen sich Sky und RTL auch an diesem Wochenende die Live-Rechte für das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Während Pay-TV-Kunden das Topspiel wie gewohnt bei Sky verfolgen können, läuft die Free-TV-Übertragung diesmal bei NITRO – da RTL zur besten Sendezeit „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ zeigt.
Für den Livestream stehen Sky Go sowie der hauseigene Streamingdienst WOW bereit. Das flexible WOW-Monatsabo kostet 44,99 Euro und ist monatlich kündbar, während das Jahresabo in den ersten zwölf Monaten für 29,99 Euro pro Monat zu haben ist.
Fans unter 27 Jahren sparen mit dem Youth-Tarif für 24,99 Euro monatlich noch mehr. Wer NITRO nicht empfängt, streamt das Spiel alternativ einfach über RTL+ Premium für 9,99 Euro im Monat.
Begegnung
Hannover 96 vs. FC St. Pauli
Wettbewerb
2. Bundesliga, Spieltag
Datum & Uhrzeit
Samstag, 17. Oktober, 20:30 Uhr
Austragungsort
Heinz von Heiden Arena (Hannover)
Kostenlos im Free-TV
RTL NITRO (über Satellit, Kabel oder Antenne)
Streaming über RTL+
Ab RTL+ Premium (9,99 €/Monat) im Live-Stream des Senders NITRO
Streaming über Sky / WOW
Im WOW Live-Sport Abo (Monatsabo für 44,99 € oder Jahresabo ab 29,99 €)
Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hannover 96 vs. St. Pauli in der 2. Bundesliga? - alle Infos zur Übertragung auf Sky und RTL
Für das Sky-Publikum sitzt Marco Hagemann am Mikrofon, während Stefan Hempel als Moderator und Union-Ikone Torsten Mattuschka als Experte dabei sein wird. Durch eine exklusive Senderkooperation schaltet auch NITRO auf die Tonspur von Hagemann.
Das Free-TV-Team vor Ort ist dennoch ein anderes: Hier führen Jana Wosnitza und Experte Felix Kroos durch die Berichterstattung rund um das Topspiel.
Sender
Rolle
Personal
Details zur Übertragung
Sky / WOW
Moderation
Stefan Hempel
Eigene Vor- und Nachberichte ab 20:00 Uhr
Experte
Torsten Mattuschka
Analysen im Sky-Studio vor Ort
Kommentator
Marco Hagemann
Gemeinsamer Live-Kommentar für beide Sender
NITRO / RTL+
Moderation
Jana Wosnitza
Eigene Vor- und Nachberichte ab 20:15 Uhr
Experte
Felix Kroos
Analysen im NITRO-Studio vor Ort
Kommentator
Marco Hagemann
Gemeinsamer Live-Kommentar für beide Sender
Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hannover 96 vs. St. Pauli in der 2. Bundesliga? - Die Begegnungen des 7. Spieltags der 2. Bundesliga
Tag
Anstoß
Heimmannschaft
Auswärtsmannschaft
Freitag, 16.10.
18:30 Uhr
Holstein Kiel
Hertha BSC
18:30 Uhr
Energie Cottbus
1. FC Nürnberg
Samstag, 17.10.
13:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
Eintracht Braunschweig
13:00 Uhr
1. FC Kaiserslautern
VfL Bochum
13:00 Uhr
VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim
20:30 Uhr
Hannover 96
FC St. Pauli
Sonntag, 18.10.
13:30 Uhr
Dynamo Dresden
1. FC Magdeburg
13:30 Uhr
Arminia Bielefeld
VfL Osnabrück
13:30 Uhr
Karlsruher SC
SV Darmstadt 98