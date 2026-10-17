Sandro Wagners Einstand als neuer starker Mann an der Seitenlinie von Hannover 96 ging gründlich daneben. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage in Magdeburg am vergangenen Wochenende stehen die Niedersachsen heute unter Zugzwang.

Im prestigeträchtigen Samstagabend-Kracher der 2. Bundesliga soll vor eigenem Publikum Wiedergutmachung betrieben werden. Leicht wird das nicht: Zu Gast ist kein Geringerer als Erstliga-Absteiger FC St. Pauli. Anpfiff in der Heinz von Heiden Arena ist um 20:30 Uhr.

Wird die Partie zwischen Hannover und St. Pauli im Free-TV und auf Sky übertragen? GOAL beantwortet Euch diese Frage.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hannover 96 vs. St. Pauli in der 2. Bundesliga?

Wie gewohnt teilen sich Sky und RTL auch an diesem Wochenende die Live-Rechte für das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga. Während Pay-TV-Kunden das Topspiel wie gewohnt bei Sky verfolgen können, läuft die Free-TV-Übertragung diesmal bei NITRO – da RTL zur besten Sendezeit „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ zeigt.

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Für den Livestream stehen Sky Go sowie der hauseigene Streamingdienst WOW bereit. Das flexible WOW-Monatsabo kostet 44,99 Euro und ist monatlich kündbar, während das Jahresabo in den ersten zwölf Monaten für 29,99 Euro pro Monat zu haben ist.

Fans unter 27 Jahren sparen mit dem Youth-Tarif für 24,99 Euro monatlich noch mehr. Wer NITRO nicht empfängt, streamt das Spiel alternativ einfach über RTL+ Premium für 9,99 Euro im Monat.

Begegnung Hannover 96 vs. FC St. Pauli Wettbewerb 2. Bundesliga, Spieltag Datum & Uhrzeit Samstag, 17. Oktober, 20:30 Uhr Austragungsort Heinz von Heiden Arena (Hannover) Kostenlos im Free-TV RTL NITRO (über Satellit, Kabel oder Antenne) Streaming über RTL+ Ab RTL+ Premium (9,99 €/Monat) im Live-Stream des Senders NITRO Streaming über Sky / WOW Im WOW Live-Sport Abo (Monatsabo für 44,99 € oder Jahresabo ab 29,99 €)

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hannover 96 vs. St. Pauli in der 2. Bundesliga? - alle Infos zur Übertragung auf Sky und RTL

Für das Sky-Publikum sitzt Marco Hagemann am Mikrofon, während Stefan Hempel als Moderator und Union-Ikone Torsten Mattuschka als Experte dabei sein wird. Durch eine exklusive Senderkooperation schaltet auch NITRO auf die Tonspur von Hagemann.

Das Free-TV-Team vor Ort ist dennoch ein anderes: Hier führen Jana Wosnitza und Experte Felix Kroos durch die Berichterstattung rund um das Topspiel.

Sender Rolle Personal Details zur Übertragung Sky / WOW Moderation Stefan Hempel Eigene Vor- und Nachberichte ab 20:00 Uhr

Experte Torsten Mattuschka Analysen im Sky-Studio vor Ort

Kommentator Marco Hagemann Gemeinsamer Live-Kommentar für beide Sender NITRO / RTL+ Moderation Jana Wosnitza Eigene Vor- und Nachberichte ab 20:15 Uhr

Experte Felix Kroos Analysen im NITRO-Studio vor Ort

Kommentator Marco Hagemann Gemeinsamer Live-Kommentar für beide Sender

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Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Hannover 96 vs. St. Pauli in der 2. Bundesliga? - Die Begegnungen des 7. Spieltags der 2. Bundesliga