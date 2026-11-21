Mit einem Heimsieg könnte der FC St. Pauli die Gäste aus Bochum in der Tabelle überholen – aktuell trennen beide Klubs nur zwei Punkte (zwölf gegenüber 14 Zählern). Wie schon der VfL im Vorjahr müssen auch die Kiezkicker in dieser Spielzeit feststellen, wie schwer der direkte Wiederaufstieg nach einem Bundesliga-Abstieg fällt.

WOW Jetzt streamen

Beide Mannschaften stecken derzeit im Tabellenmittelfeld fest und spielen im Rennen um die Aufstiegsplätze noch keine tragende Rolle. Dennoch bietet ein Dreier im direkten Duell die Chance, den Kontakt nach oben zumindest nicht abreißen zu lassen.

Wo Ihr St. Pauli gegen Bochum heute live verfolgen könnt, zeigt Euch GOAL.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC St. Pauli vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga?

Anpfiff für das Abendspiel ist um 20:30 Uhr – übertragen wird die Begegnung wie gewohnt im Pay-TV bei Sky. Wer das Match lieber im Netz verfolgt, greift mit einem bestehenden Abo auf Sky Go zurück oder bucht alternativ das passende Sport-Paket bei WOW.

Nächste Spiele FCP Deutschland 2 Bundesliga 14:30 BOC Ansehen

Für alle ohne Pay-TV-Zugang gibt es diesmal gute Nachrichten: Dank einer Partnerschaft zwischen Sky und RTL laufen ausgewählte Topspiele der 2. Bundesliga frei empfangbar im TV. Das Duell zwischen St. Pauli und Bochum wird daher auch live auf NITRO gezeigt. Parallel dazu steht Abonnenten ein Livestream über RTL+ zur Verfügung.

Anbieter Art der Übertragung Voraussetzung Sky Pay-TV Kostenpflichtiges Sky-Abonnement Sky Go Livestream Bestehendes Sky-Abonnement WOW Livestream Kostenpflichtiges WOW Live-Sport-Paket NITRO Free-TV Frei empfangbar (ohne Zusatzkosten) RTL+ Livestream Kostenpflichtiges RTL+-Abonnement

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC St. Pauli vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga? Mit NordVPN weltweit Fußball streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC St. Pauli vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga?

Alle Informationen zu den Übertragungen auf Sky und RTL

Die Kooperation von Sky und RTL umfasst ein identisches On-Air-Programm mit leicht abweichenden Sendezeiten, da Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Top Event bereits um 20:00 Uhr mit den Vorberichten starten, während NITRO um 20:15 Uhr einsteigt.

Durch die Sendung führt Moderatorin Anna Kraft gemeinsam mit Experte Simon Terodde, unterstützt von Reporter Marcel Klein am Spielfeldrand und Kommentator Robby Hunke.

Kategorie Details Sender (Sky) Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Top Event (ab 20:00 Uhr) Sender (Free-TV) NITRO (ab 20:15 Uhr) Moderation Anna Kraft Experte Simon Terodde Field-Reporter Marcel Klein Kommentator Robby Hunke

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC St. Pauli vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga? FC St. Pauli und VfL Bochum im Direktvergleich