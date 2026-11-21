Mit einem Heimsieg könnte der FC St. Pauli die Gäste aus Bochum in der Tabelle überholen – aktuell trennen beide Klubs nur zwei Punkte (zwölf gegenüber 14 Zählern). Wie schon der VfL im Vorjahr müssen auch die Kiezkicker in dieser Spielzeit feststellen, wie schwer der direkte Wiederaufstieg nach einem Bundesliga-Abstieg fällt.
Beide Mannschaften stecken derzeit im Tabellenmittelfeld fest und spielen im Rennen um die Aufstiegsplätze noch keine tragende Rolle. Dennoch bietet ein Dreier im direkten Duell die Chance, den Kontakt nach oben zumindest nicht abreißen zu lassen.
Wo Ihr St. Pauli gegen Bochum heute live verfolgen könnt, zeigt Euch GOAL.
Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC St. Pauli vs. VfL Bochum in der 2. Bundesliga?
Anpfiff für das Abendspiel ist um 20:30 Uhr – übertragen wird die Begegnung wie gewohnt im Pay-TV bei Sky. Wer das Match lieber im Netz verfolgt, greift mit einem bestehenden Abo auf Sky Go zurück oder bucht alternativ das passende Sport-Paket bei WOW.
Für alle ohne Pay-TV-Zugang gibt es diesmal gute Nachrichten: Dank einer Partnerschaft zwischen Sky und RTL laufen ausgewählte Topspiele der 2. Bundesliga frei empfangbar im TV. Das Duell zwischen St. Pauli und Bochum wird daher auch live auf NITRO gezeigt. Parallel dazu steht Abonnenten ein Livestream über RTL+ zur Verfügung.
Anbieter
Art der Übertragung
Voraussetzung
Sky
Pay-TV
Kostenpflichtiges Sky-Abonnement
Sky Go
Livestream
Bestehendes Sky-Abonnement
WOW
Livestream
Kostenpflichtiges WOW Live-Sport-Paket
NITRO
Free-TV
Frei empfangbar (ohne Zusatzkosten)
RTL+
Livestream
Kostenpflichtiges RTL+-Abonnement
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Alle Informationen zu den Übertragungen auf Sky und RTL
Die Kooperation von Sky und RTL umfasst ein identisches On-Air-Programm mit leicht abweichenden Sendezeiten, da Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Top Event bereits um 20:00 Uhr mit den Vorberichten starten, während NITRO um 20:15 Uhr einsteigt.
Durch die Sendung führt Moderatorin Anna Kraft gemeinsam mit Experte Simon Terodde, unterstützt von Reporter Marcel Klein am Spielfeldrand und Kommentator Robby Hunke.
Kategorie
Details
Sender (Sky)
Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Top Event (ab 20:00 Uhr)
Sender (Free-TV)
NITRO (ab 20:15 Uhr)
Moderation
Anna Kraft
Experte
Simon Terodde
Field-Reporter
Marcel Klein
Kommentator
Robby Hunke
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Datum
Wettbewerb
Heim
Gast
Ergebnis
17.05.2025
Bundesliga (2024/25)
FC St. Pauli
VfL Bochum
0:2
15.01.2025
Bundesliga (2024/25)
VfL Bochum
FC St. Pauli
1:0
28.01.2021
2. Bundesliga (2020/21)
FC St. Pauli
VfL Bochum
2:3
21.09.2020
2. Bundesliga (2020/21)
VfL Bochum
FC St. Pauli
2:2
05.06.2020
2. Bundesliga (2019/20)
VfL Bochum
FC St. Pauli
2:0