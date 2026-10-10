Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logo1. FC Nürnberg
Max-Morlock-Stadion
team-logoVfL Wolfsburg
Live bei RTL+Live bei Sky
Filip Knopp
Unterstützt von

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga?

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg
1. FC Nürnberg
VfL Wolfsburg
Deutschland 2 Bundesliga

Der 1. FC Nürnberg empfängt den VfL Wolfsburg zum Topspiel der 2. Bundesliga. Doch wird die Begegnung ausschließlich bei Sky übertragen oder gibt es auch eine Option im Free-TV? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Ein echtes Spitzenspiel erwartet die Fans am heutigen Samstagabend in der 2. Bundesliga. Der 1. FC Nürnberg empfängt den VfL Wolfsburg im Max-Morlock-Stadion. Anstoß der Begegnung ist um 20.30 Uhr.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

Tabellarisch treffen der Zweite und der Vierte aufeinander. Beide Teams haben bislang jeweils sechs Partien absolviert, zwischen ihnen liegen derzeit fünf Punkte. Mit einem Sieg könnte sich der Abstand verändern - die Frage ist, in welche Richtung.

Doch wo lässt sich Nürnberg gegen Wolfsburg heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga?

Wer das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg heute live und über die gesamte Spielzeit verfolgen möchte, kann bei Sky einschalten. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga und zeigt sämtliche Partien des Wettbewerbs.

Auch im Free-TV gibt es diesmal eine Möglichkeit, die Begegnung zu sehen. Zwar überträgt RTL das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga grundsätzlich parallel zu Sky, an diesem Wochenende läuft die Partie jedoch nicht im Hauptprogramm. Stattdessen zeigt der Sender das Spiel beim Schwestersender NITRO, der ebenfalls frei empfangbar ist.

Spiel

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg

Datum

10. Oktober 2026

Anstoß

20:30 Uhr

Ort

Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Übertragung live im Free-TV

NITRO

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei NITRO

Die Übertragung bei NITRO beginnt heute um 20.15 Uhr und damit eine Viertelstunde vor dem Anpfiff. Für die Moderation ist Anna Kraft zuständig, die dabei Unterstützung von Ex-Profi Simon Terodde erhält. Er begleitet die Partie als Experte.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

Roland Evers übernimmt den Kommentar zum Zweitliga-Duell. Felix Görmer ist ebenfalls im Einsatz und sammelt als Reporter rund um das Spiel Stimmen und Eindrücke.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Auch Sky überträgt das Zweitliga-Topspiel live. Zu sehen ist die Begegnung zwischen Nürnberg und Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 2, wo die Sendung bereits um 20 Uhr beginnt.

Bei der Besetzung setzt Sky auf dasselbe Team wie NITRO. Hintergrund ist die Zusammenarbeit mit RTL, zu dessen Sendergruppe NITRO gehört.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen!

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Der 7. Spieltag

Termin

Duell

Fr., 09.10.2026 – 18:30 Uhr

1. FC Heidenheim – 1. FC Kaiserslautern

Fr., 09.10.2026 – 18:30 Uhr

Eintracht Braunschweig – Holstein Kiel

Sa., 10.10.2026 – 13:00 Uhr

SV Darmstadt 98 – Energie Cottbus

Sa., 10.10.2026 – 13:00 Uhr

1. FC Magdeburg – Hannover 96

Sa., 10.10.2026 – 13:00 Uhr

VfL Osnabrück – Dynamo Dresden

Sa., 10.10.2026 – 20:30 Uhr

1. FC Nürnberg – VfL Wolfsburg

So., 11.10.2026 – 13:30 Uhr

FC St. Pauli – Karlsruher SC

So., 11.10.2026 – 13:30 Uhr

Hertha BSC – SpVgg Greuther Fürth

So., 11.10.2026 – 13:30 Uhr

VfL Bochum – Arminia Bielefeld

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen