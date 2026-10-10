Ein echtes Spitzenspiel erwartet die Fans am heutigen Samstagabend in der 2. Bundesliga. Der 1. FC Nürnberg empfängt den VfL Wolfsburg im Max-Morlock-Stadion. Anstoß der Begegnung ist um 20.30 Uhr.

Tabellarisch treffen der Zweite und der Vierte aufeinander. Beide Teams haben bislang jeweils sechs Partien absolviert, zwischen ihnen liegen derzeit fünf Punkte. Mit einem Sieg könnte sich der Abstand verändern - die Frage ist, in welche Richtung.

Doch wo lässt sich Nürnberg gegen Wolfsburg heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga?

Wer das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg heute live und über die gesamte Spielzeit verfolgen möchte, kann bei Sky einschalten. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga und zeigt sämtliche Partien des Wettbewerbs.

Nächste Spiele FCN Deutschland 2 Bundesliga 14:30 WOB

Auch im Free-TV gibt es diesmal eine Möglichkeit, die Begegnung zu sehen. Zwar überträgt RTL das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga grundsätzlich parallel zu Sky, an diesem Wochenende läuft die Partie jedoch nicht im Hauptprogramm. Stattdessen zeigt der Sender das Spiel beim Schwestersender NITRO, der ebenfalls frei empfangbar ist.

Spiel 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg Datum 10. Oktober 2026 Anstoß 20:30 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion, Nürnberg Übertragung live im Free-TV NITRO Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei NITRO

Die Übertragung bei NITRO beginnt heute um 20.15 Uhr und damit eine Viertelstunde vor dem Anpfiff. Für die Moderation ist Anna Kraft zuständig, die dabei Unterstützung von Ex-Profi Simon Terodde erhält. Er begleitet die Partie als Experte.

Roland Evers übernimmt den Kommentar zum Zweitliga-Duell. Felix Görmer ist ebenfalls im Einsatz und sammelt als Reporter rund um das Spiel Stimmen und Eindrücke.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Auch Sky überträgt das Zweitliga-Topspiel live. Zu sehen ist die Begegnung zwischen Nürnberg und Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 2, wo die Sendung bereits um 20 Uhr beginnt.

Bei der Besetzung setzt Sky auf dasselbe Team wie NITRO. Hintergrund ist die Zusammenarbeit mit RTL, zu dessen Sendergruppe NITRO gehört.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga? - Der 7. Spieltag