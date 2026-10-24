Zum dritten Mal in dieser Saison stehen sowohl der 1. FC Nürnberg als auch der 1. FC Kaiserslautern an einem Samstagabend im Rampenlicht der 2. Bundesliga. Am neunten Spieltag kommt es nun zum direkten Duell: Im Max-Morlock-Stadion empfängt der FCN die Roten Teufel, der Anpfiff ertönt um 20.30 Uhr.

Die Tabellenkonstellation verspricht Spannung. Nach acht Spieltagen belegen die Nürnberger Rang zwei, Kaiserslautern folgt auf Platz vier. Damit wird die Begegnung ihrem Status als Top-Spiel durchaus gerecht. Für FCN-Coach Miroslav Klose ist das Aufeinandertreffen zudem etwas Besonderes, schließlich trug er während seiner Profikarriere einst selbst das Trikot des FCK.

Wo wird Nürnberg gegen Kaiserslautern heute live im TV und Livestream gezeigt? GOAL liefert alle Infos zur Übertragung.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern (FCK) in der 2. Bundesliga?

Die vollständige Live-Übertragung des Duells zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Kaiserslautern übernimmt heute Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt dank seiner umfassenden Übertragungsrechte alle Begegnungen der 2. Bundesliga, darunter auch das Aufeinandertreffen am Samstagabend.

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Zusätzlich ist das Top-Spiel der zweiten Liga üblicherweise im Free-TV zu sehen. Dafür zeichnet inzwischen RTL verantwortlich. Die Partie zwischen Nürnberg und Kaiserslautern läuft diesmal allerdings nicht im Hauptprogramm, sondern beim frei empfangbaren Schwestersender NITRO.

Spiel 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern Datum 24. Oktober 2026 Anstoß 20:30 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion, Nürnberg Übertragung live im Free-TV NITRO Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern (FCK) in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei NITRO und RTL+

Bei NITRO startet die Übertragung des Zweitliga-Topspiels um 20.15 Uhr. Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann die Sendung alternativ über die kostenpflichtige Streamingplattform RTL+ verfolgen.

Yannick Erkenbrecher begleitet den Fußballabend als Moderator. Unterstützung erhält er von Felix Kroos, der die Begegnung als Experte analysiert. Marco Hagemann ist für den Live-Kommentar zuständig.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern (FCK) in der 2. Bundesliga? - Übertragung bei Sky

Das Top-Spiel der 2. Bundesliga ist auch bei Sky live zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 2, die Sendung beginnt bereits um 20 Uhr.

Am Mikrofon und vor der Kamera kommt dieselbe Crew zum Einsatz wie bei NITRO: Yannick Erkenbrecher übernimmt die Moderation, Felix Kroos ordnet das Geschehen als Experte ein und Marco Hagemann kommentiert die Partie.

Auch unterwegs muss niemand auf die Live-Übertragung verzichten. Über Sky Go und WOW lässt sich das Duell ebenfalls im Livestream verfolgen.

Fußball heute live: 1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern live bei Sky, NITRO und RTL+

Moderator Yannick Erkenbrecher Experte Felix Kroos Kommentator Marco Hagemann

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Nürnberg vs. Kaiserslautern (FCK) in der 2. Bundesliga? - Duelle am 9. Spieltag