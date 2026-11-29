Für viele etwas unerwartet hat sich der 1. FC Magdeburg zu einem echten Top-Team in der 2. Bundesliga gemausert und mischt voll im Kampf um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse mit. Mit 23 Punkten belegten die Blau-Weißen nach zwölf absolvierten Spieltagen einen starken dritten Rang, nachdem sie am letzten Wochenende einen 2:1-Auswärtserfolg bei Arminia Bielefeld feiern konnten.

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Ganz andere Sorgen plagen hingegen Energie Cottbus, denn die Lausitzer warten bereits seit September auf den nächsten Dreier im Unterhaus. Mit lediglich elf Punkten auf dem Konto steckt der Klub als Tabellensiebzehnter tief im Abstiegskampf, weshalb das Gastspiel in Magdeburg zu einer echten Mammutaufgabe für die Brandenburger werden dürfte.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos rund um die Live-Übertragung des heutigen Duells zwischen Magdeburg und Cottbus.

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Magdeburg vs. Energie Cottbus in der 2. Bundesliga?

Wer die Partie zwischen Magdeburg und Cottbus verfolgen möchte, kommt an einem bestimmten Pay-TV-Sender nicht vorbei.

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Die Übertragungsrechte für das Zweitliga-Duell liegen komplett bei Sky. Das Einzelspiel des FCM läuft klassisch im Fernsehen auf Sky Sport Bundesliga 2. Wer lieber die komplette Sonntags-Konferenz sehen möchte, in der unter anderem auch der VfL Wolfsburg parallel spielt, wird auf Sky Sport Bundesliga sowie Sky Sport Top Event fündig.

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Für das Streaming im Netz stehen zwei Optionen bereit: Abonnenten mit einem bestehenden Sky-Vertrag nutzen einfach Sky Go, während alle anderen über das kostenpflichtige Live-Sport-Paket beim Streamingdienst WOW einschalten können. Eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen findet hingegen nicht statt.

Empfangsweg Sender / Plattform Übertragungsart Voraussetzung / Kosten Pay-TV Sky Sport Bundesliga 2 Einzelspiel Sky-Abonnement (Bundesliga-Paket) Pay-TV Sky Sport Bundesliga / Sky Sport Top Event Sonntags-Konferenz Sky-Abonnement (Bundesliga-Paket) Livestream Sky Go Einzelspiel & Konferenz Für Sky-Bestandskunden inklusive Livestream WOW Einzelspiel & Konferenz Kostenpflichtiges Live-Sport-Paket Free-TV — Keine Übertragung Nicht verfügbar

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Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Magdeburg vs. Energie Cottbus in der 2. Bundesliga? Alle Infos zur Sky-Übertragung

Anstoß in der Magdeburger Avnet Arena ist heute um 13.30 Uhr. Sky stimmt die Zuschauer jedoch schon eine halbe Stunde vorher, ab 13 Uhr, mit den Vorberichten auf den Zweitliga-Sonntag ein.

Das Mikrofon vor Ort in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts übernimmt Kommentator Martin Groß, der die besondere Atmosphäre der FCM-Anhänger sowie der zahlreich mitreisenden Cottbuser Fans hautnah einfangen wird.

Kategorie Detail Austragungsort Avnet Arena, Magdeburg (Sachsen-Anhalt) Beginn Vorberichterstattung 13:00 Uhr (30 Minuten vor Anpfiff) Anpfiff 13:30 Uhr Übertragender Sender Sky Kommentator Martin Groß (vor Ort im Stadion)

Fußball heute live: Nur Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Magdeburg vs. Energie Cottbus in der 2. Bundesliga? Die letzten Duelle zwischen FCM und FCE