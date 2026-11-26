Nach einem holprigen Auftakt in die Europa League zeigte sich die TSG Hoffenheim zuletzt deutlich verbessert: Auf einen überzeugende 3:0-Erfolg gegen Olympique Lyon folgte ein 1:1 bei Crystal Palace, bei dem der Ausgleich erst in letzter Sekunde fiel. Damit stehen für die Kraichgauer aktuell vier Punkte zu Buche.

Ebenfalls vier Zähler hat Sturm Graz bislang auf dem Konto, allerdings mussten die Österreicher am vierten Spieltag eine schmerzhafte 3:4-Pleite gegen NK Celje verkraften. Im Rennen um die Playoff-Plätze stehen für beide Mannschaften somit enorm wichtige Punkte auf dem Spiel, wenn sie heute um 21 Uhr aufeinandertreffen.

Alle wichtigen Details zur Übertragung lest Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Sturm Graz in der Europa League?

Da Sky seit diesem Sommer Teil der RTL-Gruppe ist, treten die beiden TV-Giganten auch bei der Europa League gemeinsam auf und haben ihre Übertragungsrechte gebündelt.

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Das Duell zwischen Hoffenheim und Sturm Graz seht Ihr heute im Livestream bei RTL+, Sky Go (für Sky-Bestandskunden) sowie WOW – für alle drei Dienste ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Im linearen Pay-TV läuft die Begegnung zudem auf den Kanälen von Sky Sport.

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Zwar werden einzelne Partien des Wettbewerbs in dieser Spielzeit frei empfangbar gezeigt, das Aufeinandertreffen der TSG mit den Grazern gehört jedoch nicht dazu: Auf RTL und NITRO findet keine Free-TV-Übertragung statt.

In Österreich zeigt CANAL+ das Match im TV sowie im Livestream, wofür ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement nötig ist.

Land Übertragungsweg Sender / Anbieter Kostenpflichtig? Deutschland Free-TV Keine Übertragung (nicht auf RTL oder NITRO) – Deutschland Pay-TV Sky Sport Ja (Abo erforderlich) Deutschland Livestream RTL+, Sky Go (für Bestandskunden), WOW Ja (Abo erforderlich) Österreich TV & Livestream CANAL+ (exklusiv) Ja (Abo erforderlich)

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Sturm Graz in der Europa League? Die wichtigsten Informationen zu den Übertragungen in Deutschland und Österreich

Bei RTL+ beginnt die Einzelübertragung der Partie zwischen Hoffenheim und Sturm Graz um 20.45 Uhr, nachdem der allgemeine Europapokal-Abend bereits um 18 Uhr mit den frühen Spielen eingeläutet wird.

Durch die Sendungen auf RTL+ führen in dieser Spielzeit abwechselnd Anna Kraft und Jana Wosnitza, die dabei von den TV-Experten Felix Kroos und Patrick Helmes begleitet werden.

In Österreich startet CANAL+ schon um 20 Uhr – und damit eine volle Stunde vor Anpfiff – mit den Vorberichten zum Nachbarschaftsduell. Dort moderiert Elisabeth Gamauf durch den Abend, unterstützt von den Studio-Experten Florian Kainz, Johannes Ertl und Robert Almer. Als Kommentator ist Johannes Hofer im Einsatz, während Chris Bauer als Field-Reporter die Stimmen einfängt.

Sender / Anbieter Sendebeginn Moderation Experten Kommentator & Reporter RTL+ / Sky (Deutschland) 18:00 Uhr (allgemeiner Europapokal-Abend) / 20:45 Uhr (Einzelspiel auf RTL+) Anna Kraft, Jana Wosnitza (im Wechsel auf RTL+) Felix Kroos, Patrick Helmes (auf RTL+) ausstehend CANAL+ (Österreich) 20:00 Uhr (Vorberichte) Elisabeth Gamauf Florian Kainz, Johannes Ertl, Robert Almer Johannes Hofer (Kommentator), Chris Bauer (Field-Reporter)

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Sturm Graz in der Europa League? Alle Duelle des 5. EL-Spieltags im Überblick