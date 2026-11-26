Nach einem holprigen Auftakt in die Europa League zeigte sich die TSG Hoffenheim zuletzt deutlich verbessert: Auf einen überzeugende 3:0-Erfolg gegen Olympique Lyon folgte ein 1:1 bei Crystal Palace, bei dem der Ausgleich erst in letzter Sekunde fiel. Damit stehen für die Kraichgauer aktuell vier Punkte zu Buche.
Ebenfalls vier Zähler hat Sturm Graz bislang auf dem Konto, allerdings mussten die Österreicher am vierten Spieltag eine schmerzhafte 3:4-Pleite gegen NK Celje verkraften. Im Rennen um die Playoff-Plätze stehen für beide Mannschaften somit enorm wichtige Punkte auf dem Spiel, wenn sie heute um 21 Uhr aufeinandertreffen.
Alle wichtigen Details zur Übertragung lest Ihr bei GOAL.
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Sturm Graz in der Europa League?
Da Sky seit diesem Sommer Teil der RTL-Gruppe ist, treten die beiden TV-Giganten auch bei der Europa League gemeinsam auf und haben ihre Übertragungsrechte gebündelt.
Das Duell zwischen Hoffenheim und Sturm Graz seht Ihr heute im Livestream bei RTL+, Sky Go (für Sky-Bestandskunden) sowie WOW – für alle drei Dienste ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Im linearen Pay-TV läuft die Begegnung zudem auf den Kanälen von Sky Sport.
Zwar werden einzelne Partien des Wettbewerbs in dieser Spielzeit frei empfangbar gezeigt, das Aufeinandertreffen der TSG mit den Grazern gehört jedoch nicht dazu: Auf RTL und NITRO findet keine Free-TV-Übertragung statt.
In Österreich zeigt CANAL+ das Match im TV sowie im Livestream, wofür ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement nötig ist.
Land
Übertragungsweg
Sender / Anbieter
Kostenpflichtig?
Deutschland
Free-TV
Keine Übertragung (nicht auf RTL oder NITRO)
–
Deutschland
Pay-TV
Sky Sport
Ja (Abo erforderlich)
Deutschland
Livestream
RTL+, Sky Go (für Bestandskunden), WOW
Ja (Abo erforderlich)
Österreich
TV & Livestream
CANAL+ (exklusiv)
Ja (Abo erforderlich)
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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Sturm Graz in der Europa League? Die wichtigsten Informationen zu den Übertragungen in Deutschland und Österreich
Bei RTL+ beginnt die Einzelübertragung der Partie zwischen Hoffenheim und Sturm Graz um 20.45 Uhr, nachdem der allgemeine Europapokal-Abend bereits um 18 Uhr mit den frühen Spielen eingeläutet wird.
Durch die Sendungen auf RTL+ führen in dieser Spielzeit abwechselnd Anna Kraft und Jana Wosnitza, die dabei von den TV-Experten Felix Kroos und Patrick Helmes begleitet werden.
In Österreich startet CANAL+ schon um 20 Uhr – und damit eine volle Stunde vor Anpfiff – mit den Vorberichten zum Nachbarschaftsduell. Dort moderiert Elisabeth Gamauf durch den Abend, unterstützt von den Studio-Experten Florian Kainz, Johannes Ertl und Robert Almer. Als Kommentator ist Johannes Hofer im Einsatz, während Chris Bauer als Field-Reporter die Stimmen einfängt.
Sender / Anbieter
Sendebeginn
Moderation
Experten
Kommentator & Reporter
RTL+ / Sky (Deutschland)
18:00 Uhr (allgemeiner Europapokal-Abend) / 20:45 Uhr (Einzelspiel auf RTL+)
Anna Kraft, Jana Wosnitza (im Wechsel auf RTL+)
Felix Kroos, Patrick Helmes (auf RTL+)
ausstehend
CANAL+ (Österreich)
20:00 Uhr (Vorberichte)
Elisabeth Gamauf
Florian Kainz, Johannes Ertl, Robert Almer
Johannes Hofer (Kommentator), Chris Bauer (Field-Reporter)
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Sturm Graz in der Europa League? Alle Duelle des 5. EL-Spieltags im Überblick
Anstoß (MEZ)
Begegnung
18:45 Uhr
Dinamo Zagreb – Bayer 04 Leverkusen
18:45 Uhr
Beşiktaş Istanbul – Hapoel Be’er Scheva
18:45 Uhr
Celta Vigo – AFC Bournemouth
18:45 Uhr
FC Red Bull Salzburg – FC Ararat-Armenia
18:45 Uhr
Olympiakos Piräus – AC Mailand
18:45 Uhr
Olympique Marseille – Lewski Sofia
18:45 Uhr
Royale Union Saint-Gilloise – Lech Posen
18:45 Uhr
Viktoria Pilsen – Benfica Lissabon
21:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim – SK Sturm Graz
21:00 Uhr
AFC Sunderland – Jagiellonia Białystok
21:00 Uhr
Crystal Palace – Real Sociedad San Sebastián
21:00 Uhr
Ferencváros Budapest – NK Celje
21:00 Uhr
Juventus Turin – Omonia Nikosia
21:00 Uhr
NEC Nijmegen – Stade Rennes
21:00 Uhr
OFI Kreta – RSC Anderlecht
21:00 Uhr
Olympique Lyon – Lillestrøm SK
21:00 Uhr
SC União Torreense – Celtic Glasgow
21:00 Uhr
Sparta Prag – AZ Alkmaar