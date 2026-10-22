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Europa League
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Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon in der Europa League?

Hoffenheim - Lyon
Hoffenheim
Lyon
Europa League

Auf die TSG Hoffenheim wartet in der Europa League die nächste Aufgabe - und das gegen Olympique Lyon. Welche Sender die Partie im europäischen Geschäft heute live im TV und Livestream zeigen, erklärt SPOX.

Zwei Spiele, null Punkte: Die TSG Hoffenheim wartet in der Europa League noch auf das erste Erfolgserlebnis. Nach dem 0:2 gegen OFI Kreta und dem 2:3 gegen Besiktas soll ausgerechnet gegen Olympique Lyon die Wende gelingen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn die Franzosen haben bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen.

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Sowohl gegen den RSC Anderlecht (2:1) als auch gegen Crystal Palace (3:2) ging Lyon als Sieger vom Platz und führt damit bereits sechs Punkte auf dem Konto. Hoffenheim hingegen sucht auch in der Bundesliga nach Konstanz: Zwei Siege stehen dort bislang vier Niederlagen gegenüber. Am heutigen Abend bietet sich in der SNP Arena die nächste Gelegenheit, den Negativtrend zu durchbrechen. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

Wo wird das Europa-League-Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Olympique Lyon heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert alle Infos.


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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon in der Europa League?

Die Europa League ist in dieser Saison am Donnerstag bei RTL und Sky zu Hause. Welche Begegnungen frei empfangbar sind, unterscheidet sich allerdings von Spiel zu Spiel – auch Partien mit deutscher Beteiligung sind nicht automatisch im Free-TV zu sehen.

Die Übertragung der AS Monaco gegen den SC Freiburg übernimmt heute ab 21 Uhr RTL. Für das Aufeinandertreffen zwischen der TSG Hoffenheim und Olympique Lyon ist hingegen ein kostenpflichtiger Zugang zu RTL+ erforderlich. Zusätzlich zeigt Sky das Duell der Kraichgauer mit den Franzosen live. Der Pay-TV-Anbieter gehört mittlerweile ebenfalls zum RTL-Konzern.

Spiel

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon

Datum

22. Oktober 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

SNP Arena, Sinsheim

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon in der Europa League? - Übertragung bei RTL+

Die Übertragung der Hoffenheimer Partie startet bei RTL+ heute um 20.45 Uhr.

Wer das Einzelspiel verfolgt, hört Robby Hunke als Kommentator. In der Europa-League-Konferenz des Streamingdienstes übernimmt Cornelius Küpper die Begleitung des Duells.

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon in der Europa League? - Übertragung bei Sky

Bei Sky beginnt die Vorberichterstattung um 20.50 Uhr. Hansi Küpper begleitet Hoffenheim gegen Lyon als Einzelspiel-Kommentator, in der Konferenz übernimmt Marcel Meinert die Berichterstattung über das Duell.

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Auch ohne Fernseher lässt sich die Partie live verfolgen: Sky Go und WOW übertragen das Spiel im Livestream.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon in der Europa League? - Duelle am 3. Spieltag

Termin

Begegnung

22.10.2026 – 18:45 Uhr

FC Ararat-Armenia - AZ Alkmaar

22.10.2026 – 18:45 Uhr

Ferencvaros Budapest - SC Uniao Torreense

22.10.2026 – 18:45 Uhr

Dinamo Zagreb - N.E.C. Nijmegen

22.10.2026 – 18:45 Uhr

Juventus Turin - Stade Rennes

22.10.2026 – 18:45 Uhr

Lech Posen - AFC Sunderland

22.10.2026 – 18:45 Uhr

OFI Kreta - Bayer 04 Leverkusen

22.10.2026 – 18:45 Uhr

Royale Union Saint-Gilloise - Hapoel Be'er Scheva

22.10.2026 – 18:45 Uhr

SK Sturm Graz - Olympique Marseille

22.10.2026 – 21:00 Uhr

AFC Bournemouth - AC Mailand

22.10.2026 – 21:00 Uhr

Besiktas Istanbul - Crystal Palace

22.10.2026 – 21:00 Uhr

Celtic Glasgow - Celta Vigo

22.10.2026 – 21:00 Uhr

Viktoria Pilsen - Lewski Sofia

22.10.2026 – 21:00 Uhr

Jagiellonia Bialystok - RSC Anderlecht

22.10.2026 – 21:00 Uhr

Lillestrom SK - Real Sociedad

22.10.2026 – 21:00 Uhr

NK Celje - FC Red Bull Salzburg

22.10.2026 – 21:00 Uhr

Olympiakos Piraeus - Sparta Prag

22.10.2026 – 21:00 Uhr

Omonia Nikosia - Benfica Lissabon

22.10.2026 – 21:00 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon

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