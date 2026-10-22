Zwei Spiele, null Punkte: Die TSG Hoffenheim wartet in der Europa League noch auf das erste Erfolgserlebnis. Nach dem 0:2 gegen OFI Kreta und dem 2:3 gegen Besiktas soll ausgerechnet gegen Olympique Lyon die Wende gelingen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn die Franzosen haben bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen.

Sowohl gegen den RSC Anderlecht (2:1) als auch gegen Crystal Palace (3:2) ging Lyon als Sieger vom Platz und führt damit bereits sechs Punkte auf dem Konto. Hoffenheim hingegen sucht auch in der Bundesliga nach Konstanz: Zwei Siege stehen dort bislang vier Niederlagen gegenüber. Am heutigen Abend bietet sich in der SNP Arena die nächste Gelegenheit, den Negativtrend zu durchbrechen. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

Wo wird das Europa-League-Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Olympique Lyon heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert alle Infos.





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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon in der Europa League?

Die Europa League ist in dieser Saison am Donnerstag bei RTL und Sky zu Hause. Welche Begegnungen frei empfangbar sind, unterscheidet sich allerdings von Spiel zu Spiel – auch Partien mit deutscher Beteiligung sind nicht automatisch im Free-TV zu sehen.

Die Übertragung der AS Monaco gegen den SC Freiburg übernimmt heute ab 21 Uhr RTL. Für das Aufeinandertreffen zwischen der TSG Hoffenheim und Olympique Lyon ist hingegen ein kostenpflichtiger Zugang zu RTL+ erforderlich. Zusätzlich zeigt Sky das Duell der Kraichgauer mit den Franzosen live. Der Pay-TV-Anbieter gehört mittlerweile ebenfalls zum RTL-Konzern.

Spiel TSG Hoffenheim - Olympique Lyon Datum 22. Oktober 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort SNP Arena, Sinsheim Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon in der Europa League? - Übertragung bei RTL+

Die Übertragung der Hoffenheimer Partie startet bei RTL+ heute um 20.45 Uhr.

Wer das Einzelspiel verfolgt, hört Robby Hunke als Kommentator. In der Europa-League-Konferenz des Streamingdienstes übernimmt Cornelius Küpper die Begleitung des Duells.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon in der Europa League? - Übertragung bei Sky

Bei Sky beginnt die Vorberichterstattung um 20.50 Uhr. Hansi Küpper begleitet Hoffenheim gegen Lyon als Einzelspiel-Kommentator, in der Konferenz übernimmt Marcel Meinert die Berichterstattung über das Duell.

Auch ohne Fernseher lässt sich die Partie live verfolgen: Sky Go und WOW übertragen das Spiel im Livestream.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Olympique Lyon in der Europa League? - Duelle am 3. Spieltag