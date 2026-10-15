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Europa League
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Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Besiktas Istanbul in der Europa League?

Hoffenheim - Beşiktaş
Hoffenheim
Beşiktaş
Europa League

In der Europa League trifft die TSG Hoffenheim auf Besiktas Istanbul. Für das Duell zwischen dem Bundesligisten und dem türkischen Traditionsklub gibt es mehrere Möglichkeiten, live dabei zu sein. GOAL zeigt, wo die Partie heute im TV und Livestream übertragen wird.

Der Auftakt in die Europa League verlief für die TSG Hoffenheim anders als erhofft. Nach der 0:2-Niederlage gegen OFI Kreta steht der Bundesligist am zweiten Spieltag bereits unter Zugzwang und möchte vor heimischer Kulisse die ersten Punkte einfahren.

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Mit Besiktas Istanbul wartet allerdings ein namhafter Gegner auf die Kraichgauer. Die Türken reisen nach ihrem 4:1-Erfolg gegen Olympique Marseille mit Rückenwind nach Sinsheim und wollen am heutigen Donnerstag den nächsten Sieg einfahren. Anstoß in der SNP Arena ist um 21 Uhr.

Sky, RTL oder RTL+? GOAL teilt mit, wo das Duell zwischen Hoffenheim und Besiktas heute live im TV und Livestream übertragen wird.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Besiktas Istanbul in der Europa League?

Wer die Europa League verfolgen möchte, muss sich von Spieltag zu Spieltag über die jeweilige Übertragung informieren. Zwar liegen die Rechte am Wettbewerb bei RTL, doch längst nicht jede Partie mit deutscher Beteiligung wird im Free-TV ausgestrahlt.

Für das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Besiktas Istanbul gibt es allerdings mehrere Möglichkeiten: Die Begegnung läuft am heutigen Donnerstag sowohl kostenlos im Free-TV bei RTL als auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+.

Darüber hinaus ist inzwischen auch Sky bei der Übertragung der Europa League vertreten. Hintergrund ist die Übernahme von Sky durch RTL. Wer Hoffenheim gegen Besiktas sehen möchte, kann deshalb ebenfalls bei Sky einschalten und die Partie dort in voller Länge verfolgen.

Spiel

TSG Hoffenheim - Besiktas Istanbul

Datum

15. Oktober 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

SNP Arena, Sinsheim

Übertragung live im Free-TV

RTL

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Besiktas Istanbul in der Europa League? - Übertragung bei RTL

Die Übertragung bei RTL beginnt heute um 20.15 Uhr. Bis zum Anpfiff um 21 Uhr stehen damit 45 Minuten für die Vorberichterstattung zur Verfügung.

Laura Papendick führt als Moderatorin durch den Europa-League-Abend. Als Experte ist Lothar Matthäus dabei, der zum Spielbeginn auch als Co-Kommentator übernimmt. Hauptkommentator Marco Hagemann begleitet die Begegnung gemeinsam mit ihm am Mikrofon.

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Besiktas Istanbul in der Europa League? - Übertragung bei Sky

Bei Sky läuft Hoffenheim gegen Besiktas auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event. Die Übertragung des Europa-League-Spiels beginnt um 20.50 Uhr.

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Wer unterwegs ist oder nicht vor dem Fernseher sitzen kann, hat ebenfalls die Möglichkeit, live dabei zu sein. Dafür bietet Sky einen Livestream über Sky Go sowie den Streamingdienst WOW an.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim vs. Besiktas Istanbul in der Europa League? - Duelle am 2. Spieltag

Termin

Begegnung

15.10.2026, 18:45

Sparta Prag vs. Lillestrøm SK

15.10.2026, 18:45

AZ Alkmaar vs. Hapoel Be’er Scheva

15.10.2026, 18:45

FC Red Bull Salzburg vs. AC Mailand

15.10.2026, 18:45

Lech Posen vs. Bayer 04 Leverkusen

15.10.2026, 18:45

NK Celje vs. Omonia Nikosia

15.10.2026, 18:45

Olympique Lyon vs. Crystal Palace

15.10.2026, 18:45

Royale Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad San Sebastián

15.10.2026, 18:45

SC União Torreense vs. AFC Sunderland

15.10.2026, 21:00

AFC Bournemouth vs. SK Sturm Graz

15.10.2026, 21:00

Ferencváros Budapest vs. Viktoria Pilsen

15.10.2026, 21:00

Dinamo Zagreb vs. RSC Anderlecht

15.10.2026, 21:00

Jagiellonia Białystok vs. FC Ararat-Armenia

15.10.2026, 21:00

NEC Nijmegen vs. Lewski Sofia

15.10.2026, 21:00

Olympique Marseille vs. Olympiakos Piräus

15.10.2026, 21:00

Celta Vigo vs. Juventus Turin

15.10.2026, 21:00

Benfica Lissabon vs. Celtic Glasgow

15.10.2026, 21:00

Stade Rennes vs. OFI Kreta

15.10.2026, 21:00

TSG 1899 Hoffenheim vs. Besiktas Istanbul

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