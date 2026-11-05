Nach zwei bitteren Pleiten zum Auftakt der Europa League ist der Knoten bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Spieltag endlich geplatzt. Durch einen überraschend deutlichen 3:0-Erfolg gegen den französischen Spitzenklub Olympique Lyon sammelten die Kraichgauer ihre ersten drei Punkte.

Nun stellt sich die Frage, ob die Reise im internationalen Geschäft mit einer Serie fortgesetzt werden kann. Der kommende Gegner hat ebenfalls zu kämpfen: Crystal Palace zählt zwar auf dem Papier zu den Mitfavoriten, holte aus den ersten drei Spielen aber auch nur vier Zähler – zuletzt gab es für die Engländer ein 2:2-Unentschieden bei Besiktas Istanbul.

Um 18:45 Uhr gilt es für die Kraichgauer: Hoffenheim tritt am heutigen Donnerstag bei Crystal Palace an. Damit Ihr keine Sekunde des Europapokal-Duells verpasst, erfahrt Ihr bei GOAL alles Wichtige rund um die Live-Übertragung im TV und Stream.

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim bei Crystal Palace in der Europa League?

Die TV-Rechte der laufenden Europa-League-Saison teilen sich RTL und Sky, wodurch Fußballfans verschiedene Optionen für die Live-Spiele haben.

Während vereinzelte Begegnungen kostenfrei im Free-TV bei RTL oder Nitro laufen, bleibt der Bildschirm für das Gastspiel der TSG Hoffenheim bei Crystal Palace ohne Abo schwarz.

Wer die 90 Minuten aus London live miterleben möchte, muss zwingend auf die kostenpflichtigen Angebote von RTL+ oder Sky (inklusive Sky Go und WOW) zurückgreifen, da sich die Free-TV-Auswahl von Spieltag zu Spieltag ändert.

Spiel Crystal Palace vs. TSG Hoffenheim RTL+ JA Sky (+ WOW und Sky Go) JA Free-TV NEIN

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim bei Crystal Palace in der Europa League? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf RTL+ und Sky

Die Berichterstattung für den vierten Auftritt der TSG Hoffenheim in der Europa League startet am Donnerstag ab 18:35 Uhr live auf RTL+ sowie bei Sky.

Fans haben dabei die freie Wahl, ob sie das Duell in England in der vollen Länge als Einzelspiel oder in der großen Konferenz mit parallel spielenden Teams wie dem AC Mailand, Real Sociedad und RB Salzburg verfolgen.

Für ein klassisches Fernseherlebnis ohne Internet-Stream lässt sich die Partie bequem im Pay-TV auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event einschalten.

Kategorie Details Sendebeginn Ab 18:35 Uhr live Verfügbare Optionen Einzelspiel oder Konferenz Streaming-Plattformen RTL+ und die Sky-Angebote TV-Sender (Einzelspiel) Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim bei Crystal Palace in der Europa League? Der 4. Spieltag in der Europa League im Überblick