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Europa League
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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim bei Crystal Palace in der Europa League?

Europa League
Crystal Palace - Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim

Ein echter Härtetest auf der Insel wartet auf die TSG Hoffenheim. Am vierten Spieltag der Europa League-Saison müssen die Kraichgauer auswärts bei Crystal Palace antreten. Wer das Duell live überträgt und wie Ihr im TV und Stream dabei sein könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

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Nach zwei bitteren Pleiten zum Auftakt der Europa League ist der Knoten bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Spieltag endlich geplatzt. Durch einen überraschend deutlichen 3:0-Erfolg gegen den französischen Spitzenklub Olympique Lyon sammelten die Kraichgauer ihre ersten drei Punkte.

Jetzt auf RTL+ streamenSport live sehen

Nun stellt sich die Frage, ob die Reise im internationalen Geschäft mit einer Serie fortgesetzt werden kann. Der kommende Gegner hat ebenfalls zu kämpfen: Crystal Palace zählt zwar auf dem Papier zu den Mitfavoriten, holte aus den ersten drei Spielen aber auch nur vier Zähler – zuletzt gab es für die Engländer ein 2:2-Unentschieden bei Besiktas Istanbul.

Um 18:45 Uhr gilt es für die Kraichgauer: Hoffenheim tritt am heutigen Donnerstag bei Crystal Palace an. Damit Ihr keine Sekunde des Europapokal-Duells verpasst, erfahrt Ihr bei GOAL alles Wichtige rund um die Live-Übertragung im TV und Stream.

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Europa League

05. Nov. 2026

TSG

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim bei Crystal Palace in der Europa League?

Die TV-Rechte der laufenden Europa-League-Saison teilen sich RTL und Sky, wodurch Fußballfans verschiedene Optionen für die Live-Spiele haben.

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Während vereinzelte Begegnungen kostenfrei im Free-TV bei RTL oder Nitro laufen, bleibt der Bildschirm für das Gastspiel der TSG Hoffenheim bei Crystal Palace ohne Abo schwarz.

Wer die 90 Minuten aus London live miterleben möchte, muss zwingend auf die kostenpflichtigen Angebote von RTL+ oder Sky (inklusive Sky Go und WOW) zurückgreifen, da sich die Free-TV-Auswahl von Spieltag zu Spieltag ändert.

Spiel

Crystal Palace vs. TSG Hoffenheim

RTL+

JA

Sky (+ WOW und Sky Go)

JA

Free-TV

NEIN

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim bei Crystal Palace in der Europa League? Live-Fußball auf der ganzen Welt mit NordVPN schauen

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim bei Crystal Palace in der Europa League? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf RTL+ und Sky

Die Berichterstattung für den vierten Auftritt der TSG Hoffenheim in der Europa League startet am Donnerstag ab 18:35 Uhr live auf RTL+ sowie bei Sky.

Fans haben dabei die freie Wahl, ob sie das Duell in England in der vollen Länge als Einzelspiel oder in der großen Konferenz mit parallel spielenden Teams wie dem AC Mailand, Real Sociedad und RB Salzburg verfolgen.

Für ein klassisches Fernseherlebnis ohne Internet-Stream lässt sich die Partie bequem im Pay-TV auf Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event einschalten.

Kategorie

Details

Sendebeginn

Ab 18:35 Uhr live

Verfügbare Optionen

Einzelspiel oder Konferenz

Streaming-Plattformen

RTL+ und die Sky-Angebote

TV-Sender (Einzelspiel)

Sky Sport 1 oder Sky Sport Top Event

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für TSG Hoffenheim bei Crystal Palace in der Europa League? Der 4. Spieltag in der Europa League im Überblick

Anstoßzeit

Spiel

18:45 Uhr

Crystal Palace vs. TSG 1899 Hoffenheim

18:45 Uhr

AC Mailand vs. Ferencváros Budapest

18:45 Uhr

Sparta Prag vs. AFC Bournemouth

18:45 Uhr

Real Sociedad San Sebastián vs. Olympique Lyon

18:45 Uhr

RSC Anderlecht vs. FC Red Bull Salzburg

18:45 Uhr

Lillestrøm SK vs. Viktoria Pilsen

18:45 Uhr

NEC Nijmegen vs. Omonia Nikosia

18:45 Uhr

Lewski Sofia vs. Jagiellonia Białystok

21:00 Uhr

Bayer 04 Leverkusen vs. Olympique Marseille

21:00 Uhr

AZ Alkmaar vs. Juventus Turin

21:00 Uhr

Celtic Glasgow vs. Besiktas Istanbul

21:00 Uhr

SK Sturm Graz vs. NK Celje

21:00 Uhr

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise

21:00 Uhr

AFC Sunderland vs. Dinamo Zagreb

21:00 Uhr

Benfica Lissabon vs. Lech Posen

21:00 Uhr

Hapoel Be’er Scheva vs. OFI Kreta

21:00 Uhr

SC União Torreense vs. FC Ararat-Armenia

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