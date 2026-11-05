Während der SC Freiburg in der Bundesliga eine wahre Traumphase erlebt, läuft es im internationalen Geschäft noch bisschen holprig. Nach der herben 0:3-Klatsche gegen die AS Monaco am vergangenen Spieltag stehen die Breisgauer in der Conference League bei drei Punkten und hinken den eigenen Erwartungen etwas hinterher.

Um das direkte Ticket für das Achtelfinale nicht aus den Augen zu verlieren, ist ein Erfolg in der Türkei fast schon Pflicht. Das wird am Schwarzen Meer jedoch eine Mammutaufgabe: Trabzonspor marschiert bisher fehlerfrei durch den Wettbewerb und hat die ersten beiden Partien gewonnen. Das Aufeinandertreffen der beiden Klubs verspricht fußballerische Spitzenklasse und jede Menge Brisanz.

Das Auswärtsspiel des SC Freiburg bei Trabzonspor wird am heutigen Donnerstag um 18:45 Uhr angepfiffen. GOAL zeigt Euch in dieser Übersicht, wo Ihr die internationale Begegnung im Fernsehen und Livestream mitverfolgen könnt.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Trabzonspor vs. SC Freiburg in der Conference League?

Die Medienrechte für die Conference League liegen in der aktuellen Saison fest in den Händen von RTL. Zwar zeigt der Sender an jedem Donnerstag ein ausgewähltes Spiel aus der Conference League oder der Europa League kostenfrei im Free-TV bei RTL oder NITRO, das Gastspiel des SC Freiburg ist diesmal jedoch nicht dabei.

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Wer den Auftritt der Breisgauer live miterleben möchte, muss auf ein kostenpflichtiges Abonnement zurückgreifen: Neben dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ ist die Partie parallel auch bei Sky sowie über die digitalen Plattformen Sky Go und WOW im Pay-TV und Livestream zu sehen.

Kategorie Details Spiel Trabzonspor vs. SC Freiburg RTL+ Ja Sky (+ WOW und Sky Go) Ja Free-TV (RTL / NITRO) Nein

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Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Trabzonspor vs. SC Freiburg in der Conference League - die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf RTL+ und Sky

Für das Auswärtsspiel des SC Freiburg stehen am Donnerstag also verschiedene Streaming-Optionen bereit: Die Begegnung wird live über RTL+, Sky Go und WOW übertragen. Und dabei haben Fans die Wahl, die 90 Minuten als Einzelspiel zu verfolgen oder in die Konferenz zu schalten. Zeitgleich sind ab 18:45 Uhr unter anderem auch Atalanta Bergamo, Ajax Amsterdam und Roter Stern Belgrad im Einsatz.

Wer das Freiburg-Spiel in voller Länge ganz klassisch im linearen Pay-TV sehen möchte, schaltet auf dem Sender Sky Sport 2 ein.

Kategorie Details Streaming-Plattformen RTL+, Sky Go und WOW (Livestream) Auswahlmöglichkeiten Einzelspiel oder Konferenz Lineares Fernsehen Sky Sport 2 (Pay-TV) Gleichzeitige Spiele U.a. Atalanta Bergamo, Ajax Amsterdam und Roter Stern Belgrad (Anstoß 18:45 Uhr)

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Trabzonspor vs. SC Freiburg in der Conference League - der 3. Spieltag in der Conference League im Überblick