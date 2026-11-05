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Conference League
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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Trabzonspor vs. SC Freiburg in der Conference League?

Conference League
Trabzonspor - SC Freiburg
Trabzonspor
SC Freiburg

Am dritten Spieltag der Conference League steht für den SC Freiburg eine stimmungsvolle Auswärtsaufgabe an: Die Breisgauer reisen in die Türkei zu Trabzonspor. Wo Ihr das internationale Duell live im Fernsehen und im Stream miterleben könnt, zeigt Euch GOAL in dieser Übersicht.

Während der SC Freiburg in der Bundesliga eine wahre Traumphase erlebt, läuft es im internationalen Geschäft noch bisschen holprig. Nach der herben 0:3-Klatsche gegen die AS Monaco am vergangenen Spieltag stehen die Breisgauer in der Conference League bei drei Punkten und hinken den eigenen Erwartungen etwas hinterher.

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Um das direkte Ticket für das Achtelfinale nicht aus den Augen zu verlieren, ist ein Erfolg in der Türkei fast schon Pflicht. Das wird am Schwarzen Meer jedoch eine Mammutaufgabe: Trabzonspor marschiert bisher fehlerfrei durch den Wettbewerb und hat die ersten beiden Partien gewonnen. Das Aufeinandertreffen der beiden Klubs verspricht fußballerische Spitzenklasse und jede Menge Brisanz.

Das Auswärtsspiel des SC Freiburg bei Trabzonspor wird am heutigen Donnerstag um 18:45 Uhr angepfiffen. GOAL zeigt Euch in dieser Übersicht, wo Ihr die internationale Begegnung im Fernsehen und Livestream mitverfolgen könnt.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Trabzonspor vs. SC Freiburg in der Conference League?

Die Medienrechte für die Conference League liegen in der aktuellen Saison fest in den Händen von RTL. Zwar zeigt der Sender an jedem Donnerstag ein ausgewähltes Spiel aus der Conference League oder der Europa League kostenfrei im Free-TV bei RTL oder NITRO, das Gastspiel des SC Freiburg ist diesmal jedoch nicht dabei.

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Conference League

05. Nov. 2026

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Wer den Auftritt der Breisgauer live miterleben möchte, muss auf ein kostenpflichtiges Abonnement zurückgreifen: Neben dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ ist die Partie parallel auch bei Sky sowie über die digitalen Plattformen Sky Go und WOW im Pay-TV und Livestream zu sehen.

Kategorie

Details

Spiel

Trabzonspor vs. SC Freiburg

RTL+

Ja

Sky (+ WOW und Sky Go)

Ja

Free-TV (RTL / NITRO)

Nein

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Trabzonspor vs. SC Freiburg in der Conference League - die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf RTL+ und Sky

Für das Auswärtsspiel des SC Freiburg stehen am Donnerstag also verschiedene Streaming-Optionen bereit: Die Begegnung wird live über RTL+, Sky Go und WOW übertragen. Und dabei haben Fans die Wahl, die 90 Minuten als Einzelspiel zu verfolgen oder in die Konferenz zu schalten. Zeitgleich sind ab 18:45 Uhr unter anderem auch Atalanta Bergamo, Ajax Amsterdam und Roter Stern Belgrad im Einsatz.

Wer das Freiburg-Spiel in voller Länge ganz klassisch im linearen Pay-TV sehen möchte, schaltet auf dem Sender Sky Sport 2 ein.

Kategorie

Details

Streaming-Plattformen

RTL+, Sky Go und WOW (Livestream)

Auswahlmöglichkeiten

Einzelspiel oder Konferenz

Lineares Fernsehen

Sky Sport 2 (Pay-TV)

Gleichzeitige Spiele

U.a. Atalanta Bergamo, Ajax Amsterdam und Roter Stern Belgrad (Anstoß 18:45 Uhr)

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Trabzonspor vs. SC Freiburg in der Conference League - der 3. Spieltag in der Conference League im Überblick

Anstoßzeit

Spiel

18:45 Uhr

Trabzonspor vs. SC Freiburg

18:45 Uhr

Aarhus GF vs. Sporting Braga

18:45 Uhr

Atalanta Bergamo vs. FK Qairat Almaty

18:45 Uhr

FC Midtjylland vs. Ajax Amsterdam

18:45 Uhr

FC Thun vs. Heart of Midlothian

18:45 Uhr

Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d’Escaldes

18:45 Uhr

Kuopion PS vs. KAA Gent

18:45 Uhr

Lincoln Red Imps FC vs. Hajduk Split

18:45 Uhr

Mjällby AIF vs. FK Borac Banja Luka

21:00 Uhr

AS Monaco vs. FC Nordsjælland

21:00 Uhr

FC Kopenhagen vs. FC Iberia 1999 Tiflis

21:00 Uhr

FC Lugano vs. FK Kauno Žalgiris

21:00 Uhr

FC Twente Enschede vs. Paphos FC

21:00 Uhr

FC Getafe vs. Brighton & Hove Albion

21:00 Uhr

VV St. Truiden vs. Brann Bergen

21:00 Uhr

Panathinaikos Athen vs. ZSKA Sofia

21:00 Uhr

Riga FC vs. FK Jablonec

21:00 Uhr

CS Universitatea Craiova vs. KS Egnatia Rrogozhina

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