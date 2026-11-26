Auf den SC Freiburg wartet in der Conference League heute eine anspruchsvolle Aufgabe: Der FC Twente hat im laufenden Wettbewerb bislang noch keinen einzigen Punkt abgegeben – auch wenn die bisherigen Gegner mit dem FC Thun (1:0), den Lincoln Red Imps (4:1) und dem Pafos FC (3:1) nicht zu den ganz großen Namen zählten.

Die Freiburger haben aktuell sechs Punkte auf dem Konto, mussten zum Auftakt der Conference League allerdings auch ein spürbar härteres Programm bewältigen. Die Breisgauer trafen bereits auf Jablonec (3:2), die AS Monaco (0:3) sowie Trabzonspor (1:0).

Nun kommt es zum direkten Kräftemessen zwischen dem SCF und Twente. Alle wichtigen Details zur Übertragung lest Ihr hier bei GOAL.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für SC Freiburg vs. FC Twente Enschede in der Conference League?

Da Sky seit diesem Sommer zur RTL-Gruppe gehört, bündeln die beiden TV-Giganten ihre Kräfte auch im Europapokal – konkret in der Europa League sowie in der Conference League.

Nächste Spiele SCF Conference League 15:00 TWE Ansehen

Für das Kräftemessen zwischen dem SC Freiburg und Twente Enschede gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, die 90 Minuten live mitzuverfolgen. Im Stream läuft die Begegnung bei RTL+, Sky Go (für Sky-Bestandskunden) sowie WOW, wobei für alle drei Plattformen ein kostenpflichtiges Abo nötig ist. Im linearen Pay-TV überträgt zudem Sky Sport 1 die Partie in voller Länge als Einzelspiel, während sie parallel auf Sky Sport Mix als Teil der Conference-League-Konferenz zu sehen ist.

WOW Jetzt streamen

Besonders erfreulich für alle Fans: Das Spiel der Breisgauer gegen Twente wird außerdem frei empfangbar im Free-TV auf RTL gezeigt.

Auch in Österreich läuft das Match kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen auf RTL Austria. Zusätzlich überträgt Sky Sport Austria die Partie im Pay-TV sowie im Livestream über Sky X.

Land Übertragungsweg Sender / Anbieter Kostenpflichtig? Deutschland Free-TV RTL Nein (frei empfangbar) Deutschland Pay-TV Sky Sport 1 (Einzelspiel), Sky Sport Mix (Konferenz) Ja (Abo erforderlich) Deutschland Livestream RTL+, Sky Go (für Bestandskunden), WOW Ja (Abo erforderlich) Österreich Free-TV RTL Austria Nein (frei empfangbar) Österreich Pay-TV & Livestream Sky Sport Austria (TV), Sky X (Livestream) Ja (Abo erforderlich)

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für SC Freiburg vs. FC Twente Enschede in der Conference League? Mit NordVPN weltweit Fußball streamen

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für SC Freiburg vs. FC Twente Enschede in der Conference League? Der Übertragungsstart in Deutschland und Österreich

In Deutschland beginnt die Vorberichterstattung zum Duell zwischen Freiburg und Twente am heutigen Donnerstag frei empfangbar auf RTL um 20.15 Uhr – passend zur besten Sendezeit.

Dasselbe gilt für das Nachbarland: Auch auf RTL Austria läuft die Live-Sendung ab 20.15 Uhr im Free-TV.

Der Einzelspiel-Stream auf RTL+ schaltet sich etwas später hinzu und ist ab 20.45 Uhr abrufbar.

Bei Sky Sport und Sky Sport Austria startet der lange Europapokal-Abend hingegen bereits um 18.00 Uhr mit den frühen Spielen, bevor um 21.00 Uhr im Europa-Park-Stadion angepfiffen wird.

Sender / Anbieter Sendebeginn RTL 20:15 Uhr (Vorberichte) RTL Austria 20:15 Uhr (Vorberichte) RTL+ 20:45 Uhr (Einzelspiel) Sky Sport 18:00 Uhr (Europapokal-Abend) Sky Sport Austria 18:00 Uhr (Europapokal-Abend)

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für SC Freiburg vs. FC Twente Enschede in der Conference League? Alle Partien der Conference League (4. Spieltag) in der Übersicht