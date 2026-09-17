Die Europa League startet in die neue Saison – und für die TSG 1899 Hoffenheim steht zum Auftakt direkt eine Auswärtsaufgabe auf dem Programm. Die Kraichgauer gastieren am heutigen Donnerstag bei OFI Kreta.
In Griechenland rollt der Ball bereits am frühen Abend. Der Anpfiff erfolgt um 18.45 Uhr, womit die Partie zu den ersten Begegnungen des Europa-League-Abends gehört.
Doch wo wird OFI Kreta gegen Hoffenheim heute live übertragen? Ist das Spiel im Free-TV zu sehen oder läuft es ausschließlich bei Sky und RTL+?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim in der Europa League?
OFI Kreta gegen die TSG Hoffenheim ist heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV zu sehen. NITRO zeigt das Duell live und kostenlos, zudem läuft die Partie bei Sky.
Dass Sky überhaupt Europa League überträgt, ist dabei eine Besonderheit. Der Pay-TV-Anbieter verfügt normalerweise nicht über die Rechte am Wettbewerb. Möglich wird die Ausstrahlung durch die Übernahme von Sky durch RTL, das die Europa-League- und Conference-League-Rechte besitzt und diese auch auf dem Pay-TV-Sender ausspielt.
NITRO gehört wiederum zur RTL-Gruppe und zeigt ebenfalls ausgewählte Partien der Europa League. Bei RTL selbst ist das Hoffenheim-Spiel hingegen nicht zu sehen. Dort läuft stattdessen die Partie von Bayer Leverkusen.
Spiel
OFI Kreta - TSG Hoffenheim
Datum
17. September 2026
Anstoß
18.45 Uhr
Ort
Pankritio Stadio, Heraklion
Übertragung live im Free-TV
NITRO
Übertragung im kostenpflichtigen Livestream
RTL+
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim in der Europa League? - Übertragung bei RTL
Bei NITRO beginnt die Übertragung von OFI Kreta gegen Hoffenheim bereits um 18.20 Uhr. Anna Kraft führt durch die Vorberichterstattung, Marco Hagemann begleitet das Spiel als Kommentator. Felix Kroos steht als Experte an ihrer Seite.
Wer das Duell lieber im Livestream verfolgen möchte, kann auf das Angebot von RTL+ zurückgreifen. Dort ist die Partie ebenfalls live zu sehen. Das Einzelspiel kommentiert Robby Hunke. In der Konferenz übernimmt Christian Straßburger am Mikrofon.
Fußball heute live: OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim bei RTL
Übertragungsstart
18:20 Uhr
Moderation
Anna Kraft
Experte
Felix Kroos
Kommentator
Marco Hagemann
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim in der Europa League? - Übertragung bei Sky
Auch Sky zeigt OFI Kreta gegen Hoffenheim live. Die Übertragung auf Sky Sport 1 beginnt um 18.35 Uhr. Zusätzlich können Zuschauer auf die Europa-League-Konferenz zurückgreifen und dabei zwischen den parallel stattfindenden Begegnungen wechseln.
Wer die Partie lieber im Livestream verfolgen möchte, kann dafür auf WOW zurückgreifen. Dort ist das Duell ebenfalls live abrufbar.
Fußball heute live: OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim bei Sky
Übertragungsstart
18:35 Uhr
Kanal
Sky Sport 1
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim in der Europa League? - Duelle am 1. Spieltag
Termin
Uhrzeit
Begegnung
Mittwoch, 16.09.2026
18:45
Omonia Nikosia - Celta Vigo
Mittwoch, 16.09.2026
18:45
FC Ararat-Armenia - Sparta Prag
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
Olympiakos Piräus - Jagiellonia Białystok
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
RSC Anderlecht - Olympique Lyon
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
Bayer 04 Leverkusen - NK Celje
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
AFC Sunderland - AZ Alkmaar
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
AC Mailand - Benfica Lissabon
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
SK Sturm Graz - Stade Rennes
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
Hapoel Be’er Scheva - Dinamo Zagreb
Donnerstag, 17.09.2026
18:45
Lewski Sofia - FC Red Bull Salzburg
Donnerstag, 17.09.2026
18:45
OFI Kreta - TSG 1899 Hoffenheim
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Celtic Glasgow - Ferencváros Budapest
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Juventus Turin - NEC Nijmegen
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Viktoria Pilsen - Royale Union Saint-Gilloise
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Besiktas Istanbul - Olympique Marseille
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Lillestrøm SK - SC União Torreense
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Crystal Palace - Lech Posen
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Real Sociedad - AFC Bournemouth