Die Europa League startet in die neue Saison – und für die TSG 1899 Hoffenheim steht zum Auftakt direkt eine Auswärtsaufgabe auf dem Programm. Die Kraichgauer gastieren am heutigen Donnerstag bei OFI Kreta.

In Griechenland rollt der Ball bereits am frühen Abend. Der Anpfiff erfolgt um 18.45 Uhr, womit die Partie zu den ersten Begegnungen des Europa-League-Abends gehört.

Doch wo wird OFI Kreta gegen Hoffenheim heute live übertragen? Ist das Spiel im Free-TV zu sehen oder läuft es ausschließlich bei Sky und RTL+?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim in der Europa League?

OFI Kreta gegen die TSG Hoffenheim ist heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV zu sehen. NITRO zeigt das Duell live und kostenlos, zudem läuft die Partie bei Sky.

Dass Sky überhaupt Europa League überträgt, ist dabei eine Besonderheit. Der Pay-TV-Anbieter verfügt normalerweise nicht über die Rechte am Wettbewerb. Möglich wird die Ausstrahlung durch die Übernahme von Sky durch RTL, das die Europa-League- und Conference-League-Rechte besitzt und diese auch auf dem Pay-TV-Sender ausspielt.

NITRO gehört wiederum zur RTL-Gruppe und zeigt ebenfalls ausgewählte Partien der Europa League. Bei RTL selbst ist das Hoffenheim-Spiel hingegen nicht zu sehen. Dort läuft stattdessen die Partie von Bayer Leverkusen.

Spiel OFI Kreta - TSG Hoffenheim Datum 17. September 2026 Anstoß 18.45 Uhr Ort Pankritio Stadio, Heraklion Übertragung live im Free-TV NITRO Übertragung im kostenpflichtigen Livestream RTL+ Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim in der Europa League? - Übertragung bei RTL

Bei NITRO beginnt die Übertragung von OFI Kreta gegen Hoffenheim bereits um 18.20 Uhr. Anna Kraft führt durch die Vorberichterstattung, Marco Hagemann begleitet das Spiel als Kommentator. Felix Kroos steht als Experte an ihrer Seite.

Wer das Duell lieber im Livestream verfolgen möchte, kann auf das Angebot von RTL+ zurückgreifen. Dort ist die Partie ebenfalls live zu sehen. Das Einzelspiel kommentiert Robby Hunke. In der Konferenz übernimmt Christian Straßburger am Mikrofon.

Fußball heute live: OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim bei RTL

Übertragungsstart 18:20 Uhr Moderation Anna Kraft Experte Felix Kroos Kommentator Marco Hagemann

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim in der Europa League? - Übertragung bei Sky

Auch Sky zeigt OFI Kreta gegen Hoffenheim live. Die Übertragung auf Sky Sport 1 beginnt um 18.35 Uhr. Zusätzlich können Zuschauer auf die Europa-League-Konferenz zurückgreifen und dabei zwischen den parallel stattfindenden Begegnungen wechseln.

Wer die Partie lieber im Livestream verfolgen möchte, kann dafür auf WOW zurückgreifen. Dort ist das Duell ebenfalls live abrufbar.

Fußball heute live: OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim bei Sky

Übertragungsstart 18:35 Uhr Kanal Sky Sport 1

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. TSG Hoffenheim in der Europa League? - Duelle am 1. Spieltag