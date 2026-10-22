Bei Bayer Leverkusen läuft es derzeit absolut nach Plan: In der Bundesliga sicherten sich die Rheinländer am Sonntag einen 2:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg. Auch auf internationaler Bühne glückte mit zwei Siegen gegen NK Celje (2:0) und Lech Posen (4:0) ein makelloser Start in die Europa League.

Der nächste Kontrahent, OFI Kreta, verbucht momentan drei Zähler auf dem Konto, nachdem den Griechen zum Auftakt ein überraschender 2:0-Coup gegen die TSG Hoffenheim gelang. Der Anpfiff im Pankritio-Stadion von Iraklio ertönt am Donnerstag bereits um 18.45 Uhr, wobei die Werkself als klarer Favorit auf der griechischen Insel antritt.

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen in der Europa League?

Die Übertragungsrechte der Europa League sind in Deutschland in dieser Spielzeit auf zwei Säulen aufgeteilt: Sowohl RTL als auch Sky präsentieren Begegnungen des Wettbewerbs.

Für das Auswärtsspiel von Bayer Leverkusen bei OFI Kreta bedeutet dies, dass beide Plattformen eine Live-Übertragung im Programm haben. Bei RTL wird die Partie allerdings nicht im frei empfangbaren Free-TV gezeigt, sodass für den Zugriff ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst RTL+ zwingend erforderlich ist.

Sky-Abonnenten können das Geschehen entweder klassisch im Pay-TV auf Sky Sport mitverfolgen oder auf die digitalen Streaming-Angebote über Sky Go und WOW zurückgreifen. Eine kostenlose Möglichkeit zur Live-Übertragung wird für dieses Spiel somit nicht angeboten.

Kategorie Details Partie, Tag OFI Kreta - Bayer Leverkusen, Donnerstag (22.10.2026) Anstoßzeit 18:45 Uhr Wettbewerb UEFA Europa League (3. Spieltag) TV (Pay-TV) Sky Sport (u.a. auf Sky Sport Top Event) Livestream RTL+, WOW und Sky Go Free-TV Keine Übertragung

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Beim Streamingdienst RTL+ wechseln sich in dieser Europa-League-Saison die Moderatorinnen Jana Wosnitza und Anna Kraft ab. Als Experten bringen die Ex-Profis Felix Kroos und Patrick Helmes ihr Fachwissen in die Sendung ein.

Die Vorberichte zum Gastspiel von Bayer Leverkusen auf Kreta starten um 18.20 Uhr – exakt 25 Minuten vor dem Anpfiff.

Der Bezahlsender Sky setzt bei seinen Übertragungen des Wettbewerbs hingegen auf ein stark rotierendes Personal, wodurch die Moderatoren und Experten in wechselnden Konstellationen im Einsatz sind.

Fußball heute live: OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen

Bereich Personal auf RTL+ TV-Experten Felix Kroos, Patrick Helmes Moderation Anna Kraft, Jana Wosnitza (im Wechsel)

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? Die Partien des 3. Spieltags der Europa League

Anstoßzeit Heimteam Auswärtsteam 18:45 Uhr FC Ararat-Armenia AZ Alkmaar 18:45 Uhr Ferencváros Budapest SC União Torreense 18:45 Uhr GNK Dinamo Zagreb N.E.C. Nijmegen 18:45 Uhr Juventus Turin Stade Rennes 18:45 Uhr Lech Posen AFC Sunderland 18:45 Uhr OFI Kreta Bayer 04 Leverkusen 18:45 Uhr Royale Union Saint-Gilloise Hapoel Be’er Scheva 18:45 Uhr SK Sturm Graz Olympique Marseille 21:00 Uhr AFC Bournemouth AC Mailand 21:00 Uhr Besiktas Istanbul Crystal Palace 21:00 Uhr Celtic Glasgow Celta Vigo 21:00 Uhr Viktoria Pilsen Lewski Sofia 21:00 Uhr Jagiellonia Białystok RSC Anderlecht 21:00 Uhr Lillestrøm SK Real Sociedad San Sebastián 21:00 Uhr NK Celje FC Red Bull Salzburg 21:00 Uhr Olympiakos Piräus Sparta Prag 21:00 Uhr Omonia Nikosia Benfica Lissabon 21:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Olympique Lyon



