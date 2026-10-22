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Europa League
team-logoOFI Kreta
Pankritio Stadium
team-logoBayer Leverkusen
SPOX: RTL+Stream die volle Dosis Fußball live mit WOW
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen in der Europa League?

Europa League
OFI Kreta - Bayer Leverkusen
OFI Kreta
Bayer Leverkusen

Hält die starke Serie der Werkself auch international? Am dritten Spieltag der Europa League ist Bayer 04 Leverkusen in Griechenland gefordert und gastiert bei OFI Kreta. Wo Ihr das Auswärtsspiel der Werkself live im Fernsehen und Stream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Bei Bayer Leverkusen läuft es derzeit absolut nach Plan: In der Bundesliga sicherten sich die Rheinländer am Sonntag einen 2:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg. Auch auf internationaler Bühne glückte mit zwei Siegen gegen NK Celje (2:0) und Lech Posen (4:0) ein makelloser Start in die Europa League.

Sport live sehenJetzt auf RTL+ streamen

Der nächste Kontrahent, OFI Kreta, verbucht momentan drei Zähler auf dem Konto, nachdem den Griechen zum Auftakt ein überraschender 2:0-Coup gegen die TSG Hoffenheim gelang. Der Anpfiff im Pankritio-Stadion von Iraklio ertönt am Donnerstag bereits um 18.45 Uhr, wobei die Werkself als klarer Favorit auf der griechischen Insel antritt.

Nur bei RTL+ und Sky oder auch im Free-TV bei RTL? Durch GOAL erfahrt Ihr, wo die Europa-League-Partie von Leverkusen übertragen wird.


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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen in der Europa League?

Die Übertragungsrechte der Europa League sind in Deutschland in dieser Spielzeit auf zwei Säulen aufgeteilt: Sowohl RTL als auch Sky präsentieren Begegnungen des Wettbewerbs.

Für das Auswärtsspiel von Bayer Leverkusen bei OFI Kreta bedeutet dies, dass beide Plattformen eine Live-Übertragung im Programm haben. Bei RTL wird die Partie allerdings nicht im frei empfangbaren Free-TV gezeigt, sodass für den Zugriff ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst RTL+ zwingend erforderlich ist.

Sky-Abonnenten können das Geschehen entweder klassisch im Pay-TV auf Sky Sport mitverfolgen oder auf die digitalen Streaming-Angebote über Sky Go und WOW zurückgreifen. Eine kostenlose Möglichkeit zur Live-Übertragung wird für dieses Spiel somit nicht angeboten.

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Kategorie

Details

Partie, Tag

OFI Kreta - Bayer Leverkusen, Donnerstag (22.10.2026)

Anstoßzeit

18:45 Uhr

Wettbewerb

UEFA Europa League (3. Spieltag)

TV (Pay-TV)

Sky Sport (u.a. auf Sky Sport Top Event)

Livestream

RTL+, WOW und Sky Go

Free-TV

Keine Übertragung

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? Alle Informationen zu den Übertragungen auf RTL+ und Sky

Beim Streamingdienst RTL+ wechseln sich in dieser Europa-League-Saison die Moderatorinnen Jana Wosnitza und Anna Kraft ab. Als Experten bringen die Ex-Profis Felix Kroos und Patrick Helmes ihr Fachwissen in die Sendung ein.

Die Vorberichte zum Gastspiel von Bayer Leverkusen auf Kreta starten um 18.20 Uhr – exakt 25 Minuten vor dem Anpfiff.

Der Bezahlsender Sky setzt bei seinen Übertragungen des Wettbewerbs hingegen auf ein stark rotierendes Personal, wodurch die Moderatoren und Experten in wechselnden Konstellationen im Einsatz sind.

Fußball heute live: OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen

Bereich

Personal auf RTL+

TV-Experten

Felix Kroos, Patrick Helmes

Moderation

Anna Kraft, Jana Wosnitza (im Wechsel)

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? Die Partien des 3. Spieltags der Europa League

Anstoßzeit

Heimteam

Auswärtsteam

18:45 Uhr

FC Ararat-Armenia

AZ Alkmaar

18:45 Uhr

Ferencváros Budapest

SC União Torreense

18:45 Uhr

GNK Dinamo Zagreb

N.E.C. Nijmegen

18:45 Uhr

Juventus Turin

Stade Rennes

18:45 Uhr

Lech Posen

AFC Sunderland

18:45 Uhr

OFI Kreta

Bayer 04 Leverkusen

18:45 Uhr

Royale Union Saint-Gilloise

Hapoel Be’er Scheva

18:45 Uhr

SK Sturm Graz

Olympique Marseille

21:00 Uhr

AFC Bournemouth

AC Mailand

21:00 Uhr

Besiktas Istanbul

Crystal Palace

21:00 Uhr

Celtic Glasgow

Celta Vigo

21:00 Uhr

Viktoria Pilsen

Lewski Sofia

21:00 Uhr

Jagiellonia Białystok

RSC Anderlecht

21:00 Uhr

Lillestrøm SK

Real Sociedad San Sebastián

21:00 Uhr

NK Celje

FC Red Bull Salzburg

21:00 Uhr

Olympiakos Piräus

Sparta Prag

21:00 Uhr

Omonia Nikosia

Benfica Lissabon

21:00 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim

Olympique Lyon


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