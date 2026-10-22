Bei Bayer Leverkusen läuft es derzeit absolut nach Plan: In der Bundesliga sicherten sich die Rheinländer am Sonntag einen 2:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg. Auch auf internationaler Bühne glückte mit zwei Siegen gegen NK Celje (2:0) und Lech Posen (4:0) ein makelloser Start in die Europa League.
Der nächste Kontrahent, OFI Kreta, verbucht momentan drei Zähler auf dem Konto, nachdem den Griechen zum Auftakt ein überraschender 2:0-Coup gegen die TSG Hoffenheim gelang. Der Anpfiff im Pankritio-Stadion von Iraklio ertönt am Donnerstag bereits um 18.45 Uhr, wobei die Werkself als klarer Favorit auf der griechischen Insel antritt.
Nur bei RTL+ und Sky oder auch im Free-TV bei RTL? Durch GOAL erfahrt Ihr, wo die Europa-League-Partie von Leverkusen übertragen wird.
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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen in der Europa League?
Die Übertragungsrechte der Europa League sind in Deutschland in dieser Spielzeit auf zwei Säulen aufgeteilt: Sowohl RTL als auch Sky präsentieren Begegnungen des Wettbewerbs.
Für das Auswärtsspiel von Bayer Leverkusen bei OFI Kreta bedeutet dies, dass beide Plattformen eine Live-Übertragung im Programm haben. Bei RTL wird die Partie allerdings nicht im frei empfangbaren Free-TV gezeigt, sodass für den Zugriff ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst RTL+ zwingend erforderlich ist.
Sky-Abonnenten können das Geschehen entweder klassisch im Pay-TV auf Sky Sport mitverfolgen oder auf die digitalen Streaming-Angebote über Sky Go und WOW zurückgreifen. Eine kostenlose Möglichkeit zur Live-Übertragung wird für dieses Spiel somit nicht angeboten.
Kategorie
Details
Partie, Tag
OFI Kreta - Bayer Leverkusen, Donnerstag (22.10.2026)
Anstoßzeit
18:45 Uhr
Wettbewerb
UEFA Europa League (3. Spieltag)
TV (Pay-TV)
Sky Sport (u.a. auf Sky Sport Top Event)
Livestream
RTL+, WOW und Sky Go
Free-TV
Keine Übertragung
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? Alle Informationen zu den Übertragungen auf RTL+ und Sky
Beim Streamingdienst RTL+ wechseln sich in dieser Europa-League-Saison die Moderatorinnen Jana Wosnitza und Anna Kraft ab. Als Experten bringen die Ex-Profis Felix Kroos und Patrick Helmes ihr Fachwissen in die Sendung ein.
Die Vorberichte zum Gastspiel von Bayer Leverkusen auf Kreta starten um 18.20 Uhr – exakt 25 Minuten vor dem Anpfiff.
Der Bezahlsender Sky setzt bei seinen Übertragungen des Wettbewerbs hingegen auf ein stark rotierendes Personal, wodurch die Moderatoren und Experten in wechselnden Konstellationen im Einsatz sind.
Fußball heute live: OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen
Bereich
Personal auf RTL+
TV-Experten
Felix Kroos, Patrick Helmes
Moderation
Anna Kraft, Jana Wosnitza (im Wechsel)
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? Die Partien des 3. Spieltags der Europa League
Anstoßzeit
Heimteam
Auswärtsteam
18:45 Uhr
FC Ararat-Armenia
AZ Alkmaar
18:45 Uhr
Ferencváros Budapest
SC União Torreense
18:45 Uhr
GNK Dinamo Zagreb
N.E.C. Nijmegen
18:45 Uhr
Juventus Turin
Stade Rennes
18:45 Uhr
Lech Posen
AFC Sunderland
18:45 Uhr
OFI Kreta
Bayer 04 Leverkusen
18:45 Uhr
Royale Union Saint-Gilloise
Hapoel Be’er Scheva
18:45 Uhr
SK Sturm Graz
Olympique Marseille
21:00 Uhr
AFC Bournemouth
AC Mailand
21:00 Uhr
Besiktas Istanbul
Crystal Palace
21:00 Uhr
Celtic Glasgow
Celta Vigo
21:00 Uhr
Viktoria Pilsen
Lewski Sofia
21:00 Uhr
Jagiellonia Białystok
RSC Anderlecht
21:00 Uhr
Lillestrøm SK
Real Sociedad San Sebastián
21:00 Uhr
NK Celje
FC Red Bull Salzburg
21:00 Uhr
Olympiakos Piräus
Sparta Prag
21:00 Uhr
Omonia Nikosia
Benfica Lissabon
21:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
Olympique Lyon