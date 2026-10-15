Nach dem erfolgreichen 2:0 gegen NK Celje möchte Bayer Leverkusen in der Europa League direkt nachlegen. Am zweiten Spieltag der Ligaphase wartet mit Lech Posen eine Auswärtsaufgabe in Polen auf die Werkself. Der Gegner startete mit einer deutlichen 0:4-Niederlage gegen Conference-League-Sieger Crystal Palace in den Wettbewerb.

Für Leverkusen beginnt die Partie am heutigen Donnerstag bereits um 18.45 Uhr. Austragungsort ist das Stadion Miejski in Posen.

Wo können Fußballfans das nächste Europapokalspiel der Werkself live verfolgen? GOAL informiert über die Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Lech Posen vs. Bayer Leverkusen in der Europa League?

Die Europa League wird in dieser Saison donnerstags sowohl bei RTL als auch bei Sky übertragen. Allerdings bedeutet das nicht, dass sämtliche Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV zu sehen sind.

Während RTL heute ab 21 Uhr das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Besiktas Istanbul frei empfangbar zeigt, bleibt die Partie von Bayer Leverkusen gegen Lech Posen dem kostenpflichtigen Angebot vorbehalten. Der Kölner Sender überträgt das Spiel der Werkself ausschließlich im Livestream bei RTL+.

Eine weitere Möglichkeit bietet Sky. Der Pay-TV-Anbieter, der inzwischen zur RTL-Gruppe gehört, zeigt die Begegnung zwischen Lech Posen und Bayer Leverkusen ebenfalls live in voller Länge.

Spiel Lech Posen - Bayer Leverkusen Datum 15. Oktober 2026 Anstoß 18:45 Uhr Ort Stadion Miejski, Posen Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Lech Posen vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? - Übertragung bei RTL+

Die Vorberichterstattung bei RTL+ beginnt um 18.20 Uhr. Moderatorin Anna Kraft und Experte Patrick Helmes melden sich direkt aus Posen und stimmen auf das Duell mit Bayer Leverkusen ein.

Cornelius Küpper übernimmt den Kommentar zur Einzelübertragung. Wer stattdessen die Konferenz verfolgt, hört Michael Born, der dort das Spiel der Werkself begleitet.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Lech Posen vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? - Übertragung bei Sky

Bei Sky startet die Übertragung von Bayer Leverkusens Europa-League-Auswärtsspiel um 18.35 Uhr – zehn Minuten vor dem Anpfiff in Polen.

Zu sehen ist die Partie auf Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event. Wer das Spiel nicht am Fernseher verfolgen kann, hat alternativ die Möglichkeit, über Sky Go oder WOW im Livestream einzuschalten.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Lech Posen vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? - Duelle am 2. Spieltag