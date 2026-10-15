Nach dem erfolgreichen 2:0 gegen NK Celje möchte Bayer Leverkusen in der Europa League direkt nachlegen. Am zweiten Spieltag der Ligaphase wartet mit Lech Posen eine Auswärtsaufgabe in Polen auf die Werkself. Der Gegner startete mit einer deutlichen 0:4-Niederlage gegen Conference-League-Sieger Crystal Palace in den Wettbewerb.
Für Leverkusen beginnt die Partie am heutigen Donnerstag bereits um 18.45 Uhr. Austragungsort ist das Stadion Miejski in Posen.
Wo können Fußballfans das nächste Europapokalspiel der Werkself live verfolgen? GOAL informiert über die Übertragung im TV und Livestream.
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Lech Posen vs. Bayer Leverkusen in der Europa League?
Die Europa League wird in dieser Saison donnerstags sowohl bei RTL als auch bei Sky übertragen. Allerdings bedeutet das nicht, dass sämtliche Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV zu sehen sind.
Während RTL heute ab 21 Uhr das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Besiktas Istanbul frei empfangbar zeigt, bleibt die Partie von Bayer Leverkusen gegen Lech Posen dem kostenpflichtigen Angebot vorbehalten. Der Kölner Sender überträgt das Spiel der Werkself ausschließlich im Livestream bei RTL+.
Eine weitere Möglichkeit bietet Sky. Der Pay-TV-Anbieter, der inzwischen zur RTL-Gruppe gehört, zeigt die Begegnung zwischen Lech Posen und Bayer Leverkusen ebenfalls live in voller Länge.
Spiel
Lech Posen - Bayer Leverkusen
Datum
15. Oktober 2026
Anstoß
18:45 Uhr
Ort
Stadion Miejski, Posen
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW / RTL+
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Lech Posen vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? - Übertragung bei RTL+
Die Vorberichterstattung bei RTL+ beginnt um 18.20 Uhr. Moderatorin Anna Kraft und Experte Patrick Helmes melden sich direkt aus Posen und stimmen auf das Duell mit Bayer Leverkusen ein.
Cornelius Küpper übernimmt den Kommentar zur Einzelübertragung. Wer stattdessen die Konferenz verfolgt, hört Michael Born, der dort das Spiel der Werkself begleitet.
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Lech Posen vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? - Übertragung bei Sky
Bei Sky startet die Übertragung von Bayer Leverkusens Europa-League-Auswärtsspiel um 18.35 Uhr – zehn Minuten vor dem Anpfiff in Polen.
Zu sehen ist die Partie auf Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event. Wer das Spiel nicht am Fernseher verfolgen kann, hat alternativ die Möglichkeit, über Sky Go oder WOW im Livestream einzuschalten.
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Lech Posen vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? - Duelle am 2. Spieltag
Termin
Begegnung
15.10.2026, 18:45
Sparta Prag vs. Lillestrøm SK
15.10.2026, 18:45
AZ Alkmaar vs. Hapoel Be’er Scheva
15.10.2026, 18:45
FC Red Bull Salzburg vs. AC Mailand
15.10.2026, 18:45
Lech Posen vs. Bayer 04 Leverkusen
15.10.2026, 18:45
NK Celje vs. Omonia Nikosia
15.10.2026, 18:45
Olympique Lyon vs. Crystal Palace
15.10.2026, 18:45
Royale Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad San Sebastián
15.10.2026, 18:45
SC União Torreense vs. AFC Sunderland
15.10.2026, 21:00
AFC Bournemouth vs. SK Sturm Graz
15.10.2026, 21:00
Ferencváros Budapest vs. Viktoria Pilsen
15.10.2026, 21:00
Dinamo Zagreb vs. RSC Anderlecht
15.10.2026, 21:00
Jagiellonia Białystok vs. FC Ararat-Armenia
15.10.2026, 21:00
NEC Nijmegen vs. Lewski Sofia
15.10.2026, 21:00
Olympique Marseille vs. Olympiakos Piräus
15.10.2026, 21:00
Celta Vigo vs. Juventus Turin
15.10.2026, 21:00
Benfica Lissabon vs. Celtic Glasgow
15.10.2026, 21:00
Stade Rennes vs. OFI Kreta
15.10.2026, 21:00
TSG 1899 Hoffenheim vs. Besiktas Istanbul