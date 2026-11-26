In der Europa League musste Bayer Leverkusen kürzlich den ersten Dämpfer hinnehmen: Das 0:1 gegen Olympique Marseille bescherte dem deutschen Top-Klub den ersten Punktverlust. Dennoch liegt die Werkself mit neun Punkten als Tabellensiebter im Kampf um die Top-8 weiterhin voll auf Kurs.

Auch Dinamo Zagreb präsentiert sich auf internationaler Bühne bisher stark. Zuletzt gelang den Kroaten ein durchaus überraschender 2:0-Auswärtssieg beim AFC Sunderland, wodurch sie nach vier Partien mit sieben Punkten auf dem neunten Rang stehen.

Heute um 18.45 Uhr treffen Dinamo Zagreb und Bayer Leverkusen nun direkt aufeinander. Alle wichtigen Details zur Übertragung erfahrt Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Dinamo Zagreb vs. Bayer Leverkusen in der Europa League?

Da Sky seit diesem Sommer Teil der RTL-Gruppe ist, bündeln die beiden TV-Giganten ihre Kräfte auch bei der Europa League. Die Spiele des Wettbewerbs werden daher über beide Anbieter ausgestrahlt.

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Für Abonnenten läuft die Partie Zagreb gegen Leverkusen im Livestream bei RTL+, Sky Go (für Bestandskunden) sowie WOW. Im linearen Pay-TV übertragen zudem die Sender Sky Sport 1 und Sky Sport Top Event die Begegnung.

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Zwar sind ausgewählte Partien der Europa League frei empfangbar auf RTL oder NITRO zu sehen, das Gastspiel der Werkself in Zagreb gehört jedoch nicht dazu – eine Übertragung im Free-TV findet nicht statt.

Empfangsweg Anbieter / Sender Voraussetzung / Hinweis Livestream RTL+, Sky Go, WOW Kostenpflichtiges Abo erforderlich (Sky Go für Sky-Bestandskunden) Pay-TV Sky Sport 1, Sky Sport Top Event Kostenpflichtiges Sky-Abonnement erforderlich Free-TV Keine Übertragung Läuft nicht frei empfangbar auf RTL oder NITRO

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Dinamo Zagreb vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? Alle Informationen zu den Übertragungen auf RTL+ und Sky

Bei Sky Sport beginnt die Übertragung heute bereits um 18 Uhr, zwanzig Minuten später steigt dann auch RTL+ in die Berichterstattung ein.

Auf RTL+ wechseln sich Anna Kraft und Jana Wosnitza auch in der aktuellen Spielzeit wieder bei der Moderation ab, während Felix Kroos und Patrick Helmes für die fachlichen Analysen an ihrer Seite stehen.

Bei den Spielen im Free-TV – zu denen die Partie zwischen Zagreb und Leverkusen allerdings nicht gehört – setzt der Sender erneut auf eingespieltes Personal: Laura Papendick führt dort stets durch die Sendung, Lothar Matthäus fungiert in einer Doppelrolle als Experte sowie Co-Kommentator und am Mikrofon wechseln sich Wolff Fuss und Marco Hagemann beim Live-Kommentar ab.

Plattform / Sender Sendebeginn (heute) Moderation Experten & Kommentatoren Sky Sport 18:00 Uhr je nach Übertragung Sky-Kommentatoren-Pool RTL+ 18:20 Uhr (Einzelstream: 18:30 Uhr) Anna Kraft / Jana Wosnitza (im Wechsel) Experten: Felix Kroos, Patrick Helmes Free-TV (RTL / NITRO) Keine Übertragung Laura Papendick Experte/Co-Kommentator: Lothar Matthäus

Kommentatoren: Wolff Fuss / Marco Hagemann

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Dinamo Zagreb vs. Bayer Leverkusen in der Europa League? Alle Partien des 5. EL-Spieltags