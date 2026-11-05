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Europa League
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Europa League hier live ansehenJetzt streamen
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. Olympique Marseille in der Europa League?

Europa League
Bayer Leverkusen - Marseille
Bayer Leverkusen
Marseille

Heimspiel in der BayArena: Bayer Leverkusen empfängt am heutigen Spieltag der Europa League den französischen Traditionsklub Olympique Marseille und möchte die makellose Bilanz wahren. Alle wichtigen Informationen darüber, welche Sender die Partie live im TV und Livestream ausstrahlen, findet Ihr hier bei GOAL.

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Aus Sicht von Bayer Leverkusen läuft in der Europa League bisher alles nach Plan: Drei Siege aus den ersten drei Spielen bedeuten eine makellose Ausbeute für die Werkself. Als wäre das nicht schon beeindruckend genug, halten die Rheinländer im laufenden Wettbewerb als einzige Mannschaft hinten die Null. Die Frage vor dem nächsten Spieltag lautet, ob der Bundesligist diese internationale Siegesserie weiter fortsetzen kann.

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Der heutige Gegner reist jedenfalls mit einer extrem schweren Hypothek an: Olympique Marseille erlebte einen regelrechten Fehlstart und steht – genau wie Celtic Glasgow und Ararat-Armenia – noch komplett ohne Punkte da. In der BayArena dürfte es für die Franzosen ein extrem hartes Stück Arbeit werden, diesen Negativtrend zu stoppen.

Doch wo genau läuft das EL-Spiel am heutigen Donnerstag um 21:00 Uhr live im Fernsehen und Online-Stream? GOAL zeigt Euch in dieser Übersicht alle Übertragungswege für die 90 Minuten.

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05. Nov. 2026

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. Olympique Marseille in der Europa League?

In dieser Saison teilen sich RTL und Sky die exklusiven Übertragungsrechte für die Europa League. Wer die Begegnung zwischen Leverkusen und Marseille im Netz verfolgen möchte, kann auf die kostenpflichtigen Streaming-Angebote von RTL+ sowie Sky Go und WOW zurückgreifen.

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Da RTL an jedem Spieltag eine Begegnung mit deutscher Beteiligung völlig kostenlos im Free-TV (entweder auf RTL oder NITRO) ausstrahlt, gibt es für dieses Match großartige Neuigkeiten: Die Wahl fiel in dieser Woche auf die Werkself, sodass das Spiel auch in voller Länge gratis auf RTL zu sehen ist.

Kategorie

Details

Spiel

Bayer Leverkusen vs. Olympique Marseille

Stream

RTL+, WOW und Sky Go

Pay-TV

Sky Sport

Free-TV

RTL

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. Olympique Marseille in der Europa League? Wichtige Informationen zur Übertragung bei RTL und Sky

Die Live-Übertragung bei RTL beginnt pünktlich zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr direkt aus der BayArena – somit bleiben 45 Minuten Vorlaufzeit bis zum Anpfiff. In den Vorberichten erwarten die Zuschauer fundierte Experten-Analysen sowie die offiziellen Mannschaftsaufstellungen beider Klubs. Dieses Vorprogramm wird eins zu eins auch im Online-Stream auf RTL+ ausgestrahlt.

Wer das Spiel lieber über Sky verfolgen möchte, wird ebenfalls bestens bedient: Neben den digitalen Livestreams auf Sky Go und WOW läuft das europäische Duell ganz klassisch im Pay-TV auf den Kanälen Sky Sport 3 und Sky Sport Top Event.

Kategorie

Details

Sendezeit

Bei RTL ab 20:15 Uhr (45 Minuten vor Anpfiff)

Inhalt

Analysen und Blick auf die Mannschaftsaufstellungen

Sky-Sender

Sky Sport 3 und Sky Sport Top Event

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. Olympique Marseille in der Europa League? Wichtige Informationen zur Übertragung bei RTL und Sky - Der 4. Spieltag in der Europa League

Anstoßzeit

Spiel

18:45 Uhr

Crystal Palace vs. TSG 1899 Hoffenheim

18:45 Uhr

AC Mailand vs. Ferencváros Budapest

18:45 Uhr

Sparta Prag vs. AFC Bournemouth

18:45 Uhr

Real Sociedad San Sebastián vs. Olympique Lyon

18:45 Uhr

RSC Anderlecht vs. FC Red Bull Salzburg

18:45 Uhr

Lillestrøm SK vs. Viktoria Pilsen

18:45 Uhr

NEC Nijmegen vs. Omonia Nikosia

18:45 Uhr

Lewski Sofia vs. Jagiellonia Białystok

21:00 Uhr

Bayer 04 Leverkusen vs. Olympique Marseille

21:00 Uhr

AZ Alkmaar vs. Juventus Turin

21:00 Uhr

Celtic Glasgow vs. Besiktas Istanbul

21:00 Uhr

SK Sturm Graz vs. NK Celje

21:00 Uhr

Celta Vigo vs. Royale Union Saint-Gilloise

21:00 Uhr

AFC Sunderland vs. Dinamo Zagreb

21:00 Uhr

Benfica Lissabon vs. Lech Posen

21:00 Uhr

Hapoel Be’er Scheva vs. OFI Kreta

21:00 Uhr

SC União Torreense vs. FC Ararat-Armenia

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