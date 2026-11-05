Aus Sicht von Bayer Leverkusen läuft in der Europa League bisher alles nach Plan: Drei Siege aus den ersten drei Spielen bedeuten eine makellose Ausbeute für die Werkself. Als wäre das nicht schon beeindruckend genug, halten die Rheinländer im laufenden Wettbewerb als einzige Mannschaft hinten die Null. Die Frage vor dem nächsten Spieltag lautet, ob der Bundesligist diese internationale Siegesserie weiter fortsetzen kann.

Der heutige Gegner reist jedenfalls mit einer extrem schweren Hypothek an: Olympique Marseille erlebte einen regelrechten Fehlstart und steht – genau wie Celtic Glasgow und Ararat-Armenia – noch komplett ohne Punkte da. In der BayArena dürfte es für die Franzosen ein extrem hartes Stück Arbeit werden, diesen Negativtrend zu stoppen.

Doch wo genau läuft das EL-Spiel am heutigen Donnerstag um 21:00 Uhr live im Fernsehen und Online-Stream? GOAL zeigt Euch in dieser Übersicht alle Übertragungswege für die 90 Minuten.

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. Olympique Marseille in der Europa League?

In dieser Saison teilen sich RTL und Sky die exklusiven Übertragungsrechte für die Europa League. Wer die Begegnung zwischen Leverkusen und Marseille im Netz verfolgen möchte, kann auf die kostenpflichtigen Streaming-Angebote von RTL+ sowie Sky Go und WOW zurückgreifen.

Da RTL an jedem Spieltag eine Begegnung mit deutscher Beteiligung völlig kostenlos im Free-TV (entweder auf RTL oder NITRO) ausstrahlt, gibt es für dieses Match großartige Neuigkeiten: Die Wahl fiel in dieser Woche auf die Werkself, sodass das Spiel auch in voller Länge gratis auf RTL zu sehen ist.

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. Olympique Marseille in der Europa League? Internationalen Fußball auf der Welt überall mit NordVPN anschauen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. Olympique Marseille in der Europa League? Wichtige Informationen zur Übertragung bei RTL und Sky

Die Live-Übertragung bei RTL beginnt pünktlich zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr direkt aus der BayArena – somit bleiben 45 Minuten Vorlaufzeit bis zum Anpfiff. In den Vorberichten erwarten die Zuschauer fundierte Experten-Analysen sowie die offiziellen Mannschaftsaufstellungen beider Klubs. Dieses Vorprogramm wird eins zu eins auch im Online-Stream auf RTL+ ausgestrahlt.

Wer das Spiel lieber über Sky verfolgen möchte, wird ebenfalls bestens bedient: Neben den digitalen Livestreams auf Sky Go und WOW läuft das europäische Duell ganz klassisch im Pay-TV auf den Kanälen Sky Sport 3 und Sky Sport Top Event.

Kategorie Details Sendezeit Bei RTL ab 20:15 Uhr (45 Minuten vor Anpfiff) Inhalt Analysen und Blick auf die Mannschaftsaufstellungen Sky-Sender Sky Sport 3 und Sky Sport Top Event

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. Olympique Marseille in der Europa League? Wichtige Informationen zur Übertragung bei RTL und Sky - Der 4. Spieltag in der Europa League