Die Europa League meldet sich zurück und auch Bayer Leverkusen ist zum Auftakt der neuen Saison gefordert. In der BayArena bekommt es die Werkself am Mittwochabend mit dem slowenischen Vertreter NK Celje zu tun.

Anpfiff in Leverkusen ist um 21 Uhr. Gelingt der Werkself ein erfolgreicher Start in den internationalen Wettbewerb?

Wer das Duell nicht vor Ort verfolgen kann, hat dennoch die Möglichkeit, live dabei zu sein. Aber wo läuft Leverkusen gegen Celje heute live im TV und Livestream? GOAL liefert die Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. NK Celje in der Europa League?

Gleich drei Anbieter haben Bayer Leverkusen gegen NK Celje am Mittwochabend im Programm: RTL, RTL+ und Sky. Besonders interessant für Fans ist dabei die Free-TV-Option, denn RTL zeigt das Europa-League-Duell kostenlos im Fernsehen.

Los geht es bei RTL bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, ehe um 21 Uhr der Anpfiff in der BayArena erfolgt. Somit lässt sich die komplette Partie zwischen Leverkusen und Celje ohne kostenpflichtiges Abonnement im Free-TV verfolgen.

Wer lieber online schaut, kann auf RTL+ ausweichen. Dort beginnt die Übertragung um 20.40 Uhr. Neben dem Einzelspiel bietet der Streamingdienst auch weitere Partien der Europa League sowie eine Konferenz an.

Darüber hinaus ist die Europa League in dieser Saison auch bei Sky vertreten. Hintergrund ist die Übernahme von Sky durch RTL im Juni 2026. In der Spielzeit 2026/27 zeigt Sky bis zu zehn Partien aus Europa League und Conference League pro Spieltag.

Spiel Bayer Leverkusen - NK Celje Datum 16. September 2026 Anstoß 21.00 Uhr Ort BayArena, Leverkusen Übertragung live im Free-TV RTL Übertragung im kostenpflichtigen Livestream RTL+ Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. NK Celje in der Europa League? - Übertragung bei RTL

Wer Bayer Leverkusen gegen NK Celje heute live verfolgen möchte, kann zwischen der Übertragung im Free-TV und dem Livestream wählen. RTL zeigt das Europa-League-Duell ab 20.15 Uhr live aus der BayArena. Laura Papendick führt durch die Sendung, Lothar Matthäus ist als Experte dabei und unterstützt Wolff Fuss bei der Kommentierung als Co-Kommentator.

Parallel dazu bietet RTL+ eine kostenpflichtige Alternative. Dort beginnt die Übertragung um 20.40 Uhr, Jana Wosnitza meldet sich ebenfalls direkt aus der BayArena. Michael Born kommentiert das Einzelspiel bei RTL+, während Cornelius Küpper die Europa-League-Konferenz begleitet.

Neben Leverkusen gegen Celje stehen bei RTL+ weitere Partien des ersten Spieltags zur Auswahl. Damit können Abonnenten je nach Wunsch das Einzelspiel verfolgen oder zwischen den verschiedenen Begegnungen wechseln.

Fußball heute live: Bayer Leverkusen vs. NK Celje bei RTL

Übertragungsstart 20:15 Uhr Moderation Laura Papendick Experte Lothar Matthäus Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. NK Celje in der Europa League? - Übertragung bei Sky

Auch bei Sky ist Bayer Leverkusen gegen NK Celje heute live zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Einzelspiel auf Sky Sport 1, die Übertragung beginnt um 20.50 Uhr.

Wer stattdessen die Konferenz verfolgen möchte, kann ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Mix einschalten. Dort werden neben dem Duell in Leverkusen auch die übrigen Partien des späten Europa-League-Anstoßfensters gezeigt. Bereits ab 18 Uhr begleitet Sky den Europapokalabend mit einer Vorberichterstattung. Um 18.35 Uhr startet anschließend die frühe Konferenz, ehe um 20.50 Uhr in das zweite Konferenzfenster gewechselt wird.

Für die Übertragung bei Sky ist ein entsprechendes Abonnement erforderlich. Wer die Partie lieber im Stream sehen möchte, kann dafür auf WOW zurückgreifen.

Fußball heute live: Bayer Leverkusen vs. NK Celje bei Sky

Übertragungsstart 20:50 Uhr Kanal Sky Sport 1

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. NK Celje in der Europa League? - Duelle am 1. Spieltag