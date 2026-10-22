Der SC Freiburg hat mit dem 3:2 gegen den FK Jablonec einen gelungenen Einstieg in die UEFA Conference League hingelegt. Nun wartet allerdings ein Gegner von anderem Kaliber: Am heutigen Donnerstag gastiert die Mannschaft aus dem Breisgau bei der AS Monaco. Gespielt wird im Stade Louis II, wo um 21 Uhr der Ball rollt.

Auch die Monegassen starteten mit drei Punkten in den Wettbewerb. Beim Auswärtsspiel gegen ZSKA Sofia setzte sich Monaco mit 2:1 durch und reist damit ebenfalls mit Rückenwind in das Duell. Welches Team kann seine Erfolgsserie ausbauen – oder endet der Abend für beide mit einer Punkteteilung?

Wo wird AS Monaco gegen den SC Freiburg heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert die wichtigsten Informationen zur Übertragung.





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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für AS Monaco vs. SC Freiburg in der Conference League?

Wer das Duell zwischen dem SC Freiburg und der AS Monaco verfolgen möchte, hat gleich mehrere Optionen. Eine davon bietet RTL: Der Kölner Sender zeigt die Begegnung im Free-TV. Alternativ steht mit RTL+ auch der kostenpflichtige Streamingdienst zur Verfügung. Zwar hält RTL die Übertragungsrechte an der Europa League und der Conference League, längst nicht alle Partien sind jedoch frei empfangbar.

Darüber hinaus ist das Aufeinandertreffen auch bei Sky in voller Länge zu sehen. Seit der Übernahme des Pay-TV-Anbieters durch RTL im Sommer gehört auch dieser Sender zu den Möglichkeiten, die Freiburger live zu verfolgen.

Spiel AS Monaco - SC Freiburg Datum 22. Oktober 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Stade Louis II, Monaco Übertragung live im Free-TV RTL Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für AS Monaco vs. SC Freiburg in der Conference League? - Übertragung bei RTL

RTL meldet sich bereits um 20.15 Uhr aus dem Stade Louis II und stimmt die Zuschauer 45 Minuten lang auf den Anpfiff ein.

Durch die Sendung führt Laura Papendick, die dabei auf die Einschätzungen von Experte Lothar Matthäus zurückgreift. Sobald die Partie beginnt, unterstützt Matthäus den Kommentator Wolff Fuss als Co-Kommentator. Thomas Wagner und Jonas Gerdes kümmern sich unterdessen um die Stimmen rund um das Spiel.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für AS Monaco vs. SC Freiburg in der Conference League? - Übertragung bei Sky

Auch bei Sky ist für die Übertragung aus Monaco dieselbe Besetzung vorgesehen wie bei RTL: Papendick führt durch den Abend, Fuss kommentiert das Geschehen und Matthäus liefert seine Einschätzungen als Experte.

Wer den Pay-TV-Sender einschaltet, findet die Begegnung auf Sky Sport 2.

Die Partie lässt sich zudem online verfolgen. Mit Sky Go und WOW bietet Sky zwei Möglichkeiten, das Duell zwischen Monaco und Freiburg im Livestream anzusehen.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für AS Monaco vs. SC Freiburg in der Conference League? - Duelle am 2. Spieltag