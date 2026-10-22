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Conference League
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Stade Louis II, Monaco
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Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für AS Monaco vs. SC Freiburg in der Conference League?

AS Monaco - SC Freiburg
AS Monaco
SC Freiburg
Conference League

Für den SC Freiburg steht am 2. Spieltag der UEFA Conference League das Auswärtsspiel bei der AS Monaco auf dem Programm. Doch wo wird die Begegnung übertragen: im Free-TV bei RTL oder ausschließlich bei RTL+ und Sky? GOAL klärt auf, welche Empfangsmöglichkeiten es gibt.

Der SC Freiburg hat mit dem 3:2 gegen den FK Jablonec einen gelungenen Einstieg in die UEFA Conference League hingelegt. Nun wartet allerdings ein Gegner von anderem Kaliber: Am heutigen Donnerstag gastiert die Mannschaft aus dem Breisgau bei der AS Monaco. Gespielt wird im Stade Louis II, wo um 21 Uhr der Ball rollt.

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Auch die Monegassen starteten mit drei Punkten in den Wettbewerb. Beim Auswärtsspiel gegen ZSKA Sofia setzte sich Monaco mit 2:1 durch und reist damit ebenfalls mit Rückenwind in das Duell. Welches Team kann seine Erfolgsserie ausbauen – oder endet der Abend für beide mit einer Punkteteilung?

Wo wird AS Monaco gegen den SC Freiburg heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL liefert die wichtigsten Informationen zur Übertragung.


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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für AS Monaco vs. SC Freiburg in der Conference League?

Wer das Duell zwischen dem SC Freiburg und der AS Monaco verfolgen möchte, hat gleich mehrere Optionen. Eine davon bietet RTL: Der Kölner Sender zeigt die Begegnung im Free-TV. Alternativ steht mit RTL+ auch der kostenpflichtige Streamingdienst zur Verfügung. Zwar hält RTL die Übertragungsrechte an der Europa League und der Conference League, längst nicht alle Partien sind jedoch frei empfangbar.

Darüber hinaus ist das Aufeinandertreffen auch bei Sky in voller Länge zu sehen. Seit der Übernahme des Pay-TV-Anbieters durch RTL im Sommer gehört auch dieser Sender zu den Möglichkeiten, die Freiburger live zu verfolgen.

Spiel

AS Monaco - SC Freiburg

Datum

22. Oktober 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Stade Louis II, Monaco

Übertragung live im Free-TV

RTL

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW / RTL+

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für AS Monaco vs. SC Freiburg in der Conference League? - Übertragung bei RTL

RTL meldet sich bereits um 20.15 Uhr aus dem Stade Louis II und stimmt die Zuschauer 45 Minuten lang auf den Anpfiff ein.

Durch die Sendung führt Laura Papendick, die dabei auf die Einschätzungen von Experte Lothar Matthäus zurückgreift. Sobald die Partie beginnt, unterstützt Matthäus den Kommentator Wolff Fuss als Co-Kommentator. Thomas Wagner und Jonas Gerdes kümmern sich unterdessen um die Stimmen rund um das Spiel.

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Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für AS Monaco vs. SC Freiburg in der Conference League? - Übertragung bei Sky

Auch bei Sky ist für die Übertragung aus Monaco dieselbe Besetzung vorgesehen wie bei RTL: Papendick führt durch den Abend, Fuss kommentiert das Geschehen und Matthäus liefert seine Einschätzungen als Experte.

Wer den Pay-TV-Sender einschaltet, findet die Begegnung auf Sky Sport 2.

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Die Partie lässt sich zudem online verfolgen. Mit Sky Go und WOW bietet Sky zwei Möglichkeiten, das Duell zwischen Monaco und Freiburg im Livestream anzusehen.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für AS Monaco vs. SC Freiburg in der Conference League? - Duelle am 2. Spieltag

Termin (MEZ)

Begegnung

22.10.2026, 16:30 Uhr

Almaty – Panathinaikos

22.10.2026, 18:45 Uhr

Tiflis – Mjällby

22.10.2026, 18:45 Uhr

Nordsjælland – Sofia

22.10.2026, 18:45 Uhr

Belgrad – Kopenhagen

22.10.2026, 18:45 Uhr

Jablonec – Brighton

22.10.2026, 18:45 Uhr

Žalgiris – Bergen

22.10.2026, 18:45 Uhr

Getafe – Lugano

22.10.2026, 18:45 Uhr

Escaldes – Craiova

22.10.2026, 18:45 Uhr

Paphos – Riga

22.10.2026, 18:45 Uhr

Trabzonspor – Heart of Midlothian

22.10.2026, 21:00 Uhr

Ajax – Bergamo

22.10.2026, 21:00 Uhr

Aarhus – Rrogozhina

22.10.2026, 21:00 Uhr

Monaco – Freiburg

22.10.2026, 21:00 Uhr

Midtjylland – St. Truiden

22.10.2026, 21:00 Uhr

Thun – Hajduk Split

22.10.2026, 21:00 Uhr

Banja Luka – Kuopio

22.10.2026, 21:00 Uhr

Lincoln – Twente

22.10.2026, 21:00 Uhr

Braga – Gent

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