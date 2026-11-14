Während bei den Herren an diesem Wochenende Länderspielpause angesagt ist, steigt bei den Frauen ein echter Saison-Kracher. Mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München messen sich in der Volkswagen Arena die zwei führenden Mannschaften der letzten Jahre in der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

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Den Platz an der Sonne hat einmal mehr der FCB inne. Nach neun Spieltagen stehen beim Team aus München noch immer null Punktverluste zu Buche. Eine perfekte Serie, die man in Wolfsburg nur zu gerne beenden würde: Die Niedersachsen lauern mit drei Punkten weniger auf Platz zwei und könnten mit einem Sieg ab drei Toren Vorsprung selbst die Tabellenführung übernehmen.

Wo aber wird der Kracher zwischen Wolfsburg und Bayern am heutigen Samstag im Fernsehen und per Stream übertragen? Bei GOAL findet Ihr alle Infos dazu.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga?

In der Spielzeit 2026/27 hat DAZN sämtliche 182 Begegnungen der Google Pixel Frauen-Bundesliga live im Programm. Folglich ist auch der Kracher zwischen Wolfsburg und den Bayern beim Streamingdienst zu sehen, was allerdings ein kostenpflichtiges Abo voraussetzt.

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Nächste Spiele WOB Bundesliga 11:55 FCB

Fans haben bei diesem Spitzenspiel jedoch noch zwei Alternativen: Zum einen überträgt MagentaSport das Duell ebenfalls im Pay-TV, da der Anbieter gleichfalls die Rechte an allen Ligaspielen hält.

Zum anderen läuft die Partie zwischen dem VfL und dem FCB im frei empfangbaren Fernsehen bei der ARD, die das Match zudem gratis im Livestream über die ARD-Mediathek sowie auf sportschau.de bereitstellt.

Kategorie Details Spiel VfL Wolfsburg – FC Bayern München Kostenpflichtige Optionen DAZN, MagentaSport Free-TV ARD (inkl. ARD-Mediathek und sportschau.de)

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga? Weltweit Live-Sport mit NordVPN streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga? Die wichtigsten Informationen zu den Übertragungen auf DAZN, MagentaSport und ARD

Fans, die sich für den DAZN-Stream entscheiden, hören am Mikrofon Kommentator Markus Theil, unterstützt von Expertin Carmen Höfflin.

Um 17:55 Uhr rollt heute der Ball zwischen Wolfsburg und München. MagentaSport meldet sich bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff mit der Vorberichterstattung.

Im frei empfangbaren Fernsehen geht die ARD um 17:50 Uhr auf Sendung – hier moderiert Claus Lufen, Stephanie Baczyk ist als Reporterin im Einsatz und Ex-Nationalspielerin Almuth Schult liefert als Expertin ihre Einschätzungen.

Sender / Anbieter On-Air-Team DAZN Kommentar: Markus Theil

Expertin: Carmen Höfflin MagentaSport (ab 17.25 Uhr) Keine Angabe ARD (ab 17.50 Uhr) Moderation: Claus Lufen

Reporterin: Stephanie Baczyk

Expertin: Almuth Schult

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga? Überblick über die Frauen-Bundesliga-Tabelle vor dem 10. Spieltag