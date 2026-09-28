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UEFA Nations League A
team-logoTürkei
Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu
team-logoItalien
Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Türkei vs. Italien in der Nations League?

Türkei - Italien
Türkei
Italien
UEFA Nations League A

Am zweiten Spieltag der Nations League trifft die Türkei auf Italien. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? Ist DAZN die einzige Möglichkeit oder zeigt auch ein Free-TV-Sender die Partie? GOAL erklärt alles zur Übertragung.

Nach dem ersten Spiel der neuen Nations-League-Saison wartet auf die Türkei und Italien bereits die nächste Aufgabe. Am heutigen Montagabend treffen beide Nationalmannschaften am zweiten Spieltag aufeinander, wobei die Türkei den italienischen Europameisterschafts-Teilnehmer in Bursa empfängt. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

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Vor heimischer Kulisse will die Türkei die nächsten Punkte sammeln und sich eine gute Ausgangsposition in der Gruppe verschaffen. Italien strebt derweil auch auswärts einen erfolgreichen Auftritt an und möchte ebenfalls wichtige Zähler für den weiteren Verlauf der Nations League einfahren.

Doch wo lässt sich Türkei gegen Italien heute live verfolgen?GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung und verrät, welcher Sender das Duell zeigt.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Türkei vs. Italien in der Nations League?

Türkei gegen Italien wird heute nicht im Free-TV übertragen. Weder ARD und ZDF noch ein anderer frei empfangbarer Privatsender zeigt das Duell der beiden Nationalmannschaften live.

Stattdessen ist DAZN die Anlaufstelle für Zuschauer in Deutschland. Der Streamingdienst überträgt die Nations-League-Partie exklusiv und zeigt das Aufeinandertreffen über die komplette Spielzeit.

Spiel

Türkei - Italien

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

2

Datum

28. September 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Timsah Arena, Bursa

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Türkei vs. Italien in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

DAZN steigt mit seiner Übertragung kurz vor dem Anpfiff in die Partie ein. Eine längere Vorberichterstattung ist damit nicht vorgesehen.

Am Mikrofon begleitet Carsten Fuß das Duell zwischen der Türkei und Italien. Er übernimmt den Kommentar und führt die Zuschauer durch die komplette Nations-League-Partie.

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Fußball heute live: Türkei vs. Italien bei DAZN

Übertragungsstart

20:40 Uhr

Kommentator

Carsten Fuß

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Türkei vs. Italien in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

04. Juni 2024

Freundschaftsspiel

Italien – Türkei

0:0

29. März 2022

Freundschaftsspiel

Türkei – Italien

2:3

11. Juni 2021

Europameisterschaft (Gruppe A)

Türkei – Italien

0:3

15. November 2006

Freundschaftsspiel

Italien – Türkei

1:1

20. November 2002

Freundschaftsspiel

Italien – Türkei

1:1

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