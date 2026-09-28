Nach dem ersten Spiel der neuen Nations-League-Saison wartet auf die Türkei und Italien bereits die nächste Aufgabe. Am heutigen Montagabend treffen beide Nationalmannschaften am zweiten Spieltag aufeinander, wobei die Türkei den italienischen Europameisterschafts-Teilnehmer in Bursa empfängt. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Vor heimischer Kulisse will die Türkei die nächsten Punkte sammeln und sich eine gute Ausgangsposition in der Gruppe verschaffen. Italien strebt derweil auch auswärts einen erfolgreichen Auftritt an und möchte ebenfalls wichtige Zähler für den weiteren Verlauf der Nations League einfahren.

Doch wo lässt sich Türkei gegen Italien heute live verfolgen?GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung und verrät, welcher Sender das Duell zeigt.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Türkei vs. Italien in der Nations League?

Türkei gegen Italien wird heute nicht im Free-TV übertragen. Weder ARD und ZDF noch ein anderer frei empfangbarer Privatsender zeigt das Duell der beiden Nationalmannschaften live.

Stattdessen ist DAZN die Anlaufstelle für Zuschauer in Deutschland. Der Streamingdienst überträgt die Nations-League-Partie exklusiv und zeigt das Aufeinandertreffen über die komplette Spielzeit.

Spiel Türkei - Italien Rahmen UEFA Nations League Spieltag 2 Datum 28. September 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Timsah Arena, Bursa Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenpflichtigen Livestream DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Türkei vs. Italien in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

DAZN steigt mit seiner Übertragung kurz vor dem Anpfiff in die Partie ein. Eine längere Vorberichterstattung ist damit nicht vorgesehen.

Am Mikrofon begleitet Carsten Fuß das Duell zwischen der Türkei und Italien. Er übernimmt den Kommentar und führt die Zuschauer durch die komplette Nations-League-Partie.

Fußball heute live: Türkei vs. Italien bei DAZN

Übertragungsstart 20:40 Uhr Kommentator Carsten Fuß

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Türkei vs. Italien in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle