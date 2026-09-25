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UEFA Nations League A
team-logoTürkei
Kocaeli Stadium
team-logoFrankreich
Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
Übersetzt von

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Türkei vs. Frankreich in der Nations League?

Türkei - Frankreich
Türkei
Frankreich
UEFA Nations League A

Frankreich bestreitet gegen die Türkei das erste Pflichtspiel unter Zinedine Zidane. Doch wo wird das Nations-League-Duell heute live übertragen – bei DAZN oder auch im Free-TV? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung.

Zum Auftakt der Nations League wartet auf Frankreich direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Equipe Tricolore ist am heutigen Freitag bei der Türkei zu Gast und bestreitet dabei ihr erstes Pflichtspiel unter Zinedine Zidane.

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Für den neuen französischen Nationaltrainer geht es im Kocaeli Stadyumu gleich um wichtige Punkte. Die Türkei will den WM-Halbfinalisten vor heimischer Kulisse ärgern und für einen erfolgreichen Start in die Nations League sorgen. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Doch wo lässt sich das Debüt von Zidane heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung der Partie zwischen der Türkei und Frankreich im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Türkei vs. Frankreich in der Nations League?

Wer die Premiere von Zidane komplett live verfolgen möchte, muss auf das Free-TV verzichten. Weder die öffentlich-rechtlichen Sender noch die privaten TV-Anstalten übertragen das Duell zwischen der Türkei und Frankreich.

Stattdessen ist die Partie ausschließlich im Pay-TV zu sehen. DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der Nations League und zeigt das Aufeinandertreffen über die gesamte Spielzeit. Für Zuschauer in Deutschland ist der Streamingdienst damit die einzige Möglichkeit, das Zidane-Debüt live zu verfolgen.

Spiel

Türkei - Frankreich

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

1

Datum

25. September 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu, Izmit

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Türkei vs. Frankreich in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Übertragung der Partie zwischen der Türkei und Frankreich erst kurz vor dem Anpfiff. Eine ausführliche Vorberichterstattung ist dabei nicht vorgesehen. Den Kommentar über die kompletten 90 Minuten übernimmt Stefan Galler.

Auf eine Konferenz müssen Zuschauer ebenfalls verzichten. Obwohl zeitgleich weitere Begegnungen der Nations League stattfinden, wird Türkei gegen Frankreich ausschließlich als Einzelspiel gezeigt.

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Fußball heute live: Türkei vs. Frankreich bei DAZN

Übertragungsstart

20:40 Uhr

Kommentator

Stefan Galler

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Türkei vs. Frankreich in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

14. Oktober 2019

EM-Qualifikation

Frankreich – Türkei

1:1

8. Juni 2019

EM-Qualifikation

Türkei – Frankreich

2:0

5. Juni 2009

Freundschaftsspiel

Frankreich – Türkei

1:0

26. Juni 2003

FIFA Confederations Cup

Frankreich – Türkei

3:2

15. November 2000

Freundschaftsspiel

Türkei – Frankreich

0:4


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