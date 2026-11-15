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UEFA Nations League A
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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Spanien vs. England in der Nations League?

UEFA Nations League A
Spanien - England
Spanien
England

Kracher in der Nations League: Heute stehen sich Spanien und England auf dem Rasen gegenüber. GOAL zeigt Euch, bei wem Ihr das Duell im TV und Livestream verfolgen könnt.

Treffen Spanien und England aufeinander, erwartet die Fans absolute Weltklasse. Um 20.45 Uhr empfängt der amtierende Welt- und Europameister heute die Auswahl von Coach Thomas Tuchel im Madrider Metropolitano, dem Stadion von Atletico Madrid.

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Bereits zum Auftakt der Nations League Ende September lieferten sich beide Teams ein packendes Hinspiel. Damals behielt La Roja im Londoner Wembley-Stadion knapp mit 3:2 die Oberhand. Während Anthony Gordon und Weltfußballer Harry Kane für die Three Lions einnetzten, schossen Lamine Yamal, Alex Baena und Mikel Oyarzabal die Spanier zum Auswärtssieg.

Wo ihr das heutige Duell zwischen Spanien und England live verfolgen könnt, fasst GOAL für euch zusammen.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Spanien vs. England in der Nations League?

Wenn Spanien und England aufeinandertreffen, ist Fußball auf höchstem Niveau praktisch vorprogrammiert. Wer das Spitzenspiel zum Ende der Nations-League-Gruppenphase nicht verpassen möchte, braucht allerdings eine bestimmte Plattform.

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15. Nov. 2026

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Ausgestrahlt wird das Duell im Livestream bei DAZN, wofür ein kostenpflichtiges Abo erforderlich ist.

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Eine zusätzliche Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es hingegen nicht geben: Im Free-TV läuft das Spiel des amtierenden Weltmeisters heute nicht.

Kategorie

Details

Begegnung

Spanien vs. England

Wettbewerb

UEFA Nations League (Abschluss der Gruppenphase)

Übertragung

Livestream bei DAZN

Kosten / Voraussetzung

Kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Free-TV

Keine Übertragung

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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Spanien vs. England in der Nations League?Informationen zur DAZN-Übertragung

Für das Duell zwischen Spanien und England setzt DAZN heute auf ein hochkarätiges Übertragungsteam.

Durch die kompletten 90 Minuten samt Nachspielzeit führt Euch Kommentator Uli Hebel. Unterstützt wird er dabei von Tobias Schweinsteiger, der das Geschehen mit seiner Erfahrung als Ex-Profi fachkundig einordnet. Der Ball rollt heute ab 20.45 Uhr in Madrid.

Kategorie

Details

Anpfiff

Heute, 20:45 Uhr

Kommentator

Uli Hebel

Experte

Tobias Schweinsteiger

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Spanien vs. England in der Nations League?

Die fünf letzten Ergebnisse von Spanien vs. England

Datum

Wettbewerb

Partie

Ergebnis

26.09.2026

UEFA Nations League

England vs. Spanien

2:3

14.07.2024

EM 2024 (Finale)

Spanien vs. England

2:1

15.10.2018

UEFA Nations League

Spanien vs. England

2:3

08.09.2018

UEFA Nations League

England vs. Spanien

1:2

15.11.2016

Freundschaftsspiel

England vs. Spanien

2:2

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