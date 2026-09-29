Nach dem erfolgreichen Auftakt wartet auf Albanien die nächste Aufgabe in der Nations League. Auf den 2:0-Sieg gegen Weißrussland folgt am heutigen Dienstag das Duell mit San Marino. Gegen den Außenseiter geht die Mannschaft von Trainer Sylvinho als Favorit in die Begegnung.

Angepfiffen wird die Partie am 29. September um 20.45 Uhr. Austragungsort ist das Stadio Olimpico di Serravalle in San Marino.

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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für San Marino vs. Albanien in der Nations League?

Wer San Marino gegen Albanien heute live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Übertragungsrechte an der Nations League liegen in Deutschland bei DAZN, weshalb der Streamingdienst auch dieses Duell in voller Länge zeigt.

Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es dagegen nicht. Bei DAZN müssen Zuschauer zudem nicht mit einer langen Vorberichterstattung rechnen. Die Übertragung beginnt erst wenige Minuten vor dem Anpfiff, sodass es genügt, sich kurz vor Spielbeginn in den Livestream einzuschalten.

Spiel San Marino - Albanien Rahmen UEFA Nations League Spieltag 2 Datum 29. September 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Stadio Olimpico di Serravalle, Serravalle Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenpflichtigen Livestream DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für San Marino vs. Albanien in der Nations League? - Die letzten fünf Länderspiele von Albanien

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 26. September 2026 UEFA Nations League Albanien - Weißrussland 2:0 06. Juni 2026 Freundschaftsspiel Albanien - Luxemburg 0:1 03. Juni 2026 Freundschaftsspiel Albanien - Israel 0:1 31. März 2026 Freundschaftsspiel Ukraine - Albanien 1:0 26. Juni 2026 WM-Qualifikation (Play-off) Polen - Albanien 2:1



