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UEFA Nations League C
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Stadio Olimpico San Marino
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für San Marino vs. Albanien in der Nations League?

San Marino - Albanien
San Marino
Albanien
UEFA Nations League C

Albanien ist am zweiten Spieltag der Nations League bei San Marino zu Gast. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? GOAL klärt auf, bei welchen Sendern die 90 Minuten im TV und Livestream zu sehen sind.

Nach dem erfolgreichen Auftakt wartet auf Albanien die nächste Aufgabe in der Nations League. Auf den 2:0-Sieg gegen Weißrussland folgt am heutigen Dienstag das Duell mit San Marino. Gegen den Außenseiter geht die Mannschaft von Trainer Sylvinho als Favorit in die Begegnung.

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Angepfiffen wird die Partie am 29. September um 20.45 Uhr. Austragungsort ist das Stadio Olimpico di Serravalle in San Marino.

Doch wo lässt sich San Marino gegen Albanien heute live verfolgen?SPOXliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für San Marino vs. Albanien in der Nations League?

Wer San Marino gegen Albanien heute live verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Übertragungsrechte an der Nations League liegen in Deutschland bei DAZN, weshalb der Streamingdienst auch dieses Duell in voller Länge zeigt.

Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es dagegen nicht. Bei DAZN müssen Zuschauer zudem nicht mit einer langen Vorberichterstattung rechnen. Die Übertragung beginnt erst wenige Minuten vor dem Anpfiff, sodass es genügt, sich kurz vor Spielbeginn in den Livestream einzuschalten.

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Spiel

San Marino - Albanien

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

2

Datum

29. September 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Stadio Olimpico di Serravalle, Serravalle

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für San Marino vs. Albanien in der Nations League? - Die letzten fünf Länderspiele von Albanien

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

26. September 2026

UEFA Nations League

Albanien - Weißrussland

2:0

06. Juni 2026

Freundschaftsspiel

Albanien - Luxemburg

0:1

03. Juni 2026

Freundschaftsspiel

Albanien - Israel

0:1

31. März 2026

Freundschaftsspiel

Ukraine - Albanien

1:0

26. Juni 2026

WM-Qualifikation (Play-off)

Polen - Albanien

2:1


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