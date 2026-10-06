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UEFA Nations League A
team-logoKroatien
Stadion Poljud
team-logoSpanien
Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
Unterstützt von

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. Spanien in der Nations League?

Kroatien - Spanien
Kroatien
Spanien
UEFA Nations League A

Luka Modric und Lamine Yamal stehen sich erneut gegenüber: Im Rückspiel der Nations League trifft Kroatien auf Spanien. Doch wo ist das Duell heute live zu sehen? GOAL klärt auf, ob die Partie ausschließlich bei DAZN läuft oder auch im Free-TV übertragen wird.

Nach dem klaren 4:1 im ersten Duell steht für Spanien bereits das nächste Aufeinandertreffen mit Kroatien an. Diesmal reisen die Spanier nach Split, wo die Gastgeber am heutigen Dienstag im heimischen Poljud-Stadion auf den Welt- und Europameister warten. Die Partie des vierten Spieltags der Nations League beginnt um 20.45 Uhr.

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Im Hinspiel dauerte es gerade einmal zwei Minuten, ehe Lamine Yamal Spanien in Führung brachte. Kroatien fand zwar durch Dion Drena Beljo (28.) zurück ins Spiel, doch Marc Pubill stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sorgten Yamal (63.) und Nico Williams (89.) schließlich für klare Verhältnisse.

Doch wo wird das Duell zwischen Kroatien und Spanien heute live übertragen?GOAL hat die Information parat, auf welchem Sender und bei welchem Anbieter das Nations-League-Spiel im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. Spanien in der Nations League?

Wer das Rückspiel zwischen Kroatien und Spanien live sehen möchte, kommt erneut an DAZN nicht vorbei. Der Streamingdienst hält in Deutschland die Übertragungsrechte an der Nations League und zeigt daher auch das zweite Duell der beiden Mannschaften in voller Länge. Ausgenommen sind lediglich die Partien der deutschen Nationalmannschaft.

Im Free-TV wird Kroatien gegen Spanien dagegen nicht übertragen. Eine kostenlose TV-Alternative zu DAZN gibt es somit nicht.

Spiel

Kroatien - Spanien

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

4

Datum

6. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Stadion Poljud, Split

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. Spanien in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Kurz vor dem Anpfiff schaltet DAZN zur Partie zwischen Kroatien und Spanien. Viel Zeit für eine ausführliche Einstimmung bleibt dabei nicht, eine umfangreiche Vorberichterstattung ist nicht geplant.

Für die passende Einordnung während des Spiels sorgt Jan Platte. Der Kommentator ist regelmäßig auch bei den Übertragungen von LaLiga im Einsatz und begleitet die 90 Minuten aus Split.

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Fußball heute live: Kroatien vs. Spanien bei DAZN

Übertragungsstart

20:40 Uhr

Kommentator

Jan Platte

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. Spanien in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

29.09.2026

UEFA Nations League (Liga A)

Spanien – Kroatien

4:1

15.06.2024

Europameisterschaft (Gruppenphase)

Spanien – Kroatien

3:0

18.06.2023

UEFA Nations League (Finale)

Kroatien – Spanien

4:5 n.E. (0:0)

28.06.2021

Europameisterschaft (Achtelfinale)

Kroatien – Spanien

3:5 n.V. (3:3)

15.11.2018

UEFA Nations League (Liga A)

Kroatien – Spanien

3:2

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