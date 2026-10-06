Nach dem klaren 4:1 im ersten Duell steht für Spanien bereits das nächste Aufeinandertreffen mit Kroatien an. Diesmal reisen die Spanier nach Split, wo die Gastgeber am heutigen Dienstag im heimischen Poljud-Stadion auf den Welt- und Europameister warten. Die Partie des vierten Spieltags der Nations League beginnt um 20.45 Uhr.

Im Hinspiel dauerte es gerade einmal zwei Minuten, ehe Lamine Yamal Spanien in Führung brachte. Kroatien fand zwar durch Dion Drena Beljo (28.) zurück ins Spiel, doch Marc Pubill stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sorgten Yamal (63.) und Nico Williams (89.) schließlich für klare Verhältnisse.

Doch wo wird das Duell zwischen Kroatien und Spanien heute live übertragen?GOAL hat die Information parat, auf welchem Sender und bei welchem Anbieter das Nations-League-Spiel im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. Spanien in der Nations League?

Wer das Rückspiel zwischen Kroatien und Spanien live sehen möchte, kommt erneut an DAZN nicht vorbei. Der Streamingdienst hält in Deutschland die Übertragungsrechte an der Nations League und zeigt daher auch das zweite Duell der beiden Mannschaften in voller Länge. Ausgenommen sind lediglich die Partien der deutschen Nationalmannschaft.

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Im Free-TV wird Kroatien gegen Spanien dagegen nicht übertragen. Eine kostenlose TV-Alternative zu DAZN gibt es somit nicht.

Spiel Kroatien - Spanien Rahmen UEFA Nations League Spieltag 4 Datum 6. Oktober 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Stadion Poljud, Split Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenpflichtigen Livestream DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. Spanien in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Kurz vor dem Anpfiff schaltet DAZN zur Partie zwischen Kroatien und Spanien. Viel Zeit für eine ausführliche Einstimmung bleibt dabei nicht, eine umfangreiche Vorberichterstattung ist nicht geplant.

Für die passende Einordnung während des Spiels sorgt Jan Platte. Der Kommentator ist regelmäßig auch bei den Übertragungen von LaLiga im Einsatz und begleitet die 90 Minuten aus Split.

Fußball heute live: Kroatien vs. Spanien bei DAZN

Übertragungsstart 20:40 Uhr Kommentator Jan Platte

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. Spanien in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle