Ein echtes Topspiel steht am dritten Spieltag der Nations League auf dem Programm. In Rijeka empfängt Kroatien am heutigen Samstag England. Luka Modric und Co. bekommen es dabei mit der Auswahl um Harry Kane und Jude Bellingham zu tun. Der Anpfiff erfolgt bereits um 18 Uhr.

In der Gruppe führt Spanien die Tabelle mit sechs Punkten aus zwei Spielen an. Dahinter liegen Kroatien und England mit jeweils drei Zählern. Beide Mannschaften mussten sich bislang den Spaniern geschlagen geben, wobei England zuletzt mit einem 2:0 gegen Tschechien zurück in die Erfolgsspur fand.

Doch wo lässt sich Kroatien gegen England heute live verfolgen?SPOXliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. England in der Nations League?

Wer das Duell zwischen Kroatien und England heute live verfolgen möchte, ist bei DAZN richtig. Der Streamingdienst zeigt die Partie aus Rijeka über die komplette Spielzeit.

In Deutschland ist DAZN damit die einzige Anlaufstelle für die Liveübertragung. Der Anbieter besitzt die Rechte an der Nations League und überträgt die Begegnungen mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es für Kroatien gegen England somit nicht.

Spiel Kroatien - England Rahmen UEFA Nations League Spieltag 3 Datum 3. Oktober 2026 Anstoß 18:00 Uhr Ort Stadion HNK Rijeka Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenpflichtigen Livestream DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. England in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN begleitet Uli Hebel das Duell zwischen Kroatien und England als Kommentator. Unterstützung erhält er von Max Nicu, der als Co-Kommentator beziehungsweise Experte mit dabei ist.

Die Liveübertragung des Einzelspiels beginnt beim Streamingdienst wenige Minuten vor dem Anpfiff. Eine längere Vorberichterstattung ist somit nicht vorgesehen.

Fußball heute live: Kroatien vs. England bei DAZN

Kommentator Uli Hebel Experte / Co-Kommentator Max Nicu

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