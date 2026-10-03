Ein echtes Topspiel steht am dritten Spieltag der Nations League auf dem Programm. In Rijeka empfängt Kroatien am heutigen Samstag England. Luka Modric und Co. bekommen es dabei mit der Auswahl um Harry Kane und Jude Bellingham zu tun. Der Anpfiff erfolgt bereits um 18 Uhr.
In der Gruppe führt Spanien die Tabelle mit sechs Punkten aus zwei Spielen an. Dahinter liegen Kroatien und England mit jeweils drei Zählern. Beide Mannschaften mussten sich bislang den Spaniern geschlagen geben, wobei England zuletzt mit einem 2:0 gegen Tschechien zurück in die Erfolgsspur fand.
Doch wo lässt sich Kroatien gegen England heute live verfolgen?SPOXliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.
Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. England in der Nations League?
Wer das Duell zwischen Kroatien und England heute live verfolgen möchte, ist bei DAZN richtig. Der Streamingdienst zeigt die Partie aus Rijeka über die komplette Spielzeit.
In Deutschland ist DAZN damit die einzige Anlaufstelle für die Liveübertragung. Der Anbieter besitzt die Rechte an der Nations League und überträgt die Begegnungen mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es für Kroatien gegen England somit nicht.
Spiel
Kroatien - England
Rahmen
UEFA Nations League
Spieltag
3
Datum
3. Oktober 2026
Anstoß
18:00 Uhr
Ort
Stadion HNK Rijeka
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenpflichtigen Livestream
DAZN
Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. England in der Nations League? - Übertragung bei DAZN
Bei DAZN begleitet Uli Hebel das Duell zwischen Kroatien und England als Kommentator. Unterstützung erhält er von Max Nicu, der als Co-Kommentator beziehungsweise Experte mit dabei ist.
Die Liveübertragung des Einzelspiels beginnt beim Streamingdienst wenige Minuten vor dem Anpfiff. Eine längere Vorberichterstattung ist somit nicht vorgesehen.
Fußball heute live: Kroatien vs. England bei DAZN
Kommentator
Uli Hebel
Experte / Co-Kommentator
Max Nicu
Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. England in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle
Datum
Wettbewerb
Begegnung
Ergebnis
17.06.2026
Weltmeisterschaft
England – Kroatien
4:2
13.06.2021
Europameisterschaft
England – Kroatien
1:0
18.11.2018
UEFA Nations League
England – Kroatien
2:1
12.10.2018
UEFA Nations League
Kroatien – England
0:0
11.07.2018
Weltmeisterschaft (Halbfinale)
Kroatien – England
2:1 n.V.