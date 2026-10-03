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UEFA Nations League A
team-logoKroatien
Stadion Rujevica
team-logoEngland
Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. England in der Nations League?

Kroatien - England
Kroatien
England
UEFA Nations League A

Kroatien und England treffen am dritten Spieltag der Nations League aufeinander. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Ein echtes Topspiel steht am dritten Spieltag der Nations League auf dem Programm. In Rijeka empfängt Kroatien am heutigen Samstag England. Luka Modric und Co. bekommen es dabei mit der Auswahl um Harry Kane und Jude Bellingham zu tun. Der Anpfiff erfolgt bereits um 18 Uhr.

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In der Gruppe führt Spanien die Tabelle mit sechs Punkten aus zwei Spielen an. Dahinter liegen Kroatien und England mit jeweils drei Zählern. Beide Mannschaften mussten sich bislang den Spaniern geschlagen geben, wobei England zuletzt mit einem 2:0 gegen Tschechien zurück in die Erfolgsspur fand.

Doch wo lässt sich Kroatien gegen England heute live verfolgen?SPOXliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. England in der Nations League?

Wer das Duell zwischen Kroatien und England heute live verfolgen möchte, ist bei DAZN richtig. Der Streamingdienst zeigt die Partie aus Rijeka über die komplette Spielzeit.

In Deutschland ist DAZN damit die einzige Anlaufstelle für die Liveübertragung. Der Anbieter besitzt die Rechte an der Nations League und überträgt die Begegnungen mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es für Kroatien gegen England somit nicht.

Spiel

Kroatien - England

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

3

Datum

3. Oktober 2026

Anstoß

18:00 Uhr

Ort

Stadion HNK Rijeka

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. England in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN begleitet Uli Hebel das Duell zwischen Kroatien und England als Kommentator. Unterstützung erhält er von Max Nicu, der als Co-Kommentator beziehungsweise Experte mit dabei ist.

Die Liveübertragung des Einzelspiels beginnt beim Streamingdienst wenige Minuten vor dem Anpfiff. Eine längere Vorberichterstattung ist somit nicht vorgesehen.

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Fußball heute live: Kroatien vs. England bei DAZN

Kommentator

Uli Hebel

Experte / Co-Kommentator

Max Nicu

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Kroatien vs. England in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

17.06.2026

Weltmeisterschaft

England – Kroatien

4:2

13.06.2021

Europameisterschaft

England – Kroatien

1:0

18.11.2018

UEFA Nations League

England – Kroatien

2:1

12.10.2018

UEFA Nations League

Kroatien – England

0:0

11.07.2018

Weltmeisterschaft (Halbfinale)

Kroatien – England

2:1 n.V.

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