Frankreich, Italien, Belgien – und nun erneut Italien: Für die Türkei endet die aktuelle Länderspielperiode mit einem weiteren Duell gegen die Squadra Azzurra. Nach der 1:4-Niederlage vor heimischer Kulisse steht nun das Rückspiel auf dem Programm.

Diesmal tritt die türkische Nationalmannschaft auswärts an. Im Rahmen der Nations League geht es für Arda Güler und Co. ins Stadio Renato Dall'Ara nach Bologna. Der Anpfiff erfolgt am heutigen Montag um 20.45 Uhr.

Doch wo lässt sich Italien gegen die Türkei heute live verfolgen?GOALverrät, welcher Sender das Nations-League-Duell im TV und Livestream überträgt.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Italien vs. Türkei in der Nations League?

Wer Italien gegen die Türkei heute live verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streamingdienst besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte an der Nations League und zeigt deshalb auch das Duell in Bologna über die komplette Spielzeit.

Nächste Spiele ITA UEFA Nations League A 14:45 TUR

Eine Alternative im Free-TV gibt es dagegen nicht. Kein frei empfangbarer Sender überträgt Italien gegen die Türkei heute in voller Länge. Wer die Partie live sehen möchte, ist somit auf das Angebot von DAZN angewiesen.

Spiel Italien - Türkei Rahmen UEFA Nations League Spieltag 4 Datum 5. Oktober 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Stadio Renato Dall'Ara, Bologna Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenpflichtigen Livestream DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Italien vs. Türkei in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN übernimmt Carsten Fuß den Kommentar zum Duell zwischen Italien und der Türkei. Die Übertragung startet wenige Minuten vor dem Anpfiff und begleitet die Zuschauer durch die kompletten 90 Minuten.

Obwohl zeitgleich weitere Partien der Nations League stattfinden, bietet DAZN keine Konferenz an. Italien gegen die Türkei ist beim Streamingdienst daher ausschließlich im Einzelspiel zu sehen.

Fußball heute live: Italien vs. Türkei bei DAZN

Übertragungsbeginn 20:40 Uhr Kommentator Carsten Fuß

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Italien vs. Türkei in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle