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UEFA Nations League A
team-logoItalien
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoTürkei
Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Italien vs. Türkei in der Nations League?

Italien - Türkei
Italien
Türkei
UEFA Nations League A

Nach der deutlichen 1:4-Niederlage im Hinspiel will die Türkei gegen Italien Wiedergutmachung betreiben. Doch wo wird das Nations-League-Duell heute live übertragen? GOAL informiert darüber, wie sich die Partie im TV und Livestream verfolgen lässt.

Frankreich, Italien, Belgien – und nun erneut Italien: Für die Türkei endet die aktuelle Länderspielperiode mit einem weiteren Duell gegen die Squadra Azzurra. Nach der 1:4-Niederlage vor heimischer Kulisse steht nun das Rückspiel auf dem Programm.

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Diesmal tritt die türkische Nationalmannschaft auswärts an. Im Rahmen der Nations League geht es für Arda Güler und Co. ins Stadio Renato Dall'Ara nach Bologna. Der Anpfiff erfolgt am heutigen Montag um 20.45 Uhr.

Doch wo lässt sich Italien gegen die Türkei heute live verfolgen?GOALverrät, welcher Sender das Nations-League-Duell im TV und Livestream überträgt.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Italien vs. Türkei in der Nations League?

Wer Italien gegen die Türkei heute live verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streamingdienst besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte an der Nations League und zeigt deshalb auch das Duell in Bologna über die komplette Spielzeit.

Eine Alternative im Free-TV gibt es dagegen nicht. Kein frei empfangbarer Sender überträgt Italien gegen die Türkei heute in voller Länge. Wer die Partie live sehen möchte, ist somit auf das Angebot von DAZN angewiesen.

Spiel

Italien - Türkei

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

4

Datum

5. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Italien vs. Türkei in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN übernimmt Carsten Fuß den Kommentar zum Duell zwischen Italien und der Türkei. Die Übertragung startet wenige Minuten vor dem Anpfiff und begleitet die Zuschauer durch die kompletten 90 Minuten.

Obwohl zeitgleich weitere Partien der Nations League stattfinden, bietet DAZN keine Konferenz an. Italien gegen die Türkei ist beim Streamingdienst daher ausschließlich im Einzelspiel zu sehen.

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Fußball heute live: Italien vs. Türkei bei DAZN

Übertragungsbeginn

20:40 Uhr

Kommentator

Carsten Fuß

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Italien vs. Türkei in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

28.09.2026

UEFA Nations League

Türkei – Italien

1:4

04.06.2024

Freundschaftsspiel

Italien – Türkei

0:0

29.03.2022

Freundschaftsspiel

Türkei – Italien

2:3

11.06.2021

Europameisterschaft

Türkei – Italien

0:3

15.11.2006

Freundschaftsspiel

Italien – Türkei

1:1

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