Neben der deutschen Nationalmannschaft gehört Italien zu den Teams, die in den vergangenen Jahren am deutlichsten hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben sind. Inzwischen hat die Squadra Azzurra sogar drei Weltmeisterschaften in Folge verpasst – die letzte Teilnahme liegt bereits bis zum Turnier 2014 in Brasilien zurück. Um den dringend benötigten Wandel einzuleiten, forciert Trainer Roberto Mancini einen harten Umbruch und baut vermehrt auf junge, international noch unerfahrene Talente.

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Im kommenden Duell wartet mit den Franzosen allerdings eine schier übermächtige Aufgabe. Angefangen bei Cheftrainer Zinedine Zidane bietet Frankreich ein absolutes Starensemble auf: Neben Kylian Mbappe gehören Akteure wie Michael Olise, Dayot Upamecano, Rayan Cherki oder Desire Doue zum hochkarätigen Aufgebot. Zudem hat Zidane für eine echte Überraschung gesorgt, indem er Wolfsburgs Rechtsverteidiger Sael Kumbedi erstmals in den Kader der Equipe Tricolore berufen hat.

Am heutigen Donnerstag um 20:45 Uhr steht in Mailand also der mit Spannung erwartete Kracher zwischen Italien und Frankreich an - das Hinspiel ging 1:1 aus. Bei GOAL erfahrt Ihr, wo die gesamte Begegnung live übertragen wird.

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Wer das geschichtsträchtige Aufeinandertreffen zwischen Italien und Frankreich live verfolgen möchte, wird beim Streamingdienst DAZN fündig. Dort steht ein Livestream für das gesamte Nations-League-Spiel bereit. Für den Zugriff auf die Übertragung ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Fußballfans, die auf eine kostenfreie Option im klassischen Fernsehen hoffen, werden enttäuscht: Eine Übertragung der Partie im Free-TV gibt es am heutigen Abend nicht.

Kategorie Details Spiel Italien vs. Frankreich Livestream DAZN (kostenpflichtig) Free-TV Keine Übertragung

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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Italien vs. Frankreich in der Nations League? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf DAZN

Die Partie im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion wird am heutigen Abend um 20:45 Uhr angepfiffen. DAZN ist pünktlich mit dem Anstoß mit der Live-Übertragung da, damit keine Sekunde der Begegnung verloren geht.

Als Kommentator begleitet Marcel Seifert das Geschehen auf dem Rasen, während Christian Bernhard den Zuschauern während dieses Nations-League-Krachers als Experte mit Analysen zur Seite steht.

Kategorie Details Stadion Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand) Anstoßzeit 20:45 Uhr Kommentator Marcel Seifert Experte Christian Bernhard

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Italien vs. Frankreich in der Nations League? Die Tabelle der Italien- und Frankreich-Gruppe in der Nations League