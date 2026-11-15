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UEFA Nations League A
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Matmut Atlantique
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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Frankreich vs. Türkei in der Nations League?

UEFA Nations League A
Frankreich - Türkei
Frankreich
Türkei

Frankreich gegen Türkei heißt das heutige Duell am 6. Spieltag der Nations League. GOAL verrät Euch, wo das Match im TV und Livestream gezeigt wird.

Im letzten Gruppenspiel der Nations League trifft Frankreich vor heimischer Kulisse auf die Türkei. Der Anpfiff im Stade Matmut-Atlantique in Bordeaux erfolgt heute um 20:45 Uhr. Während die türkische Auswahl im bisherigen Turnierverlauf einige Schwierigkeiten offenbarte, präsentierte sich die Equipe Tricolore gewohnt stark.

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Dennoch ging es im ersten Aufeinandertreffen eng zu: Zum Auftakt am 1. Spieltag siegten die Franzosen im Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu knapp durch ein Tor von Real-Madrid-Angreifer Kylian Mbappe. Im weiteren Verlauf der Begegnung flog zudem der türkische Schlussmann Ugurcan Cakir mit Rot vom Platz.

Wo aber wird das zweite Aufeinandertreffen von Frankreich und der Türkei am heutigen Sonntag live gezeigt? Bei GOAL erfahrt Ihr alle Details.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Frankreich vs. Türkei in der Nations League?

Fans, die das Kräftemessen zwischen Frankreich und der Türkei in der Nations League heute live sehen wollen, müssen auf einen einzigen Anbieter zurückgreifen. Das Match läuft exklusiv bei DAZN.

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UEFA Nations League A

15. Nov. 2026

TUR

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Im Free-TV oder auf anderen Sendern wird die Partie heute nicht ausgestrahlt.

Kategorie

Details

Spiel

Frankreich – Türkei

Livestream

DAZN

Free-TV

Keine Übertragung

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Frankreich vs. Türkei in der Nations League?

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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Frankreich vs. Türkei in der Nations League? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf DAZN

Um den Livestream bei DAZN abzurufen, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Der Anbieter überträgt das Duell zwischen Frankreich und der Türkei zudem auf dem linearen TV-Kanal DAZN 2.

Über die gesamten 90 Minuten führt Euch Kommentator Michael Born durch das Geschehen auf dem Platz in Bordeaux.

Kategorie

Details

Übertragung auf:

DAZN 2, kostenpflichtiges Abo erforderlich

Kommentator

Michael Born

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Frankreich vs. Türkei in der Nations League?

Die fünf letzten Spiele zwischen Frankreich und Türkei

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

25.09.2026

UEFA Nations League

Türkei – Frankreich

0:1

14.10.2019

EM-Qualifikation

Frankreich – Türkei

1:1

08.06.2019

EM-Qualifikation

Türkei – Frankreich

2:0

05.06.2009

Freundschaftsspiel

Frankreich – Türkei

1:0

26.06.2003

Confederations Cup

Frankreich – Türkei

3:2

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