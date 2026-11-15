Im letzten Gruppenspiel der Nations League trifft Frankreich vor heimischer Kulisse auf die Türkei. Der Anpfiff im Stade Matmut-Atlantique in Bordeaux erfolgt heute um 20:45 Uhr. Während die türkische Auswahl im bisherigen Turnierverlauf einige Schwierigkeiten offenbarte, präsentierte sich die Equipe Tricolore gewohnt stark.

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Dennoch ging es im ersten Aufeinandertreffen eng zu: Zum Auftakt am 1. Spieltag siegten die Franzosen im Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu knapp durch ein Tor von Real-Madrid-Angreifer Kylian Mbappe. Im weiteren Verlauf der Begegnung flog zudem der türkische Schlussmann Ugurcan Cakir mit Rot vom Platz.

Wo aber wird das zweite Aufeinandertreffen von Frankreich und der Türkei am heutigen Sonntag live gezeigt? Bei GOAL erfahrt Ihr alle Details.

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Im Free-TV oder auf anderen Sendern wird die Partie heute nicht ausgestrahlt.

Kategorie Details Spiel Frankreich – Türkei Livestream DAZN Free-TV Keine Übertragung

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Über die gesamten 90 Minuten führt Euch Kommentator Michael Born durch das Geschehen auf dem Platz in Bordeaux.

Kategorie Details Übertragung auf: DAZN 2, kostenpflichtiges Abo erforderlich Kommentator Michael Born

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