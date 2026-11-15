Im letzten Gruppenspiel der Nations League trifft Frankreich vor heimischer Kulisse auf die Türkei. Der Anpfiff im Stade Matmut-Atlantique in Bordeaux erfolgt heute um 20:45 Uhr. Während die türkische Auswahl im bisherigen Turnierverlauf einige Schwierigkeiten offenbarte, präsentierte sich die Equipe Tricolore gewohnt stark.
Dennoch ging es im ersten Aufeinandertreffen eng zu: Zum Auftakt am 1. Spieltag siegten die Franzosen im Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu knapp durch ein Tor von Real-Madrid-Angreifer Kylian Mbappe. Im weiteren Verlauf der Begegnung flog zudem der türkische Schlussmann Ugurcan Cakir mit Rot vom Platz.
Wo aber wird das zweite Aufeinandertreffen von Frankreich und der Türkei am heutigen Sonntag live gezeigt? Bei GOAL erfahrt Ihr alle Details.
Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Frankreich vs. Türkei in der Nations League?
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Im Free-TV oder auf anderen Sendern wird die Partie heute nicht ausgestrahlt.
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Spiel
Frankreich – Türkei
Livestream
DAZN
Free-TV
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Über die gesamten 90 Minuten führt Euch Kommentator Michael Born durch das Geschehen auf dem Platz in Bordeaux.
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Übertragung auf:
DAZN 2, kostenpflichtiges Abo erforderlich
Kommentator
Michael Born
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Die fünf letzten Spiele zwischen Frankreich und Türkei
Datum
Wettbewerb
Begegnung
Ergebnis
25.09.2026
UEFA Nations League
Türkei – Frankreich
0:1
14.10.2019
EM-Qualifikation
Frankreich – Türkei
1:1
08.06.2019
EM-Qualifikation
Türkei – Frankreich
2:0
05.06.2009
Freundschaftsspiel
Frankreich – Türkei
1:0
26.06.2003
Confederations Cup
Frankreich – Türkei
3:2