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UEFA Nations League A
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Stade de France
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Frankreich vs. Italien in der Nations League?

Frankreich - Italien
Frankreich
Italien
UEFA Nations League A

Frankreich und Italien, zwei Schwergewichte des internationalen Fußballs, treffen in der Nations League aufeinander. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? GOAL erklärt, wie sich die Partie im TV und Livestream verfolgen lässt.

Ein echtes Traditionsduell wartet am heutigen Freitag in der Nations League. Frankreich und Italien treffen im Stade de France in Saint-Denis aufeinander und kämpfen dabei um die nächsten wichtigen Punkte. Zweimaliger Weltmeister trifft auf viermaligen Weltmeister, der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

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Frankreich geht mit einer makellosen Bilanz in die Partie. Unter dem neuen Nationaltrainer Zinedine Zidane gelangen bislang zwei Siege – jeweils mit 1:0 gegen die Türkei und Belgien. Italien feierte nach der 0:2-Niederlage gegen Belgien zuletzt einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen die Türkei.

Doch wo lässt sich Frankreich gegen Italien heute live verfolgen?SPOXliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Frankreich vs. Italien in der Nations League?

Wer Frankreich gegen Italien heute über die komplette Spielzeit live verfolgen möchte, muss auf das deutsche Free-TV verzichten. Kein frei empfangbarer Sender zeigt das Nations-League-Duell live.

Eine Übertragung gibt es dennoch: DAZN zeigt die Partie im Pay-TV. Der kostenpflichtige Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an der Nations League und überträgt entsprechend auch das Duell zwischen der Équipe Tricolore und der Squadra Azzurra in voller Länge.

Spiel

Frankreich - Italien

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

3

Datum

2. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Stade de France, St. Dennis, Paris

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Frankreich vs. Italien in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Liveübertragung von Frankreich gegen Italien heute wenige Minuten vor dem Anpfiff. Eine ausführliche Vorberichterstattung ist dabei nicht vorgesehen.

Stefan Galler übernimmt den Kommentar zum Duell der beiden Weltmeister. Unterstützt wird er von Italien-Experte Christian Bernhard, der als Co-Kommentator an seiner Seite dabei ist und die Partie mit seiner Expertise begleitet.

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Fußball heute live: Frankreich vs. Italien bei DAZN

Kommentator

Stefan Galler

Experte / Co-Kommentator

Christian Bernhard

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Frankreich vs. Italien in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

17. November 2024

UEFA Nations League

Italien – Frankreich

1:3

06. September 2024

UEFA Nations League

Frankreich – Italien

1:3

01. Juni 2018

Freundschaftsspiel

Frankreich – Italien

3:1

01. September 2016

Freundschaftsspiel

Italien – Frankreich

1:3

14. November 2012

Freundschaftsspiel

Italien – Frankreich

1:2

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