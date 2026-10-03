Albanien hat in der Nations League bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen. Nach dem 2:0 gegen Belarus legte das Team von Sylvinho mit einem 3:0-Erfolg bei San Marino nach. Nun wartet mit Finnland die nächste Aufgabe auf die Albaner. Das Duell steigt am heutigen Samstag, den 3. Oktober, ab 15 Uhr im Olympiastadion von Helsinki.

Auch die Finnen sind bislang noch ungeschlagen und haben dabei noch kein Gegentor kassiert. Nach einem deutlichen 7:0 gegen San Marino folgte ein torloses Unentschieden gegen Belarus. In der Tabelle von Gruppe eins der Liga C liegt Finnland mit vier Punkten hinter Albanien, das sechs Zähler auf dem Konto hat.

Doch wo lässt sich das Duell zwischen Finnland und Albanien heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Finnland vs. Albanien in der Nations League?

Wer Finnland gegen Albanien heute live verfolgen möchte, muss auf das Free-TV verzichten. Das liegt allerdings nicht an der Bedeutung des Duells, sondern an der aktuellen Rechteverteilung der Nations League: Sobald die deutsche Nationalmannschaft nicht beteiligt ist, gibt es in Deutschland keine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Spiele des DFB-Teams teilen sich ARD, ZDF und RTL, während die übrigen Begegnungen bei DAZN zu sehen sind. Entsprechend zeigt der Streamingdienst auch Finnland gegen Albanien exklusiv und über die komplette Spielzeit. Die Übertragung aus Helsinki startet wenige Minuten vor dem Anpfiff.

Spiel Finnland - Albanien Rahmen UEFA Nations League Spieltag 3 Datum 3. Oktober 2026 Anstoß 15:00 Uhr Ort Olympiastadion Helsinki Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenpflichtigen Livestream DAZN

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