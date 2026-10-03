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UEFA Nations League C
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Olympiastadion
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Finnland vs. Albanien in der Nations League?

Finnland - Albanien
Finnland
Albanien
UEFA Nations League C

Für Albanien geht es in der Nations League mit dem Auswärtsspiel in Finnland weiter. Doch wo lässt sich das Duell heute live verfolgen? GOAL teilt mit, auf welchem Sender die Partie im TV und Livestream übertragen wird.

Albanien hat in der Nations League bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen. Nach dem 2:0 gegen Belarus legte das Team von Sylvinho mit einem 3:0-Erfolg bei San Marino nach. Nun wartet mit Finnland die nächste Aufgabe auf die Albaner. Das Duell steigt am heutigen Samstag, den 3. Oktober, ab 15 Uhr im Olympiastadion von Helsinki.

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Auch die Finnen sind bislang noch ungeschlagen und haben dabei noch kein Gegentor kassiert. Nach einem deutlichen 7:0 gegen San Marino folgte ein torloses Unentschieden gegen Belarus. In der Tabelle von Gruppe eins der Liga C liegt Finnland mit vier Punkten hinter Albanien, das sechs Zähler auf dem Konto hat.

Doch wo lässt sich das Duell zwischen Finnland und Albanien heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Finnland vs. Albanien in der Nations League?

Wer Finnland gegen Albanien heute live verfolgen möchte, muss auf das Free-TV verzichten. Das liegt allerdings nicht an der Bedeutung des Duells, sondern an der aktuellen Rechteverteilung der Nations League: Sobald die deutsche Nationalmannschaft nicht beteiligt ist, gibt es in Deutschland keine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Spiele des DFB-Teams teilen sich ARD, ZDF und RTL, während die übrigen Begegnungen bei DAZN zu sehen sind. Entsprechend zeigt der Streamingdienst auch Finnland gegen Albanien exklusiv und über die komplette Spielzeit. Die Übertragung aus Helsinki startet wenige Minuten vor dem Anpfiff.

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Spiel

Finnland - Albanien

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

3

Datum

3. Oktober 2026

Anstoß

15:00 Uhr

Ort

Olympiastadion Helsinki

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Finnland vs. Albanien in der Nations League? - Die letzten fünf Länderspiele von Albanien

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

29.09.2026

UEFA Nations League

San Marino – Albanien

0:3

26.09.2026

UEFA Nations League

Albanien – Belarus

2:0

06.06.2026

Freundschaftsspiel

Albanien – Luxemburg

0:1

03.06.2026

Freundschaftsspiel

Albanien – Israel

0:1

31.03.2026

Freundschaftsspiel

Ukraine – Albanien

1:0

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