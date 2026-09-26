Zum Auftakt der Nations League wartet gleich ein echtes Spitzenspiel. England empfängt am heutigen Samstag, den 26. September, Spanien im Londoner Wembley-Stadion.

Damit kommt es zur Neuauflage des EM-Finals von 2024. Damals setzte sich Spanien gegen die Three Lions durch, nun treffen beide Nationalmannschaften erneut aufeinander – diesmal im Rahmen der Nations League. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Doch wo lässt sich England gegen Spanien heute live verfolgen?GOALzeigt, wie das Duell im TV und Livestream übertragen wird.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für England vs. Spanien in der Nations League?

England gegen Spanien wird heute nicht im Free-TV übertragen. Wer das Duell der beiden europäischen Top-Nationalmannschaften live verfolgen möchte, muss daher auf einen kostenpflichtigen Anbieter zurückgreifen.

Die komplette Partie ist beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Der Anbieter verfügt über die Übertragungsrechte an der Nations League und zeigt das Spitzenspiel über die gesamten 90 Minuten.

Eine kostenlose Möglichkeit, England gegen Spanien live zu schauen, gibt es damit nicht. Für die Übertragung ist ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement erforderlich.

Spiel England - Spanien Rahmen UEFA Nations League Spieltag 1 Datum 26. September 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Wembley, London Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenpflichtigen Livestream DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für England vs. Spanien in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN übernimmt Uli Hebel den Kommentar zum Duell zwischen England und Spanien. Unterstützt wird er dabei von Sebastian Kneißl, der als Experte an seiner Seite das Geschehen begleitet.

Die Liveübertragung startet kurz vor dem Anpfiff. Eine Konferenz gibt es bei DAZN an diesem Nations-League-Abend nicht. England gegen Spanien ist beim Streamingdienst daher ausschließlich im Einzelspiel zu sehen.

Fußball heute live: England vs. Spanien bei DAZN

Kommentator Uli Hebel Experte Sebastian Kneißl

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