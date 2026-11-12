Das erste Aufeinandertreffen in Rijeka endete für Kroatien in einem regelrechten Debakel, als man sich den Three Lions deutlich mit 0:7 geschlagen geben musste. Entsprechend groß dürfte die Motivation der Auswahl von Trainer Slaven Bilic sein, sich für dieses Ergebnis zu revanchieren.

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Die Aufgabe im geschichtsträchtigen Londoner Wembley-Stadion wird allerdings alles andere als leicht, da Thomas Tuchel sein Team gewohnt akribisch auf die Begegnung vorbereiten wird. Bereits vor dem Anpfiff sorgt eine Personalie für Aufsehen: Borussia Dortmunds Jobe Bellingham wurde erstmals für die Nationalmannschaft nominiert. Damit könnte der 21-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder, Real-Madrid-Star Jude Bellingham, auf dem Platz stehen.

Doch wo genau wird das Duell zwischen Kroatien und England am heutigen Donnerstag übertragen? Bei GOAL bekommt Ihr alle Antworten.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für England vs. Kroatien in der Nations League?

Für alle, die die Nations-League-Begegnung zwischen Kroatien und England am heutigen Abend live sehen möchten, gibt es einen klaren Anlaufpunkt: DAZN zeigt das brisante Aufeinandertreffen exklusiv im Livestream. Voraussetzung für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

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Wer hingegen auf eine kostenlose Ausstrahlung im regulären Fernsehen gehofft hat, wird enttäuscht, denn eine Free-TV-Übertragung der Partie wird es heute nicht geben.

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Pünktlich zum Anstoß um 20:45 Uhr am heutigen Abend ist Verlass auf den Streamingdienst: DAZN ist direkt live auf Sendung, damit Ihr keine Minute des Duells zwischen Kroatien und England verpasst.

Am Mikrofon begleitet Kommentator Nico Seepe für Euch das Geschehen auf dem Rasen. Als Experte steht ihm der ehemalige Stürmer von 1860 München, Benjamin Lauth, für fachkundige Analysen zur Seite.

Kategorie Details Anpfiff Heute um 20:45 Uhr Kommentator Nico Seepe Experte Benjamin Lauth

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für England vs. Kroatien in der Nations League? Der aktuelle Tabellenstand in der Nations-League-Gruppe 3 (Liga A)