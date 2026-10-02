Nach zwei Niederlagen in Folge steht die Türkei in der Nations League unter Druck. Auf das 0:1 gegen Frankreich folgte eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Italien. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wartet damit weiterhin die Suche nach dem erhofften Befreiungsschlag.

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am heutigen Freitag gegen Belgien. Arda Güler und Co. gastieren am vierten Spieltag der Nations League in Lüttich. Die Belgier gehen ebenfalls mit gemischten Ergebnissen in das Duell: Auf einen 2:0-Sieg gegen Italien folgte zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Frankreich.

Doch wo lässt sich Belgien gegen die Türkei heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Belgien vs. Türkei in der Nations League?

Wer Belgien gegen die Türkei heute live verfolgen möchte, findet in Deutschland durchaus eine Übertragungsmöglichkeit. Im Free-TV wird die Partie allerdings nicht gezeigt. Stattdessen ist das Duell beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

DAZN verfügt über die Übertragungsrechte an der Nations League und zeigt die Begegnung in voller Länge. Ausgenommen von diesen Rechten sind lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Spiel Belgien - Türkei Rahmen UEFA Nations League Spieltag 3 Datum 2. Oktober 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Maurice-Dufrasne-Stadion, Lüttich Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenpflichtigen Livestream DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Belgien vs. Türkei in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Mario Rieker begleitet das Duell zwischen Belgien und der Türkei bei DAZN als Kommentator. Er führt die Zuschauer über die komplette Spielzeit durch die Nations-League-Partie.

Die Übertragung startet wenige Minuten vor dem Anpfiff. Eine Konferenz bietet DAZN trotz weiterer parallel stattfindender Begegnungen nicht an. Belgien gegen die Türkei ist beim Streamingdienst somit ausschließlich im Einzelspiel zu sehen.

Fußball heute live: Belgien vs. Türkei bei DAZN

Übertragungsstart 20:40 Uhr Kommentator Mario Rieker

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Belgien vs. Türkei in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle