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UEFA Nations League A
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Stade Maurice Dufrasne
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Belgien vs. Türkei in der Nations League?

Belgien - Türkei
Belgien
Türkei
UEFA Nations League A

Die Türkei bekommt es in der Nations League auswärts mit Belgien zu tun. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? GOAL liefert alle wichtigen Informationen dazu, wie sich die Partie im TV und Livestream verfolgen lässt.

Nach zwei Niederlagen in Folge steht die Türkei in der Nations League unter Druck. Auf das 0:1 gegen Frankreich folgte eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Italien. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wartet damit weiterhin die Suche nach dem erhofften Befreiungsschlag.

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Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am heutigen Freitag gegen Belgien. Arda Güler und Co. gastieren am vierten Spieltag der Nations League in Lüttich. Die Belgier gehen ebenfalls mit gemischten Ergebnissen in das Duell: Auf einen 2:0-Sieg gegen Italien folgte zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Frankreich.

Doch wo lässt sich Belgien gegen die Türkei heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Belgien vs. Türkei in der Nations League?

Wer Belgien gegen die Türkei heute live verfolgen möchte, findet in Deutschland durchaus eine Übertragungsmöglichkeit. Im Free-TV wird die Partie allerdings nicht gezeigt. Stattdessen ist das Duell beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

DAZN verfügt über die Übertragungsrechte an der Nations League und zeigt die Begegnung in voller Länge. Ausgenommen von diesen Rechten sind lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Spiel

Belgien - Türkei

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

3

Datum

2. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Maurice-Dufrasne-Stadion, Lüttich

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Belgien vs. Türkei in der Nations League? - Übertragung bei DAZN

Mario Rieker begleitet das Duell zwischen Belgien und der Türkei bei DAZN als Kommentator. Er führt die Zuschauer über die komplette Spielzeit durch die Nations-League-Partie.

Die Übertragung startet wenige Minuten vor dem Anpfiff. Eine Konferenz bietet DAZN trotz weiterer parallel stattfindender Begegnungen nicht an. Belgien gegen die Türkei ist beim Streamingdienst somit ausschließlich im Einzelspiel zu sehen.

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Fußball heute live: Belgien vs. Türkei bei DAZN

Übertragungsstart

20:40 Uhr

Kommentator

Mario Rieker

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Belgien vs. Türkei in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

28.09.2026

UEFA Nations League

Türkei – Italien

1:4

25.09.2026

UEFA Nations League

Türkei – Frankreich

0:1

26.06.2026

FIFA Weltmeisterschaft

Türkei – USA

3:2

20.06.2026

FIFA Weltmeisterschaft

Türkei – Paraguay

0:1

14.06.2026

FIFA Weltmeisterschaft

Australien – Türkei

2:0

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