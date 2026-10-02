Nach zwei Niederlagen in Folge steht die Türkei in der Nations League unter Druck. Auf das 0:1 gegen Frankreich folgte eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Italien. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wartet damit weiterhin die Suche nach dem erhofften Befreiungsschlag.
Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am heutigen Freitag gegen Belgien. Arda Güler und Co. gastieren am vierten Spieltag der Nations League in Lüttich. Die Belgier gehen ebenfalls mit gemischten Ergebnissen in das Duell: Auf einen 2:0-Sieg gegen Italien folgte zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Frankreich.
Doch wo lässt sich Belgien gegen die Türkei heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.
Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Belgien vs. Türkei in der Nations League?
Wer Belgien gegen die Türkei heute live verfolgen möchte, findet in Deutschland durchaus eine Übertragungsmöglichkeit. Im Free-TV wird die Partie allerdings nicht gezeigt. Stattdessen ist das Duell beim Streamingdienst DAZN zu sehen.
DAZN verfügt über die Übertragungsrechte an der Nations League und zeigt die Begegnung in voller Länge. Ausgenommen von diesen Rechten sind lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Spiel
Belgien - Türkei
Rahmen
UEFA Nations League
Spieltag
3
Datum
2. Oktober 2026
Anstoß
20:45 Uhr
Ort
Maurice-Dufrasne-Stadion, Lüttich
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenpflichtigen Livestream
DAZN
Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Belgien vs. Türkei in der Nations League? - Übertragung bei DAZN
Mario Rieker begleitet das Duell zwischen Belgien und der Türkei bei DAZN als Kommentator. Er führt die Zuschauer über die komplette Spielzeit durch die Nations-League-Partie.
Die Übertragung startet wenige Minuten vor dem Anpfiff. Eine Konferenz bietet DAZN trotz weiterer parallel stattfindender Begegnungen nicht an. Belgien gegen die Türkei ist beim Streamingdienst somit ausschließlich im Einzelspiel zu sehen.
Fußball heute live: Belgien vs. Türkei bei DAZN
Übertragungsstart
20:40 Uhr
Kommentator
Mario Rieker
Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Belgien vs. Türkei in der Nations League? - Die letzten fünf Duelle
Datum
Wettbewerb
Begegnung
Ergebnis
28.09.2026
UEFA Nations League
Türkei – Italien
1:4
25.09.2026
UEFA Nations League
Türkei – Frankreich
0:1
26.06.2026
FIFA Weltmeisterschaft
Türkei – USA
3:2
20.06.2026
FIFA Weltmeisterschaft
Türkei – Paraguay
0:1
14.06.2026
FIFA Weltmeisterschaft
Australien – Türkei
2:0